3 рецепти найповітрянішої яєчні на сніданок

Це яйця Орсіні й колись у Франції цю страву називали не інакше як аристократичною

Яйця Орсіні - рецепт повітряної яєчні Фото: instagram.com/oxi_zhu/

Сніданок має бути красивим, не тільки смачним, швидким і поживним. І, ймовірно, ідеальні під ці критерії яйця Орсіні. Чому Орсіні? Кажуть, що одного разу цей месьє італійського походження зайшов у гості до французького художника Клода Моне і поділився рецептом пишної яєчні. Клод Моне, який був відомий як справжній цінитель їжі, розтрубив про цю страву на всю округу – і нвдовзі її почали готувати всі. Нижче знайдете 3 рецепти яєць Орсіні, додаткові інгредієнти беріть на свій смак.

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Яйця Орсіні – класичний рецепт

Фото: Яйця Орсіні

Інгредієнти

3 шт. – яйця

1/4 ч. л. – солі

50 г – вершкового масла

Спосіб приготування

Акуратно відокремити білки від жовтків, додати в білки дрібку солі і збити в міцну піну. На деко покласти пергаментний папір і змастити його вершковим маслом. Викласти збитий білок і зробити в кожному невелике заглиблення. Помістити на гірки жовток і відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 10-15 хвилин.

Яйця Орсіні з помідорами і сиром

Фото: instagram.com/cookncook84/

Інгредієнти

2 шт. – яйця

1 шт. – помідор

2 скибочки хліба, шинки і сиру

Сіль, перець, спеції – за смаком

Спосіб приготування

Розігріти духовку до 180 градусів. Відокремити білки від жовтків. Білок трохи посолити і збити до щільної піни. Викласти на деко, застелена пергаментом, хліб, тонкі скибочкм помідора, шинки і сиру. Викласти збитий білок у формі кулі й зробити поглиблення для жовтка. Поставити в духовку на 3 хвилини, без жовтків. Викласти жовтки в поглиблення, посолити і відправити на 3-4 хвилини в духовку. Подавати виклавши "хмарку" на тост із шинкою, помідором і сиром, посипавши зеленню.

Яйця Орсіні з беконом і сиром

Фото: instagram.com/19katja86/

Інгредієнти

по 2 шт. – хлібні тости, яйця

бекон і сир – на смак

10 г – вершкового масла

спеції, зелень – за смаком

Спосіб приготування

Намазати білий хліб вершковим маслом. Зверху покласти сир і бекон. Духовку розігріти до 180 градусів. Відокремити білки від жовтків. Білки посолити, поперчити і збити в стійку піну. Викласти білкову масу на хліб і зробити ложкою поглиблення. Поставити в духовку на 3 хвилини. Дістати деко. Викласти в поглиблення жовтки і по маленькому шматочку вершкового масла. Помістити в духовку на найнижчий рівень приблизно на 7-10 хвилин. Прикрасити яйця свіжою зеленню.

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