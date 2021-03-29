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Кава за гороскопом: 12 варіантів для кожного знака зодіаку

Сьогодні, 17:34

Брати на озброєння не обов'язково, але випити вашу особисту зодіакальну каву можна

Звісно, до гороскопів можна ставитися по-різному. Для одних – це реальний путівник по життю, для інших – така собі жартівлива розвага. Але, як кажуть астрологи, до порад зірок варто прислухатися. Хоча б час від часу. Ми вже розповідали, яка піца підходить до кожного знаку зодіаку, тепер настав час кави. Отже, яка кава (кавовий напій) підходить кожному знаку зодіаку – варіанти нижче.

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Фото: Pexels

Овен – подвійний еспресо

Кажуть, що Овни дуже працездатні й обожнюють здорову конкуренцію. Щоб допомогти Овнам залишатися на висоті, найкраще підійде подвійний еспресо. Для підтримки тонусу. Звісно, дуже міцна холодна кава також може допомогти представникам цього знаку підтримувати холодний розум.

Телець – кава з вершками

Цим знаком управляє планета Венера, тому ці люди люблять прекрасні речі в житті. Ви з тих, хто купує кавові зерна і старанно підходить до приготування напою. Можливо, щодо кави, то ви віддаєте перевагу класиці, але іноді можна випити її з вершками і цукром, щоб отримати різноманітність, яку ви так любите.

Близнюки – допіо

Близнюками керує Меркурій, тому вони дуже люблять спілкування і компанії. Ну а якщо розмовляти, то з подвійним еспресо, тобто допіо. А щоби підкреслити подвійність вашої особистості, додайте до гіркого допіо трохи збитих вершків.

Рак – ванільний латте

Раки обожнюють домашній затишок, тиху спокійну обстановку. Наприклад, лежати під улюбленим пледом з улюбленою книжкою і, звісно, з улюбленим напоєм. Дуже підкреслять цю атмосферу ванільний лате або кава по-французьки. Це дуже романтично.

Лев – кава з гарбузовим чи каштановим пюре

Лев завжди йде за покликом серця, творчості й усього яскравого. Вони "кінозірки" зодіаку, тому люблять наймоднішу каву з оригінальними добавками. Наприклад, гарбузовим або каштановим пюре. Такий напій уже можна спробувати і в Україні.

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Діва – ристрето

Людина, народжена під знаком Діви, як правило, дуже практична. Що може бути краще, ніж ристрето? Отже, зірки рекомендують Дівам саме цей напій.

Терези – капучино

Це дуже врівноважені люди. Отже, їхня кава теж має бути добре збалансованою. Хороша кава для Терезів – це стандартний і правильно приготовлений капучино.

Скорпіон – кава по-ірландськи

Представники цього знаку можуть бути різкими, вони люблять рух уперед, часто не зважаючи на інших. Ірландська кава може бути кращою для цього знаку зодіаку. Якщо потрібна безалкогольна альтернатива, то вибирайте кавовий коктейль "Ред ай".

Стрілець – фрапе

Потішні та екстравертні Стрільці люблять бути в центрі уваги. Вони нечасто вибирають класику. Замість цього – щось для багатьох оригінальне. Наприклад, фрапе з якимсь екзотичним ароматним сиропом.

Козеріг – еспресо, американо

Головна риса характеру Козерогів – це підходити до всього з холодним розумом і швидко братися за справу. У всьому ці люди обожнюють перевірену часом класику. Це і еспресо, і американо. Але і лате, з усілякими сиропами, Козерогам теж буде до душі. Адже ці люди часто бувають непередбачувані.

Водолій – кава по-турецьки

Творчі й ще раз творчі натури. Стабільності у виборі кави у них немає. Це може бути чашка кави по-турецьки разом з оригінальними безалкогольними коктейлями на основі кави.

Риби – кава з великою кількістю молочної піни

З цим знаком усе трохи простіше. Риби все вибирають під настрій. Це стосується і кави. Прекрасним варіантом для Риб будуть напої на основі кави з величезною кількістю піни. Вона ніби символізує морську піну. А море і Риби – дві нероздільні речі.

Ясна річ, цими рекомендаціями можна скористатися, але й відмовлятися від конкретно вами улюбленої кави зовсім не варто. Хіба що для різноманітності.

За матеріалами: Еatingwell.com

Тут дізнаєтеся правила приготування кави в турці.

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