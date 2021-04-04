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Привітання з католицьким Великоднем-2021: короткі смс і яскраві картинки

Сьогодні, 06:10

Пропонуємо вам набір найкращих привітань з католицьким Великоднем-2021

Сьогодні, 4 квітня, відзначається католицький Великдень. Life Сьогодні зібрали для вас найкращі привітання з Великоднем-2021: оригінальні і барвисті картинки і короткі смс, які можна відіслати рідним, близьким і колегам.

Не забувайте радувати і піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

Привітання з католицьким Великоднем-2021

***
Вітаю зі світлим святом Великодня! Бажаю тобі багато чудес і захоплень, величезного щастя в твоїй родині і мирного світлого блага. Здоров'я тобі, безмежної любові, невичерпного достатку і процвітання.

Привітання з Великоднем
Привітання з Великоднем
Фото: Pixabay

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У світле свято Великодня бажаю всім людям на Землі бути щирими і добрими одне до одного. Нехай ніколи не буде воєн і катастроф, і всі ми будемо справді щасливими від того, що бачимо сонячне світло і цвітіння квітів, чуємо спів птахів і сміх дітей. З святим Великоднем вас всіх! Будьте здорові і щасливі. Христос Воскрес, Воістину Воскрес!

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Вітаю зі світлим святом Великодня! Нехай зійде на ваш дім благодать, мир і спокій, нехай панують у вашій родині любов і доброта, турбота одне про одного, здоров'я і щастя вам і вашим близьким, взаєморозуміння, нехай ваше життя буде сповнене веселощами і радістю.

Привітання з Великоднем
Привітання з Великоднем
Фото: Pixabay

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Нехай у серці панує лише світло; в будинку – затишок і благополуччя; у близьких – міцне здоров'я і радість в душі. Світле свято Великдень – день, коли, здавалося б, неможливе може стати дійсністю, тому не переставайте вірити. Зі святом!

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Вітаємо вас зі світлим пасхальним святом, нехай у вашій душі відчувається завжди присутність Вищої сили, будуть здорові та успішні ваші діти, міцні і щасливі ваші родини, активні і бадьорі ваші батьки. Нехай супроводжує вас душевний спокій, матеріальне благополуччя, впевненість у щасливому майбутньому і віра.

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З сердечним трепетом вітаю з Великим святом Святого Великодня! Зустрічайте його з чистою совістю і доброю душею. Побажання: земних благ, духовного розвитку, душевного спокою, Божого промислу і волі у всіх справах і починаннях. Будьте збережені Господом на многая і благая літа. Радості торжества, міцної віри і безмежної любові!

Привітання з Великоднем
Привітання з Великоднем
Фото: Pixabay

***
У цей світлий день, велике свято Великодня, шлю свої теплі побажання здоров'я і миру, великодушності і благополуччя. Нехай Бог допомагає у важку хвилину, нехай життя щасливою річкою біжить, нехай душа буде вільною і відкритою, а серце чуйним і добрим.

***
Зі світлим Святом Великодня! В цей день я бажаю тобі миру і процвітання. Нехай Господь оберігає тебе від чужої заздрості і злості, люди навколо дарують тобі тільки любов і радість, а життя буде сповнене яскравими фарбами і сміхом близьких. Бажаю, щоб кожен день в цьому житті був прожитий тобою із задоволенням!

Привітання з Великоднем
Привітання з Великоднем
Фото: Pixabay

***
Христос Воскрес. Я вітаю тебе з Великоднем і від чистого серця хочу побажати звільнити свою душу від тривог, образ і печалей, стати добрішим, побачити цей світ по-новому, полюбити своє життя ще сильніше. Здоров'я тобі і простого людського щастя.

***
Христос Воскрес. Від душі вітаю зі святом Паски і хочу побажати всього доброго, світлого, ніжного, радісного, прекрасного. Нехай буде здорова вся твоя родина, нехай лунають дзвінкі веселі голоси по всьому твоєму дому, нехай тільки любов і щастя займають все твоє серце!

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Раніше ми публікували календар Великодня по роках і розповідали, як розрахувати перехідні свята.

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Джерело: Сьогодні
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