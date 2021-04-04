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4 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші події 4 квітня в історії

Яке сьогодні свято, 4 квітня? Міжнародний день Інтернету, День веб-майстра, День геолога. Великдень у західних християн. День святого Василя – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Василь, Василина, Дарина, Ісаакий, Поліна, Таїсія.

Не забувайте радувати і піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 4 квітня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 4 квітня.

4 квітня: яке сьогодні свято
4 квітня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • Міжнародний день Інтернету відзначається з 1998 року в день пам'яті святого Ісидора Севільського, якого визнано покровителем учнів, студентів та Інтернету.
  • День веб-майстра – неофіційне свято відзначається цього дня тому, що порядок цифр у даті становить 404, а це означає помилку "Сторінку не знайдено", яка має безпосереднє відношення до роботи веб-майстрів.
  • День геолога – професійне свято, встановлене в 1966 році, відзначається в багатьох пострадянських країнах у першу неділю квітня.
  • Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки і допомоги в діяльності, пов'язаній з розмінуванням (International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action) був проголошений ООН в грудні 2005 року.
  • Міжнародний день бродячих тварин проводиться 4 квітня з метою проявити співчуття і турботу по відношенню до бродячих тварин на планеті.

Яке сьогодні свято

4 квітня в православній церкві відзначається 3-тя неділя Великого посту, Хрестопоклонна. Шанується пам'ять священномученика Василія, пресвітера Анкирського, мучениці Дросиди, дочки царя Траяна, преподобного Ісаакія Далматського.

Католицька церква 4 квітня святкує Великдень, що знаменує Світле Христове Воскресіння, і є головною подією біблійної історії.

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У народі 4 квітня шанувався святий Василій. Цей день мав безліч назв і всі пов'язані з настанням по-справжньому весняних днів: Василь Теплий, Василь Парник, Василь Крапельник, Василь Соняшник. При будівництві нового будинку або підсобних приміщень господарі дивилися, де падає крапель і куди течуть струмки. Ці місця вважали водняним шляхом і обходили їх стороною, тому що будинок тут не буде міцним.

Прикмети на 4 квітня

  • на Василя крапель стукає;
  • якщо сонце встає в червоних колах – до хорошого урожаю;
  • хмари в небі віщували потепління і дощі;
  • якщо сніг розтанув з північного боку мурашника – до довгого спекотного літа

Цікаві і важливі події в Україні та світі 4 квітня

  • 1785 – англієць Едмунд Картрайт отримав патент на ткацький верстат із ножним приводом.
  • 1932 – англійський професор Чарльз Глен Кінг виділив вітамін C.
  • 1949 – підписання Північноатлантичного договору і день народження НАТО.
  • 1964 – пісні групи "Бітлз" відразу в хіт-параді Billboard зайняли 5 перших позицій, що стало рекордом.
  • 1973 – в Нью-Йорку відкрився комплекс Всесвітнього торгового центру, який згодом був зруйнований 11 вересня 2001 року в результаті теракту.
  • 1983 – відбувся перший політ американського космічного човна "Челленджер".

Хто народився 4 квітня

  • 1903 – Сигізмунд Навроцький, український радянський кінорежисер, сценарист.
  • 1907 – Микола Коляда, український композитор, альпініст.
  • 1932 – Андрій Тарковський, радянський і російський режисер театру і кіно, сценарист.
  • 1953 – Квітка Цісик, американська співачка українського походження, виконавиця українських народних і популярних пісень.
  • 1960 – Хьюго Вівінг, британсько-австралійський актор кіно і телебачення.
  • 1965 – Роберт Дауні-молодший, американський актор, продюсер і музикант.

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