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Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник

Сегодня, 13:55

Спининг, бинокль, шезлонг или гаджет – в зависимости от интересов и предпочтений папы, выбрать подарок от дочки и сына в День отца не так уж и сложно

Лучший подарок папе
Лучший подарок папе
Фото: Unsplash

Что подарить папе на День отца, который ежегодно празднуется в третье воскресенье июня и в 2021 году выпадает на 20-е число? С приближением этой даты, а также очередного юбилея, именин и любого другого мужского, профессионального или семейного праздника вопрос выбора достойных подарков отцу становится все более важным и волнующим. Читайте советы в нашей статье и выбирайте подарки, которые по-настоящему порадуют вашего близкого и родного человека.

Имейте в виду, что для большинства людей в подаренной вещи важна не столько ее цена, сколько внимание и забота, с которой вы делаете свой подарок. А в зависимости от деятельности, любимых занятий и предпочтений отца выбрать для него лучший подарок будет не так уж и сложно.

Что подарить папе на День отца, если он интеллектуал

Порадовать хорошим подарком такого папу достаточно просто. Выберите ему в подарок набор популярных настольных игр: от шахмат и шашек до нардов; интересный дизайн кубика Рубика, новинку из мира головоломок, электронную книгу, много кроссвордов, кресло-качалку, в котором приятно размышлять, торшер для вечернего чтения.

Что подарить папе в праздник, если он любитель спорта и активного отдыха

Что подарить отцу
Что подарить отцу
Фото: Pixabay

Здесь выбор подарка очевиден: спортсмен по достоинству оценит качественную одежду, футбольный мяч, лыжи, гантели, рюкзак, термокружку, мощный фонарь, долгоиграющий плеер, бинокль, спиннинг, классный охотничий нож и даже надувную лодку. Также отец обрадуется абонементу в спортзал или билетам на матч любимой команды.

Что подарить папе на день рождения от дочки и сына

Подарки отцу
Подарки отцу
Фото: Pixabay

Женская дочерняя заботливость может проявиться в каких-то подаренных украшениях и стильных вещах. Присмотритесь к варианту брендовой канцелярии, часов, запонок, галстуков, рубашек, а также парфюмерии и средств для ухода за собой. А вот сыновья могут выразить свое внимание к отцу, подарив полезные и нужные инструменты, технику, гаджеты и девайсы.

Что подарить отцу, если он романтик

Что подарить отцу
Что подарить отцу
Фото: Pixabay

В этом случае спектр возможных подарков папе очень широкий: от кистей и красок, блокнотов и мольберта до действующей модели самолета, музыкального инструмента, сертификата на прыжок с парашютом или билета на долгожданный концерт любимого исполнителя. Также отца порадуют милые безделушки и всевозможные сувениры, особенно, если они сделаны собственноручно его детьми.

Что подарить папе на день рождения недорого

Повторимся: главное в подарке – это внимание. Если у вас с финансами туго, а у отца не за горами намечается праздник, проявите заботу и продумайте, что подарить папе своими руками. Это может быть собственноручно связанный свитер или шарф, подставка для обуви в прихожей или шезлонг для дачного отдыха. Даже простая рамка с фотографиями всей семьи на стене периодически будет напоминать ему о вас и поднимать настроение. Или просто время, проведенное вместе.

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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