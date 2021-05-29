3 рецепти найповітрянішої яєчні на сніданок
Це яйця Орсіні й колись у Франції цю страву називали не інакше як аристократичною
Сніданок має бути красивим, не тільки смачним, швидким і поживним. І, ймовірно, ідеальні під ці критерії яйця Орсіні. Чому Орсіні? Кажуть, що одного разу цей месьє італійського походження зайшов у гості до французького художника Клода Моне і поділився рецептом пишної яєчні. Клод Моне, який був відомий як справжній цінитель їжі, розтрубив про цю страву на всю округу – і нвдовзі її почали готувати всі. Нижче знайдете 3 рецепти яєць Орсіні, додаткові інгредієнти беріть на свій смак.
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Яйця Орсіні – класичний рецепт
Інгредієнти
- 3 шт. – яйця
- 1/4 ч. л. – солі
- 50 г – вершкового масла
Спосіб приготування
- Акуратно відокремити білки від жовтків, додати в білки дрібку солі і збити в міцну піну.
- На деко покласти пергаментний папір і змастити його вершковим маслом.
- Викласти збитий білок і зробити в кожному невелике заглиблення.
- Помістити на гірки жовток і відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 10-15 хвилин.
Яйця Орсіні з помідорами і сиром
Інгредієнти
- 2 шт. – яйця
- 1 шт. – помідор
- 2 скибочки хліба, шинки і сиру
- Сіль, перець, спеції – за смаком
Спосіб приготування
- Розігріти духовку до 180 градусів. Відокремити білки від жовтків.
- Білок трохи посолити і збити до щільної піни.
- Викласти на деко, застелена пергаментом, хліб, тонкі скибочкм помідора, шинки і сиру.
- Викласти збитий білок у формі кулі й зробити поглиблення для жовтка.
- Поставити в духовку на 3 хвилини, без жовтків. Викласти жовтки в поглиблення, посолити і відправити на 3-4 хвилини в духовку.
- Подавати виклавши "хмарку" на тост із шинкою, помідором і сиром, посипавши зеленню.
Яйця Орсіні з беконом і сиром
Інгредієнти
- по 2 шт. – хлібні тости, яйця
- бекон і сир – на смак
- 10 г – вершкового масла
- спеції, зелень – за смаком
Спосіб приготування
- Намазати білий хліб вершковим маслом. Зверху покласти сир і бекон.
- Духовку розігріти до 180 градусів.
- Відокремити білки від жовтків. Білки посолити, поперчити і збити в стійку піну.
- Викласти білкову масу на хліб і зробити ложкою поглиблення. Поставити в духовку на 3 хвилини.
- Дістати деко. Викласти в поглиблення жовтки і по маленькому шматочку вершкового масла.
- Помістити в духовку на найнижчий рівень приблизно на 7-10 хвилин.
- Прикрасити яйця свіжою зеленню.
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