День весняного рівнодення-2021: що у жодному разі не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші правила, прикмети і заборони на 20 березня

День весняного рівнодення-2021 відзначаємо в суботу, 20 березня. Це дата, коли тривалість дня і ночі буде однаковою й складе 12 годин. Весняне рівнодення – це умовна межа між зимою та літом, тому його вважають одним з найважливіших днів весни. У цей день, щоб зберегти здоров'я та бадьорість, корисно зайнятися медитацією.

А ще не забудьте привітати з днем рівнодення рідних і близьких людей і зробити приємні сюрпризи. У цьому вам допоможе наш календар свят на березень, в якому ви знайдете цікаві ідеї подарунків на весняні свята.

Сегодня.Lifestyle пишуть про найважливіші правила, рекомендації, а також прикмети і заборони на 20 березня – в День весняного рівнодення-2021.

День весняного рівнодення: важливі прикмети

Всі загадані бажання в цей день збуваються, а сни – віщі.

20 березня відзначаємо День весняного рівнодення Фото: Depositphotos

Якщо птахи прилетіли в День весняного рівнодення – варто очікувати хороший урожай пшениці.

День весняного рівнодення варто провести легко і весело – це обіцяє вдалий рік.

Якщо в цей день буде мороз, то холоди триватимуть ще 40 днів.

Що не можна робити в День весняного рівнодення-2021

Не можна сперечатися, сваритися чи проводити цей день в апатії та депресії.

У День весняного рівнодення не можна садити вербу.

Не варто думати про погане, щоб не запрограмовувати себе на негатив.

У весняне рівнодення не можна думати про погане Фото: Depositphotos

До того ж, в День весняного рівнодення не можна забувати про предків – варто відзначити оновлення природи веселощами, піти в гості, подарувати родичам і друзям позитивний настрій.

Як найкраще провести свято 20 березня

У день весняного рівнодення прийнято пекти печиво у формі жайворонків, а після йти на ярмарок.

У цей день прийнято пекти печиво Фото: Depositphotos

Увечері палили багаття і спостерігали за ним. Якщо вогонь був високим та яскравим, тоді наступного року життя буде щасливим та ситим. Наприкінці дня з гори котили в річку палаючі колеса, що є символами Сонця.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.

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