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Календар Великодня за роками: як розрахувати перехідні свята

Сьогодні, 14:58

Дивіться зручний Великодній календар до 2025 року і визначайте дати церковних свят

Великдень – це найбільше, найрадісніше значиме свято у християн всього світу, що дарує світло кожному віруючому. Його встановлено на честь Воскресіння Христового – події, яка стала центром всієї біблійної історії. Загляньте в православний календар: Великдень там буде позначений найяскравішим червоним кольором.

Щороку дата Великодня розраховується по-різному. Пропонуємо вашій увазі наочний календар Великодня до 2025 року, виходячи з якjого можна легко дізнатися дати найважливіших церковних свят. Адже багато які з них безпосередньо залежать від дня святкування Великодня.

Також дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята березня для рідних, друзів і близьких.

Як вираховується Великдень: календар православної пасхалії

Пасхалія – ​​це складна система розрахунку, яка за спеціальними таблицями допомагає визначити дати святкування переходять церковних свят, в першу чергу Пасхи, за календарем для різних років. У цих розрахунках враховується взаємозв'язок безлічі календарно-астрономічних величин.

За правилами Першого Вселенського собору від 325 року, святкування православного Великодня відбувається першої неділі після весняного повного місяця, що наступає після весняного рівнодення. При цьому, якщо в цієї ж неділі відзначається єврейська Пасха, то святкування православного Великодня переноситься ще на тиждень.

Для обчислення дати святкування Великодня та інших перехідних свят православна церква користується юліанським календарем, введеним в обіг ще при Юлії Цезарі, 45 року до н.е. Тобто дата, коли відзначається Великдень за календарем, вираховується за старим стилем.

А ось католики, навпаки, рахують дату Великодня за новим стилем і використовують григоріанський календар, запроваджений 1582 р. римським папою Григорієм XIII. Через це розбіжності правил пасхалії різних конфесій дні Великодня за календарем у них не збігаються.

Розрахунок церковних перехідних свят, залежних від Великодня: календар на 2020-2025 рр.

Фото: Сьогодні

Від дати Великодня ведуть відлік інші минущі церковні свята:

  • Прощена неділя відзначається за 7 тижнів до Великодня;
  • Вербна неділя святкується за один тиждень до Великодня;
  • Вознесіння настає на 40-й день після Воскресіння Христового;
  • Трійця святкується на 50-й день після Великодня.
  • Петрів піст починається на 57-й день.

Отже, Великдень у 2021 році припадає на 2 травня. Тому, виходячи з православного календаря, Вознесіння цьогоріч відзначатимемо 10 червня, а Трійцю – 20 червня.

Також відомі дати святкування у майбутніх роках. У 2022 році Великдень настане 24 квітня, а в 2023 році святкування Христового Воскресіння буде 16 квітня.

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Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.

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