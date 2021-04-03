Католицький Великдень-2021: привітання у віршах, у прозі, кумедні картинки
Пропонуємо вам добірку найкращих привітань з католицьким Великоднем-2021 у листівках, віршах і в прозі
Найголовніше християнське свято – це Великдень. У 2021 році католицький Великдень святкується 4 квітня. Life Сегодня зібрали для вас найкращі привітання з католицьким Великоднем-2021: оригінальні, барвисті листівки, вірші і прозу.
Не забувайте радувати і піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.
Пусть католическая Пасха
Придет с добром в твой светлый дом,
Пусть Бог раскрасит яркой краской
Все то, что видишь ты кругом!
Здоровье, радость, счастья много
Желаю в праздник этот чистый!
Пускай твой путь, твою дорогу
Освещает свет лучистый!
***
С Пасхой католической
Вас я поздравляю,
Христос Воскрес! Нам ангелы
С неба возвещают.
Добра желаю, счастья,
Душевного тепла,
Чтоб святая вера
В сердцах ваших жила.
Желаю, чтобы ангел
От бед вас уберег,
Счастье, чтобы в Пасху
Ступило на порог.
***
С католической вас Пасхой,
Яички кролик всю ночь красил,
Пусть будет на душе светло
И зайдёт к вам в дом добро.
Пусть любовь лишь рядом будет,
Улыбаются приветливо люди,
Здоровье ваше не подводит
И счастье никогда не уходит.
***
С католической Пасхой хочу
Вас поздравить и пожелать
Вам здоровья, чтобы к врачу
Вы не думали даже шагать!
Пусть добро царит в ваших сердцах
И любовь все вокруг заполняет!
Пусть все то, что есть в ваших мечтах,
Всемогущий Господь исполняет!
***
Поздравляю всех католиков
Нынче я с Пасхальным днем
И желаю благоденствия,
Добродушия во всем!
Пусть святейший славный праздник
Души светом окропит,
Разольется в сердце радость
И надеждой вдохновит!
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***
С Пасхой вас, дорогие католики,
С славным и радостным днем!
Принесет пусть подарок вам кролик,
Вы отыщете счастье в подарке святом!
Пожелаю счастливого праздника,
Пусть любовь расцветает в сердцах.
Пусть любовь и волшебная лирика
В ваших душах живет без конца!
Пусть не будет печалей и горестей,
Пусть рассвет улыбается вам.
Ваша жизнь пусть наполнится радостью,
А судьба наградит по чудесным делам!
Любі мої! Вітаю вас із католицьким Великоднем! Бажаю всім щастя, успіхів у всьому, миру, добра, терпимості, чесності та щирості.
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Хочу від усього серця привітати зі святом Світлого Великодня і побажати миру, щастя, гармонії вашом дому, здоров'я і благополуччя сім'ї! Нехай цей радісний день наповнить серце любов'ю і весняним теплом!
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З Великоднем! Сонце нехай зігріває не тільки тіло, а й душу, щастя буде в родині жити, ніби воно завжди з вами і було, а здоров'я, як вірний супутник і соратник, допомагає на шляху вперед.
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