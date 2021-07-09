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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 9 июля

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
9 июля, 07:39
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Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Прогноз нумеролога Айсулу Ахимовой на 9 июля 2021 года
Прогноз нумеролога Айсулу Ахимовой на 9 июля 2021 года / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 9 июля.

  • Цифра дня – 21
  • Цвет дня – желтый, янтарный, лимонный и шафранный
  • Число удачи – 3

В главных плюсах дня – мудрость и видение, знаки судьбы. При этом минусы дня несут искушения, алчность и предательство. В основе дня – миролюбие и сплоченность.

В вопросах красоты и фитнеса избегайте тяжелых нагрузок на тело и травм. В отношении здоровья – очищение кишечника, голодание. Пейте больше воды.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, покупки лучше отложить, также как и подписание бумаг.

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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!

А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, заглядывайте в 10 лайфхаков.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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