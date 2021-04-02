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Католицький Великдень: німці уього дня пригощаються Гугельхопфом (рецепт)

Сьогодні, 11:19

Прикрашається ця великодня випічка на свій смак

Зустрічатимуть Великдень у 2021 році католики 4 квітня. Ми вже розповідали, які страви будуть на столі цього дня. Тепер дізнаємося, як готують традиційний великодній кекс у Німеччині. Називається від Гугельхопф.

Якщо ви не знаєте, що оригінального подарувати друзям і близьким у квітні, скористайтеся ідеями з нашого календаря свят.

Великодній кекс Гугельхопф

Фото: кекс Гугельхопф, instagram.com/qvallity/

Інгредієнти

  • Молоко – 150 мл
  • Дріжджі сухі – 7 г
  • Борошно – 300 г
  • Апельсин – 1 шт.
  • Цукор – 100 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Вершкове масло – 140 г
  • Родзинки – 75 г
  • Мигдаль – 30 г
  • Сіль – щіпка

Спосіб приготування

  1. Розвести в теплому молоці дріжджі. Додати трохи просіяного борошна. Ретельно перемішати, накрити кришкою і залишити в теплому місці на 1 годину.
  2. Зняти з апельсина цедру, з м'якоті вичавити сік. У решту борошна додати сіль, цукор, яйце, вершкове масло, апельсиновий сік і дріжджову суміш. Вимісити тісто, накрити і залишити ще на 1 годину.
  3. Родзинки вимити, залити окропом і залишити на 10 хв.
  4. Додати в тісто родзинки і цедру апельсина, ще раз добре вимісити.
  5. Мигдаль обдати окропом, залишити на 10 хв., потім очистити.
  6. Силіконову форму для кексів діаметром 22-24 см скропити водою. Укласти на дно мигдаль.
  7. Викласти в форму тісто і залишити ще на 20-25 хв.
  8. Розігріти духовку до 200 градусів. Випікати кекс 45 хв. Вийняти з духовки, дати трохи охолонути.
  9. Перевернути форму на тарілку та вийняти кекс. Перед подачею присипати цукровою пудрою.

Тут знайдете ще 5 святкових рецептів на католицький Великдень.

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