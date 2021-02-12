Східний гороскоп на 2021 рік Бика для всіх знаків по роках
Дізнайтеся точний прогноз на 2021 рік за датою народження для кожного знаку східного гороскопу
Який східний гороскоп в 2021 рік Бика у кожного знаку китайського календаря в залежності від року народження? Робота, гроші, любов, відносини, здоров'я, відпочинок – як на всі ці важливі сфери життя вплине символ прийдешнього 2021 року? Наскільки прихильним чи нетерпимим буде Білий Металевий Бик до різних якостей людей, що залежать від року народження і знаку китайського гороскопу?
Шукайте свій знак китайського гороскопу і читайте прогноз на 2021 рік у нашій статті. Також не забудьте заздалегідь підготуватися до святкування Дня всіх закоханих, 14 лютого. А ми підготували для вас 14 крутих ідей, як незабутньо зустріти День Валентина.
На відміну від метушливого і насиченого подіями року Щура, 2021 обіцяє бути більш спокійним, стабільним, розміреним. Цілеспрямованість і холодний розрахунок Білого Металевого Бика допоможе зупинити заворушення, влаштовані Крисою, й очистити простір для нового життя.
Рік Бика – вдалий час для плідної роботи в багатьох сферах і благодатний період для заробляння грошей: працьовиті люди гідно будуть винагороджені символом року.
Також це гарний час для створення родини, будівництва дому, початку бізнесу, особливо пов'язаного із землею. Інвестиції, зроблені в рік Бика, будуть вигідними і прибутковими.
Білий Щур муситиме поступитися місцем на троні і передати правління в надійні і сильні руки Бика. Ви не будете бідувати в 2021 році, але для цього потрібно не кидатися у вир змін, а залишити свої минулі напрацювання. Бережіть те, що є – і в особистому житті, і в сфері бізнесу. Вам краще утриматися від переїздів і зміни роботи. Не женіться за журавлем у небі.
Ви ж пам'ятаєте, чий рік 2021, якої тварини? А тому у свій рік Бик буде кататися в усіх земних благах, як сир у маслі. 2021 рік для цього знаку – зоряний період у всіх сферах. Поспішайте всерйоз замислитися про розвиток кар'єри, фінансові вкладення, хороший відпочинок і поповнення в родині. Трудитися вам не звикати, а нічого нового і не буде потрібно.
Тигрів чекає суперечливий рік. З одного боку, ви ризикуєте зруйнувати все створене раніше. З іншого – якщо це були неприємності, борги і хвороби – то від них не шкода позбутися, чи не так? Ваші головні противники – агресія і нетерпимість, боріться з ними, працюйте над собою, вчіться відчувати інших людей, будьте безкорисливими – тоді ви знайдете гармонію в рік Бика.
Читайте також:Весільний гороскоп на 2021 рік за знаками зодіаку
У Кроликів намічається неспокійний рік. Бик надасть підтримку тим представникам знаку, хто не буде засиджуватися на одному місці, проявить ініціативу і зануриться у вир змін. Ваша діяльність незабаром принесе плоди – ви отримаєте цікаві пропозиції, вигідні угоди, просування по службі і недвозначні знаки симпатії з боку протилежної статі.
У Драконів в рік Бика здійсняться мрії. Якщо не всі, то самі ключові – точно. Зміни в любовній сфері будуть позитивними, не бійтеся зміни статусу. У бізнесі ви здатні досягти приголомшливих успіхів, багато в чому завдяки новаторським методам роботи. А ось в сенсі здоров'я можливі неприємні сюрпризи – приділіть йому особливу увагу.
Мудрість Змії в поєднанні з працьовитістю Бика дадуть чудові плоди. Вас чекає цілком сприятливий рік, особливо якщо в ключових питаннях ви будете покладатися на інтуїцію, а не зовнішні поради. У любовних відносинах намагайтеся проявляти спритність і гнучкість – тоді ви без проблем подолаєте гострокутні камені спотикання і зможете уникнути розриву.
Читайте також:Фінансовий гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку
У реальному житті Бик часто мусить йти в одній упряжці з Конем. Тож у 2021 році символ року не образить трудягу Коня, але лише в тому випадку, якщо ви не будете ухилятися від роботи і перекладати свої обов'язки на плечі інших людей. У будь-якому випадку вам забезпечено відмінний настрій та оптимізм, яким ви здатні заразити усіх довкола.
Рік Бика приготував чимало сюрпризів для представників знака Кози. Особисте життя проходитиме рівно, проблеми та суперечки вирішаться, а самотні люди зустрінуть своє кохання. Та у сфері роботи і фінансів спостерігаються підводні камені і проблеми, які муситимете оперативно вирішувати по мірі їхнього надходження. Вам допоможуть друзі – вмійте бути вдячними.
Бик не потерпить лукавства, яке так властиво Мавпам. Тож стережіться – в 2021 році ваші хитрощі чи ухиляння не пройдуть вам даром, і за все муситимете платити вчасно. Намагайтеся не давати нікому помилкових обіцянок, виконувати свої обов'язки, не уникати відповідальності – і тоді рік пройде легко і приємно, а ділові та особисті стосунки зміцняться.
Читайте також:Любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку
Півень в рік Бика може розраховувати на приємні бонуси, особливо в сфері фінансів і роботи. Манна небесна на вас, звичайно, не посиплеться, але по зернятку і по крихточці ви зможете сколотити завидний капітал. Замисліться, куди ви можете витратити свої заощадження – важливо не спустити все в один момент. В особистому житті все буде стабільно і рівно – гріх скаржитися.
Рік Бика для представників знака Собаки буде непростим і неспокійним, але однозначно цікавим. Ви будете сповнені азарту та нових ідей, які одразу ж захочеться реалізувати. Вас часто буде підводити прагнення кидатися в крайнощі в бізнесі та особистому житті – шукайте золоту середину. Побережіть здоров'я і серйозно поставтеся до правильного способу життя.
Перед людьми, народженими в рік Свині, часто виникатиме проблема вибору. Від цього залежить успіх як в особистому, так і в суспільному житті. Помилки, які ви зробите, будуть дорого коштувати, а тому не поспішайте рубати з плеча і завжди залишайте шляху для відходу. Головне – будьте щирими з собою та оточуюченням – Бик це обов'язково оцінить.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які прогнози дав символ Нового року-2021 за східним календарем Білий Вол.
Всі подробиці в спецтемі Гороскоп на 2021-й
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше