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Католицький Великдень-2021: привітання у віршах, у прозі, кумедні картинки

Сьогодні, 20:32

Пропонуємо вам добірку найкращих привітань з католицьким Великоднем-2021 у листівках, віршах і в прозі

Найголовніше християнське свято – це Великдень. У 2021 році католицький Великдень святкується 4 квітня. Life Сегодня зібрали для вас найкращі привітання з католицьким Великоднем-2021: оригінальні, барвисті листівки, вірші і прозу.

Не забувайте радувати і піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

Привітання з католицьким Великоднем-2021 у віршах

Пусть католическая Пасха
Придет с добром в твой светлый дом,
Пусть Бог раскрасит яркой краской
Все то, что видишь ты кругом!

Здоровье, радость, счастья много
Желаю в праздник этот чистый!
Пускай твой путь, твою дорогу
Освещает свет лучистый!

Привітання з католицьким Великоднем 2021: листівки і картинки
Привітання з католицьким Великоднем 2021: листівки і картинки
Фото: Depositphotos

***

С Пасхой католической
Вас я поздравляю,
Христос Воскрес! Нам ангелы
С неба возвещают.

Добра желаю, счастья,
Душевного тепла,
Чтоб святая вера
В сердцах ваших жила.

Желаю, чтобы ангел
От бед вас уберег,
Счастье, чтобы в Пасху
Ступило на порог.

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***

С католической вас Пасхой,
Яички кролик всю ночь красил,
Пусть будет на душе светло
И зайдёт к вам в дом добро.

Пусть любовь лишь рядом будет,
Улыбаются приветливо люди,
Здоровье ваше не подводит
И счастье никогда не уходит.

Привітання з католицьким Великоднем 2021: листівки і картинки
Привітання з католицьким Великоднем 2021: листівки і картинки
Фото: Depositphotos

***

С католической Пасхой хочу
Вас поздравить и пожелать
Вам здоровья, чтобы к врачу
Вы не думали даже шагать!

Пусть добро царит в ваших сердцах
И любовь все вокруг заполняет!
Пусть все то, что есть в ваших мечтах,
Всемогущий Господь исполняет!

Листівки і привітання з католицьким Великоднем
Листівки і привітання з католицьким Великоднем
Фото: Depositphotos

***

Поздравляю всех католиков
Нынче я с Пасхальным днем
И желаю благоденствия,
Добродушия во всем!

Пусть святейший славный праздник
Души светом окропит,
Разольется в сердце радость
И надеждой вдохновит!

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***

С Пасхой вас, дорогие католики,
С славным и радостным днем!
Принесет пусть подарок вам кролик,
Вы отыщете счастье в подарке святом!

Пожелаю счастливого праздника,
Пусть любовь расцветает в сердцах.
Пусть любовь и волшебная лирика
В ваших душах живет без конца!

Пусть не будет печалей и горестей,
Пусть рассвет улыбается вам.
Ваша жизнь пусть наполнится радостью,
А судьба наградит по чудесным делам!

Привітання з католицьким Великоднем 2021: листівки і картинки
Привітання з католицьким Великоднем 2021: листівки і картинки
Фото: Depositphotos

Привітання з католицьким Великоднем-2021 у прозі

Любі мої! Вітаю вас із католицьким Великоднем! Бажаю всім щастя, успіхів у всьому, миру, добра, терпимості, чесності та щирості.

***

Хочу від усього серця привітати зі святом Світлого Великодня і побажати миру, щастя, гармонії вашом дому, здоров'я і благополуччя сім'ї! Нехай цей радісний день наповнить серце любов'ю і весняним теплом!

***

З Великоднем! Сонце нехай зігріває не тільки тіло, а й душу, щастя буде в родині жити, ніби воно завжди з вами і було, а здоров'я, як вірний супутник і соратник, допомагає на шляху вперед.

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Раніше ми публікували календар Великодня по роках і розповідали, як розрахувати перехідні свята.

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Джерело: Сьогодні
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