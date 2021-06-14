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Що подарувати батькові: ТОП-5 корисних ідей на свято

Сьогодні, 13:55

Спінінг, бінокль, шезлонг або гаджет – в залежності від інтересів і вподобань тата, вибрати подарунок від дочки і сина у День батька не так вже й складно

Найкращий подарунок татові
Найкращий подарунок татові
Фото: Unsplash

Що подарувати татові на День батька, який щорічно святкується третьої неділі червня і у 2021 році випадає на 20-те число? З наближенням цієї дати, а також чергового ювілею, іменин і будь-якого іншого чоловічого, професійного або сімейного свята питання вибору гідних подарунків батькові стає все важливішим і хвилюючішим. Читайте поради в нашій статті і вибирайте подарунки, які по-справжньому порадують вашу близьку і рідну людину.

Майте на увазі, що для більшості людей в подарованій речі важлива не стільки її ціна, скільки увага і турбота, з якою ви робите свій подарунок. А залежно від діяльності, улюблених занять і переваг батька вибрати для нього найкращий подарунок буде не так вже й складно.

Що подарувати татові на День батька, якщо він інтелектуал

Порадувати хорошим подарунком такого тата досить просто. Виберіть йому в подарунок набір популярних настільних ігор: від шахів і шашок до нардів; цікавий дизайн кубика Рубіка, новинку зі світу головоломок, електронну книгу, багато кросвордів, крісло-гойдалку, в якому приємно думати, торшер для вечірнього читання.

Що подарувати татові на свято, якщо він любитель спорту і активного відпочинку

Що подарувати батькові
Що подарувати батькові
Фото: Pixabay

Тут вибір подарунка очевидний: спортсмен гідно оцінить якісний одяг, футбольний м'яч, лижі, гантелі, рюкзак, термокружку, потужний ліхтар, довгограючий плеєр, бінокль, спінінг, класний мисливський ніж і навіть надувний човен. Також батько зрадіє абонементу до спортзалу або квиткам на матч улюбленої команди.

Що подарувати татові на день народження від доньки і сина

Подарунки батькові
Подарунки батькові
Фото: Pixabay

Жіноча дочірня дбайливість може проявитися в будь-то подарованих прикрасах і стильних речах. Придивіться до варіанту брендової канцелярії, годин, запонок, краваток, сорочок, а також парфумерії та засобів для догляду за собою. А ось сини можуть висловити свою увагу до батька, подарувавши корисні і потрібні інструменти, техніку, гаджети і девайси.

Що подарувати батькові, якщо він романтик

Що подарувати батькові
Що подарувати батькові
Фото: Pixabay

В цьому випадку спектр можливих подарунків татові дуже широкий: від кистей і фарб, блокнотів і мольберта до діючої моделі літака, музичного інструменту, сертифіката на стрибок з парашутом або квитка на довгоочікуваний концерт улюбленого виконавця. Також батька порадують милі дрібнички і всілякі сувеніри, особливо, якщо вони зроблені власноруч його дітьми.

Що подарувати татові на день народження недорого

Повторимося: головне в подарунку – це увага. Якщо у вас з фінансами туго, а у батька не за горами намічається свято, проявіть турботу і продумайте, що подарувати татові своїми руками. Це може бути власноручно пов'язаний светр або шарф, підставка для взуття в передпокої або шезлонг для дачного відпочинку. Навіть проста рамка з фотографіями всієї родини на стіні періодично нагадуватиме йому про вас і підніматиме настрій. Або просто час, проведений разом.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.

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