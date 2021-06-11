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День медика-2021 в Україні: коли святкуємо

Сьогодні, 19:28

У 2021 році в День медичного працівника в Україні відзначається ще кілька значущих державних свят

День медика
День медика
Фото: Unsplash

Червень багатий на державні і професійні свята. Одне з них – День медичного працівника України, яке завжди відзначається у вихідний день. Коли українські медики святкують свій день, яка історія та значення цієї дати, читайте в нашій статті.

Коли День медика-2021 в Україні

День медика в Україні щорічно відзначається в третю неділю червня. У 2021 році День медичного працівника в Україні випадає на 20 червня.

Причому, це не єдине свято. Цього ж дня відзначатиметься День батька в Україні, який також призначений на третю червневу неділю. А ще в 2021 році святкується православна Трійця, яка настає через 50 днів після Великодня. Тож у цей день на українців чекає потрійне свято.

День медичного працівника в Україні: історія і значення

День медичного працівника – це професійне свято всіх трудівників галузі охорони здоров'я в Україні. У День медика медсестри, акушери, санітари, лаборанти, фельдшери, лікарі отримують привітання та слова подяки від пацієнтів за свою нелегку і вкрай відповідальну роботу. Значення медиків важко переоцінити, адже їхня праця націлена на підтримку доброго здоров'я задовго до моменту народження людини і протягом усього її життя.

День медпрацівників України було встановлено на підтримку ініціативи працівників закладів охорони здоров'я країни, згідно з президентським указом №281/94 від 3 червня 1994 року. Дата святкування визначена на третю неділю червня.

Крім України у цей же день своє професійне свято відзначають медики Вірменії, Казахстану, Молдови та інших пострадянських країн.

Це не єдине свято медичних працівників. У першу неділю жовтня відзначається Міжнародний день медика, а 12 травня своє професійне свято відзначають медсестри.

Дивіться відео: відповіді медика на важливі питання про COVID-19

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.

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