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Східний гороскоп на 2021 рік Бика для всіх знаків по роках

Сьогодні, 11:28

Дізнайтеся точний прогноз на 2021 рік за датою народження для кожного знаку східного гороскопу

Який східний гороскоп в 2021 рік Бика у кожного знаку китайського календаря в залежності від року народження? Робота, гроші, любов, відносини, здоров'я, відпочинок – як на всі ці важливі сфери життя вплине символ прийдешнього 2021 року? Наскільки прихильним чи нетерпимим буде Білий Металевий Бик до різних якостей людей, що залежать від року народження і знаку китайського гороскопу?

Шукайте свій знак китайського гороскопу і читайте прогноз на 2021 рік у нашій статті. Також не забудьте заздалегідь підготуватися до святкування Дня всіх закоханих, 14 лютого. А ми підготували для вас 14 крутих ідей, як незабутньо зустріти День Валентина.

Що принесе рік Бика в наше життя

На відміну від метушливого і насиченого подіями року Щура, 2021 обіцяє бути більш спокійним, стабільним, розміреним. Цілеспрямованість і холодний розрахунок Білого Металевого Бика допоможе зупинити заворушення, влаштовані Крисою, й очистити простір для нового життя.

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Рік Бика – вдалий час для плідної роботи в багатьох сферах і благодатний період для заробляння грошей: працьовиті люди гідно будуть винагороджені символом року.

Також це гарний час для створення родини, будівництва дому, початку бізнесу, особливо пов'язаного із землею. Інвестиції, зроблені в рік Бика, будуть вигідними і прибутковими.

Східний гороскоп на 2021 рік: Щур

Щур (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
Щур (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
Фото: Depositphotos

Білий Щур муситиме поступитися місцем на троні і передати правління в надійні і сильні руки Бика. Ви не будете бідувати в 2021 році, але для цього потрібно не кидатися у вир змін, а залишити свої минулі напрацювання. Бережіть те, що є – і в особистому житті, і в сфері бізнесу. Вам краще утриматися від переїздів і зміни роботи. Не женіться за журавлем у небі.

Східний гороскоп на 2021 рік: Бик

Бик (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 2021)
Бик (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 2021)
Фото: Depositphotos

Ви ж пам'ятаєте, чий рік 2021, якої тварини? А тому у свій рік Бик буде кататися в усіх земних благах, як сир у маслі. 2021 рік для цього знаку – зоряний період у всіх сферах. Поспішайте всерйоз замислитися про розвиток кар'єри, фінансові вкладення, хороший відпочинок і поповнення в родині. Трудитися вам не звикати, а нічого нового і не буде потрібно.

Східний гороскоп на 2021 рік: Тигр

Тигр (1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)
Тигр (1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)
Фото: Depositphotos

Тигрів чекає суперечливий рік. З одного боку, ви ризикуєте зруйнувати все створене раніше. З іншого – якщо це були неприємності, борги і хвороби – то від них не шкода позбутися, чи не так? Ваші головні противники – агресія і нетерпимість, боріться з ними, працюйте над собою, вчіться відчувати інших людей, будьте безкорисливими – тоді ви знайдете гармонію в рік Бика.

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Східний гороскоп на 2021 рік: Кролик

Кролик (1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)
Кролик (1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)
Фото: Depositphotos

У Кроликів намічається неспокійний рік. Бик надасть підтримку тим представникам знаку, хто не буде засиджуватися на одному місці, проявить ініціативу і зануриться у вир змін. Ваша діяльність незабаром принесе плоди – ви отримаєте цікаві пропозиції, вигідні угоди, просування по службі і недвозначні знаки симпатії з боку протилежної статі.

Східний гороскоп на 2021 рік: Дракон

Дракон (1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000., 2012)
Дракон (1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000., 2012)
Фото: Depositphotos

У Драконів в рік Бика здійсняться мрії. Якщо не всі, то самі ключові – точно. Зміни в любовній сфері будуть позитивними, не бійтеся зміни статусу. У бізнесі ви здатні досягти приголомшливих успіхів, багато в чому завдяки новаторським методам роботи. А ось в сенсі здоров'я можливі неприємні сюрпризи – приділіть йому особливу увагу.

Східний гороскоп на 2021 рік: Змія

Змія (1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001., 2013)
Змія (1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001., 2013)
Фото: Depositphotos

Мудрість Змії в поєднанні з працьовитістю Бика дадуть чудові плоди. Вас чекає цілком сприятливий рік, особливо якщо в ключових питаннях ви будете покладатися на інтуїцію, а не зовнішні поради. У любовних відносинах намагайтеся проявляти спритність і гнучкість – тоді ви без проблем подолаєте гострокутні камені спотикання і зможете уникнути розриву.

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Східний гороскоп на 2021 рік: Кінь

Кінь (1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 2014 року)
Кінь (1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 2014 року)
Фото: Depositphotos

У реальному житті Бик часто мусить йти в одній упряжці з Конем. Тож у 2021 році символ року не образить трудягу Коня, але лише в тому випадку, якщо ви не будете ухилятися від роботи і перекладати свої обов'язки на плечі інших людей. У будь-якому випадку вам забезпечено відмінний настрій та оптимізм, яким ви здатні заразити усіх довкола.

Східний гороскоп на 2021 рік: Коза

Коза (1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 2015)
Коза (1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 2015)
Фото: Depositphotos

Рік Бика приготував чимало сюрпризів для представників знака Кози. Особисте життя проходитиме рівно, проблеми та суперечки вирішаться, а самотні люди зустрінуть своє кохання. Та у сфері роботи і фінансів спостерігаються підводні камені і проблеми, які муситимете оперативно вирішувати по мірі їхнього надходження. Вам допоможуть друзі – вмійте бути вдячними.

Східний гороскоп на 2021 рік: Мавпа

Мавпа (1920, 1932, +1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)
Мавпа (1920, 1932, +1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)
Фото: Depositphotos

Бик не потерпить лукавства, яке так властиво Мавпам. Тож стережіться – в 2021 році ваші хитрощі чи ухиляння не пройдуть вам даром, і за все муситимете платити вчасно. Намагайтеся не давати нікому помилкових обіцянок, виконувати свої обов'язки, не уникати відповідальності – і тоді рік пройде легко і приємно, а ділові та особисті стосунки зміцняться.

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Східний гороскоп на 2021 рік: Півень

Півень (1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 2017)
Півень (1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 2017)
Фото: Depositphotos

Півень в рік Бика може розраховувати на приємні бонуси, особливо в сфері фінансів і роботи. Манна небесна на вас, звичайно, не посиплеться, але по зернятку і по крихточці ви зможете сколотити завидний капітал. Замисліться, куди ви можете витратити свої заощадження – важливо не спустити все в один момент. В особистому житті все буде стабільно і рівно – гріх скаржитися.

Східний гороскоп на 2021 рік: Собака

Собака (1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
Собака (1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
Фото: Depositphotos

Рік Бика для представників знака Собаки буде непростим і неспокійним, але однозначно цікавим. Ви будете сповнені азарту та нових ідей, які одразу ж захочеться реалізувати. Вас часто буде підводити прагнення кидатися в крайнощі в бізнесі та особистому житті – шукайте золоту середину. Побережіть здоров'я і серйозно поставтеся до правильного способу життя.

Східний гороскоп на 2021 рік: Свиня

Свиня (1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)
Свиня (1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)
Фото: Depositphotos

Перед людьми, народженими в рік Свині, часто виникатиме проблема вибору. Від цього залежить успіх як в особистому, так і в суспільному житті. Помилки, які ви зробите, будуть дорого коштувати, а тому не поспішайте рубати з плеча і завжди залишайте шляху для відходу. Головне – будьте щирими з собою та оточуюченням – Бик це обов'язково оцінить.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які прогнози дав символ Нового року-2021 за східним календарем Білий Вол.

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