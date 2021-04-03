Католицький Великдень-2021: традиції і заборони дня

Дізнайтеся, що можна, а що не можна робити в свято католицького Великодня 4 квітня

Завтра, 4 квітня, настане свято Воскресіння Ісуса Христа у західних християн. Незважаючи на схожість православного і католицького свята Великодня, між ними є і деякі відмінності. Які головні традиції святкування у католиків, що можна і що не можна робити в свято Великодня, читайте в нашій статті.

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Традиції католицького Великодня

У західних християн, як і у православних, святу Великодня передує Великий піст, хоча він і не такий суворий.

Святкування в католицьких храмах починається з Навечір'я Великодня. У костелах проводять обряд благословення вогню і води. Перед початком богослужіння священики запалюють ритуальну свічку Пасхал. Цей вогонь вважається благодатним, від нього парафіяни запалюють свої свічки і лампадки і дбайливо несуть їх додому.

Католики так само, як і православні, традиційно фарбують яйця на Великдень. Багато сімей, особливо де є діти, в недільний ранок ховають крашанки в будинку або у дворі, а діти їх збирають. Пошук завершується виявленням інших святкових атрибутів – гнізда і пасхального кролика.

Кролик знаменує удачу, родючість і багатство. Вважається, що саме він приносить шоколадні яйця по ночах і ховає в будинку. Фігурками кроликів католики прикрашають оселі і випікають пряники у вигляді цих звіряток.

Великдень у католиків – це сімейне свято, яке збирає всіх за святковим столом. Головними стравами на Великдень, окрім пасок і яєць, вважаються кролик, індичка або курка.

Віруючі вітають одне одного великодніми вітаннями зі словами: "Христос Воскрес!" – Воістину Воскрес!"

Головні заборони свята католицького Великодня

У свято Великодня не можна шити, прибирати, прати, виконувати брудну домашню роботу.

Не варто також займатися працею в саду або городі.

До самого Великодня не можна їсти скоромні страви.

День Великодня не можна проводити в печалі, сварках, з'ясуванні стосунків.

Також заборонено лихословити і засуджувати інших людей.

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