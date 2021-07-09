Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 9 июля

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 9 июля.
- Цифра дня – 21
- Цвет дня – желтый, янтарный, лимонный и шафранный
- Число удачи – 3
В главных плюсах дня – мудрость и видение, знаки судьбы. При этом минусы дня несут искушения, алчность и предательство. В основе дня – миролюбие и сплоченность.
В вопросах красоты и фитнеса избегайте тяжелых нагрузок на тело и травм. В отношении здоровья – очищение кишечника, голодание. Пейте больше воды.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, покупки лучше отложить, также как и подписание бумаг.
Читайте также:
- Мужчины каких знаков зодиака самые верные: их всего три
- Какой знак зодиака самый непредсказуемый
- Кофе по гороскопу: 12 вариантов для каждого знака зодиака
- Восточный гороскоп на 2021 год Быка для всех знаков по годам
Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!
А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, заглядывайте в 10 лайфхаков.