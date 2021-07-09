Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 9 июля

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Прогноз нумеролога Айсулу Ахимовой на 9 июля 2021 года / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 9 июля.

Цифра дня – 21

– 21 Цвет дня – желтый, янтарный, лимонный и шафранный

– желтый, янтарный, лимонный и шафранный Число удачи – 3

В главных плюсах дня – мудрость и видение, знаки судьбы. При этом минусы дня несут искушения, алчность и предательство. В основе дня – миролюбие и сплоченность.

В вопросах красоты и фитнеса избегайте тяжелых нагрузок на тело и травм. В отношении здоровья – очищение кишечника, голодание. Пейте больше воды.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, покупки лучше отложить, также как и подписание бумаг.

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