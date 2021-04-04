Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Поздравления с католической Пасхой-2021: короткие смс и яркие картинки

Сегодня, 06:10

Предлагаем вам набор самых лучших поздравлений с католической Пасхой-2021

Сегодня, 4 апреля, отмечается католическая Пасха. Life Сегодня собрали для вас лучшие поздравления с Пасхой 2021: самые оригинальные и красочные открытки и короткие смс, которые можно отослать родным, близким и коллегам.

Не забывайте радовать и поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Поздравления с католической Пасхой-2021

***
Поздравляю со светлой Пасхой! Желаю тебе много чудес и восхищений, огромного счастья в твоей семье и мирного светлого блага. Здоровья тебе, безграничной любви, неиссякаемого достатка и процветания.

Поздравления с Пасхой
Поздравления с Пасхой
Фото: Pixabay

***
В светлый праздник Пасхи желаю всем людям на земле быть искреннее друг к другу и добрее. Пускай никогда не будет войн и катастроф, и все мы будем поистине счастливыми от того, что видим солнечный свет и цветение цветов, слышим пение птиц и смех детей. Со святой Пасхой вас всех! Будьте здоровы и счастливы. Христос воскрес, воистину воскрес!

***
Поздравляю со светлым праздником Пасхи! Пусть снизойдет на твой дом благодать, мир и покой, пусть царят в вашей семье любовь и доброта, забота друг о друге. Здоровья и счастья Вам и Вашим близким, взаимопонимания, пусть ваша жизнь будет наполнена весельем и радостью.

Поздравления с Пасхой
Поздравления с Пасхой
Фото: Pixabay

***
Пускай в сердце царит лишь свет; в доме — уют и благополучие; у близких — крепкое здоровье и радость в душе. Светлый праздник Пасха — день, когда, казалось бы, невозможное может стать действительностью, поэтому не переставайте верить. С праздником!

***
Поздравляем Вас со светлым пасхальным праздником, пусть в Вашей душе ощущается всегда присутствие Высшей силы, будут здоровы и успешны Ваши дети, крепки и счастливы Ваши семьи, активны и бодры Ваши родители. Пусть сопровождает Вас душевное спокойствие, материальное благополучие, уверенность в счастливом будущем и вера.

***
С сердечным трепетом поздравляю с Великим праздником Святой Пасхи! Встречайте его с чистой душой и доброй совестью. Пожелания: земных благ, духовного развития, душевного спокойствия, Божьего промысла и воли во всех делах и начинаниях. Будьте хранимы Господом на многая и благая лета. Радости торжества, крепкой веры и бесконечной любви!

Поздравления с Пасхой
Поздравления с Пасхой
Фото: Pixabay

***
В этот светлый день, великий праздник Пасхи, шлю свои теплые пожелания здравия и мира, великодушия и благополучия. Пусть Бог помогает в трудную минуту, пусть жизнь счастливой речкою бежит, пусть душа будет свободной и открытой, а сердце отзывчивым и добрым.

***
Со светлым Праздником Пасхи! В этот день я желаю тебе мира и процветания. Пусть Господь оберегает тебя от чужой зависти и злости, люди вокруг дарят тебе только любовь и радость, а жизнь будет наполнена яркими красками и смехом близких. Желаю, чтобы каждый день в этой жизни был прожит тобой с удовольствием!

Поздравления с Пасхой
Поздравления с Пасхой
Фото: Pixabay

***
Христос Воскрес. Я поздравляю тебя с Пасхой и от чистого сердца хочу пожелать освободить свою душу от тревог, обид и печалей, стать добрее, увидеть этот мир по-новому, полюбить свою жизнь еще сильней. Здоровья тебе и простого человеческого счастья.

***
Христос Воскрес. От души поздравляю с праздником Пасхи и хочу пожелать всего самого доброго, светлого, нежного, радостного, прекрасного. Пусть будет здорова вся твоя семья, пусть раздаются звонкие веселые голоса по всему твоему дому, пусть только любовь и счастье занимают все твое сердце!

5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске ютуб-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

Ранее мы публиковали календарь Пасхи по годам и рассказывали, как рассчитать переходящие праздники.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Католическая Пасха-2021: поздравления в стихах, в прозе, забавные картинки Католическая Пасха-2021: традиции и запреты дня Католическая Пасха-2021: дата, история и традиции праздника Католическая Пасха: немцы в этот день угощаются Гугельхопфом (рецепт) Католическая Пасха-2021: 5 рецептов праздничных блюд Идеи самых оригинальных подарков к праздникам апреля
праздники Пасха открытки поздравления картинки католическая Пасха церковные праздники
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров

Популярные статьи

Сегодня, 06:10Фаново

Поздравления с католической Пасхой-2021: короткие смс и яркие картинки

Сегодня, 05:21Психо

Гороскоп на сегодня 4 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, представьте, что вы – в отпуске!

Вчера, 20:32Фаново

Католическая Пасха-2021: поздравления в стихах, в прозе, забавные картинки

Вчера, 18:30No Stress

4500 гривен за 3 часа! Мы протестировали VIP-зал аэропорта Борисполь и вот наши мысли

Вчера, 05:13Психо

Гороскоп на сегодня 3 апреля для всех знаков зодиака: Раков ждет сюрприз

2 апреляАктуально

Михаил Поплавский презентовал клип на легендарный хит "Сало"

2 апреляВкусно

Что едят на завтрак итальянцы – рецепт омлета фриттаты

2 апреляTravel

Кипр, Хорватия, Таиланд и Турция назвали условия отдыха для украинских туристов

2 апреляЗвездно

Ани Лорак впервые за долгое время опубликовала песню на украинском языке

2 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 2 апреля для всех знаков зодиака: Водолеи, не ленитесь!

1 апреляNo Stress

Как выбрать вкусное вино в супермаркете и не разочароваться – советы сомелье

1 апреляАктуально

"Шинель" для каждого: смотрите увлекательный онлайн-спектакль по мотивам повести Гоголя

1 апреляЗвездно

Российский певец показал фото Ларисы Долиной без фотошопа

1 апреляВкусно

Хотите идеальных сырников? Запоминайте лайфхаки от известных украинских кулинаров

1 апреляФаново

Лучшие розыгрыши на 1 апреля в переписке и по телефону: большая подборка шуток

1 апреляЗвездно

Ани Лорак похвасталась новой российской наградой: Благодарю каждого за поддержку

Новости партнеров

Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
Валерий Меладзе рассказал о ссорах с Альбиной Джанабаевой
Валерий Меладзе рассказал о ссорах с Альбиной Джанабаевой
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
Они сводят с ума мужчин: 6 роковых женщин по знаку Зодиака
Они сводят с ума мужчин: 6 роковых женщин по знаку Зодиака

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять