Католицький Великдень: німці уього дня пригощаються Гугельхопфом (рецепт)
Прикрашається ця великодня випічка на свій смак
Зустрічатимуть Великдень у 2021 році католики 4 квітня. Ми вже розповідали, які страви будуть на столі цього дня. Тепер дізнаємося, як готують традиційний великодній кекс у Німеччині. Називається від Гугельхопф.
Якщо ви не знаєте, що оригінального подарувати друзям і близьким у квітні, скористайтеся ідеями з нашого календаря свят.
Великодній кекс Гугельхопф
Інгредієнти
- Молоко – 150 мл
- Дріжджі сухі – 7 г
- Борошно – 300 г
- Апельсин – 1 шт.
- Цукор – 100 г
- Яйце – 1 шт.
- Вершкове масло – 140 г
- Родзинки – 75 г
- Мигдаль – 30 г
- Сіль – щіпка
Спосіб приготування
- Розвести в теплому молоці дріжджі. Додати трохи просіяного борошна. Ретельно перемішати, накрити кришкою і залишити в теплому місці на 1 годину.
- Зняти з апельсина цедру, з м'якоті вичавити сік. У решту борошна додати сіль, цукор, яйце, вершкове масло, апельсиновий сік і дріжджову суміш. Вимісити тісто, накрити і залишити ще на 1 годину.
- Родзинки вимити, залити окропом і залишити на 10 хв.
- Додати в тісто родзинки і цедру апельсина, ще раз добре вимісити.
- Мигдаль обдати окропом, залишити на 10 хв., потім очистити.
- Силіконову форму для кексів діаметром 22-24 см скропити водою. Укласти на дно мигдаль.
- Викласти в форму тісто і залишити ще на 20-25 хв.
- Розігріти духовку до 200 градусів. Випікати кекс 45 хв. Вийняти з духовки, дати трохи охолонути.
- Перевернути форму на тарілку та вийняти кекс. Перед подачею присипати цукровою пудрою.
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