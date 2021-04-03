Католицький Великдень-2021: привітання у віршах, у прозі, кумедні картинки

Пропонуємо вам добірку найкращих привітань з католицьким Великоднем-2021 у листівках, віршах і в прозі

Найголовніше християнське свято – це Великдень. У 2021 році католицький Великдень святкується 4 квітня. Life Сегодня зібрали для вас найкращі привітання з католицьким Великоднем-2021: оригінальні, барвисті листівки, вірші і прозу.

Не забувайте радувати і піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

Привітання з католицьким Великоднем-2021 у віршах

Пусть католическая Пасха

Придет с добром в твой светлый дом,

Пусть Бог раскрасит яркой краской

Все то, что видишь ты кругом!



Здоровье, радость, счастья много

Желаю в праздник этот чистый!

Пускай твой путь, твою дорогу

Освещает свет лучистый!

Привітання з католицьким Великоднем 2021: листівки і картинки Фото: Depositphotos

***

С Пасхой католической

Вас я поздравляю,

Христос Воскрес! Нам ангелы

С неба возвещают.



Добра желаю, счастья,

Душевного тепла,

Чтоб святая вера

В сердцах ваших жила.



Желаю, чтобы ангел

От бед вас уберег,

Счастье, чтобы в Пасху

Ступило на порог.

***

С католической вас Пасхой,

Яички кролик всю ночь красил,

Пусть будет на душе светло

И зайдёт к вам в дом добро.



Пусть любовь лишь рядом будет,

Улыбаются приветливо люди,

Здоровье ваше не подводит

И счастье никогда не уходит.

Привітання з католицьким Великоднем 2021: листівки і картинки Фото: Depositphotos

***

С католической Пасхой хочу

Вас поздравить и пожелать

Вам здоровья, чтобы к врачу

Вы не думали даже шагать!



Пусть добро царит в ваших сердцах

И любовь все вокруг заполняет!

Пусть все то, что есть в ваших мечтах,

Всемогущий Господь исполняет!

Листівки і привітання з католицьким Великоднем Фото: Depositphotos

***

Поздравляю всех католиков

Нынче я с Пасхальным днем

И желаю благоденствия,

Добродушия во всем!



Пусть святейший славный праздник

Души светом окропит,

Разольется в сердце радость

И надеждой вдохновит!

***

С Пасхой вас, дорогие католики,

С славным и радостным днем!

Принесет пусть подарок вам кролик,

Вы отыщете счастье в подарке святом!



Пожелаю счастливого праздника,

Пусть любовь расцветает в сердцах.

Пусть любовь и волшебная лирика

В ваших душах живет без конца!



Пусть не будет печалей и горестей,

Пусть рассвет улыбается вам.

Ваша жизнь пусть наполнится радостью,

А судьба наградит по чудесным делам!

Привітання з католицьким Великоднем 2021: листівки і картинки Фото: Depositphotos

Привітання з католицьким Великоднем-2021 у прозі

Любі мої! Вітаю вас із католицьким Великоднем! Бажаю всім щастя, успіхів у всьому, миру, добра, терпимості, чесності та щирості.

***

Хочу від усього серця привітати зі святом Світлого Великодня і побажати миру, щастя, гармонії вашом дому, здоров'я і благополуччя сім'ї! Нехай цей радісний день наповнить серце любов'ю і весняним теплом!

***

З Великоднем! Сонце нехай зігріває не тільки тіло, а й душу, щастя буде в родині жити, ніби воно завжди з вами і було, а здоров'я, як вірний супутник і соратник, допомагає на шляху вперед.

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