Католицький Великдень: німці уього дня пригощаються Гугельхопфом (рецепт)

Прикрашається ця великодня випічка на свій смак

Зустрічатимуть Великдень у 2021 році католики 4 квітня. Ми вже розповідали, які страви будуть на столі цього дня. Тепер дізнаємося, як готують традиційний великодній кекс у Німеччині. Називається від Гугельхопф.

Якщо ви не знаєте, що оригінального подарувати друзям і близьким у квітні, скористайтеся ідеями з нашого календаря свят.

Великодній кекс Гугельхопф

Фото: кекс Гугельхопф, instagram.com/qvallity/

Інгредієнти

Молоко – 150 мл

Дріжджі сухі – 7 г

Борошно – 300 г

Апельсин – 1 шт.

Цукор – 100 г

Яйце – 1 шт.

Вершкове масло – 140 г

Родзинки – 75 г

Мигдаль – 30 г

Сіль – щіпка

Спосіб приготування

Розвести в теплому молоці дріжджі. Додати трохи просіяного борошна. Ретельно перемішати, накрити кришкою і залишити в теплому місці на 1 годину. Зняти з апельсина цедру, з м'якоті вичавити сік. У решту борошна додати сіль, цукор, яйце, вершкове масло, апельсиновий сік і дріжджову суміш. Вимісити тісто, накрити і залишити ще на 1 годину. Родзинки вимити, залити окропом і залишити на 10 хв. Додати в тісто родзинки і цедру апельсина, ще раз добре вимісити. Мигдаль обдати окропом, залишити на 10 хв., потім очистити. Силіконову форму для кексів діаметром 22-24 см скропити водою. Укласти на дно мигдаль. Викласти в форму тісто і залишити ще на 20-25 хв. Розігріти духовку до 200 градусів. Випікати кекс 45 хв. Вийняти з духовки, дати трохи охолонути. Перевернути форму на тарілку та вийняти кекс. Перед подачею присипати цукровою пудрою.

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