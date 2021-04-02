Католицький Великдень-2021: дата, історія і традиції свята

Дізнайтеся, коли буде католицький Великдень-2021 і чому він відзначається в різні дні з православним

Великдень – це велике християнське свято, як у православних, так і у католиків. Він знаменує Світле Христове Воскресіння і є головною подією біблійної історії. А тому Великдень здавна мав назву "Свято свят і торжество торжеств".

Коли буде католицький Великдень у 2021 році, яких традицій дотримуються цього дня, яка історія встановлення святкування Великодня і чому він не збігається за часом у східних і західних християн, дізнайтеся в нашій статті.

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Дата Великодня у 2021 році

Свято Воскресіння Христового відзначають у багатьох країнах. Але при цьому у різних конфесіях з року в рік дати Великодня можуть значно відрізнятися.

Так православий Великдень у 2021 році буде пізнім і припадає на 2 травня. А ось католицький Великдень, навпаки, ранній і відзначатиметься практично за цілий місяць до православного. В 2021 році західні християни святкують Воскресіння Христове 4 квітня .

Католицький Великдень Фото: Unsplash

Чому така різниця в датах? Вся річ у тім, що дата Великодня в цих церквах рахується за різними календарями. Православні святкують за юліанським календарем, а католики – за григоріанським. А тому дати православного і католицького Великодня можуть відрізнятися одне від одного на один, два і більше тижнів.

Це правило не є постійним і раз на кілька років дати Великодня в цих церквах збігаються. Тоді і православні, і католики святкують цей великий день разом.

Єдине, що об'єднує день святкування Великодня у всіх конфесіях – це день тижня – неділя.

Історія встановлення святкування Великодня

У 325 році в Нікеї відбувся перший Вселенський собор, на якому священнослужителі визначилися з датою Великодня за Олександрійською пасхалією. За постановою собору, Великдень став зсувним святом і мав відзначатися в першу неділю після весняного рівнодення і повні, після закінчення повного тижня з часу старозавітної іудейської Пасхи.

Пізніше, в XVI столітті, священик Христофор Клавіус запропонував інший календар для визначення дати Великодня. Починаючи з 1582 року католики перейшли на григоріанський календар обчислення пасхалії, в результаті чого католицький Великдень часто настає раніше за іудейський або в один день із ним і випереджає православний Великдень. Східна ж церква відмовилася від нововведення і залишилася на колишньому Юліанському календарі.

Традиції святкування католицького Великодня

За день до Великодня у костелах проводять обряд благословення вогню і води. В ніч із суботи на неділю під час великодньої служби в храмах запалюють велику свічку Пасхал, що символізує Боже світло. Цей вогонь вважається благодатним, від нього віруючі запалюють свої свічки і дбайливо несуть їх додому.

Католицький Великдень Фото: Unsplash

На святковому великодньому столі повинні бути м'ясні страви, декоративні яйця в кошиках, квіти. А із десертів подають солодкі булочки і глазуровані кекси, схожі на наші паски.

У католиків так само, як і у православних, є звичай красити яйця на Великдень. У багатьох сім'ях, особливо де є діти, в недільний ранок підтримується традиція ховати великодні яйця в будинку або у дворі. Пошук завершується виявленням інших святкових атрибутів – гнізда і пасхального кролика.

Католицький Великдень Фото: Unsplash

У західних країнах великодній кролик здавна символізує багатство і родючість, а тому його часто використовують у сувенірній продукції, прикрашають будинки, дарують листівки з його зображенням. Вважається, що саме великодній кролик приносить яйця і подарунки. Також декоративними пасхальними яйцями прикрашають гілки дерев і букети.

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