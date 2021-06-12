Вихідні дні та свята у липні 2021 року в Україні: детальний календар

У липні-2021 в Україні не буде офіційних державних вихідних днів, зате багато свят присвячено морю, водоймам і природі, серед яких – День Івана Купала

Вихідні і свята у липні Фото: Unsplash

Які вихідні та святкові дні будуть в Україні у липні 2021 року? Як і скільки українці відпочивають у розпал літа? Коли буде Івана Купала, День сім'ї, День рибалки, День бухгалтера України? Які ще офіційні державні та важливі міжнародні дати ми відзначатимемо в липні 2021 року? Детальніше читайте в нашій статті.

Літо набирає обертів. Зазвичай українці вибирають для відпусток саме середину літа, щоб відпочити від плідної роботи, поніжитися на морському пісочку або річковому бережку, переключитися на дачні грядки, поїсти вітамінів, порибалити, помандрувати, набратися сил і вражень за вихідні. Дізнайтеся, коли і скільки днів українці за законом відпочивають у липні 2021 року і плануйте незабутню відпустку.

Вихідні дні та свята в липні 2021 року

Місяць довгий, а вихідних мало. На жаль, липень не порадує нас жодним додатковим вихідним, тому що в Україні офіційних державних свят в середині літа немає. Тож українцям доведеться задовольнятися звичайними суботами і неділями, яких у липні-2021 буде 9 . Всього кількість робочих днів у липні становить 22 .

Свята в липні-2021

Пропонуємо вашій увазі повний список важливих державних, професійних, національних, міжнародних свят і значущих дат, які відзначаються в Україні та світі в липні 2021 року. Не забудьте привітати своїх друзів і рідних, які причетні до цих дат.

1 червня – День архітектури України.

2 липня – Міжнародний день спортивної журналістики, а також День працівника державної податкової служби України.

3 липня – Міжнародний день кооперативів.

4 липня – День національної поліції України, День судового експерта України, День Військово-Морських сил України, а також День працівників морського і річкового флоту України.

Вихідні і свята у липні Фото: Unsplash

6 липня – Всесвітній день поцілунку.

7 липня – День працівників природно-заповідної справи, а також народне свято Івана Купала.

8 липня – День сім'ї в Україні.

11 липня – Всесвітній день народонаселення, Всесвітній день шоколаду, а ще День рибалки.

12 липня – День фотографа, а також Всесвітній день бортпровідника.

Вихідні і свята у липні Фото: Unsplash

15 липня – Всесвітній день навичок молоді, а ще День українських миротворців.

16 липня – День бухгалтера України.

18 липня – Міжнародний день Нельсона Мандели, День працівників металургійної галузі України.

20 липня – Міжнародний день шахів.

22 липня – Міжнародний день боксу.

25 липня – День зубного техніка, День працівників торгівлі.

26 липня – День парашутиста.

Вихідні і свята у липні Фото: Unsplash

28 липня – Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами, День PR-фахівця, а ще святкується День хрещення Київської Русі – України.

30 липня – Міжнародний день дружби, Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, а також День системного адміністратора.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку: прогноз від астролога.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися