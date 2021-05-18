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Смачніше за яєчню та омлет – 5 рецептів запіканки з яєць

Сьогодні, 07:30

Це прекрасний і ситний варіант для сніданку

Фото: instagram.com/elenazahar4enko/, instagram.com/the_vitamin_inside/
Фото: instagram.com/elenazahar4enko/, instagram.com/the_vitamin_inside/

Нам усім добре відомо, що корисний сніданок у кожного з нас має бути. Від нього залежить продуктивність нового дня. Якщо ви любите яєчню або омлет, то настав час з цим припиняти. Тобто спробувати приготувати яєчну запіканку. Додаткові інгредієнти, крім яєць, вибирайте на свій смак – від м'яса до овочів. Нижче знайдете 5 цікавих рецептів.

Якщо вам потрібно знайти найнезвичайніший подарунок, скористайтеся ідеями з нашого календаря свят травня.

Яєчна запіканка з овочами

Фото: instagram.com/the_vitamin_inside/

Інгредієнти

  • Картопля – 1 шт.
  • Помідор – 2 шт.
  • Половина цибулини
  • Помідор чері – 5 шт.
  • Броколі – 9 суцвіть
  • Половина болгарського перцю
  • Яйця – 5 шт.
  • Оливкова олія – 2 ст. л.
  • Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Картоплю відварити до готовності. Броколі опустити в киплячу воду на 2 хвилин і одразу витягнути.
  2. У сковороду налити олію туди нарізати кубиками помідори і перець соломкою, цибулю півкільцями і тушкувати на повільному вогні, трохи підсолити.
  3. У керамічну форму викласти тушковані помідори з перцем, зверху варену картоплю, потім броколі.
  4. Яйця посолити, поперчити, перемішати і вилити на овочі в керамічну форму.
  5. Прикрасити часточками помідорів чері і випікати до готовності в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці.

Яєчна запіканка з фаршем

Фото: instagram.com/lyubov___pp/

Інгредієнти

  • Курячий фарш – 250 г
  • Яйце – 5 шт.
  • Молоко 1% – 25 мл
  • Твердий сир – 50 г
  • Цибуля – 1/2 шт.
  • Сіль, перець – за смаком
  • Спеції – за смаком

Спосіб приготування

  1. Збити яйця в мисці. Додати молоко, половину сиру, і 1/4 чайної ложки приправ. Добре все перемішати.
  2. У розігрітій з олією сковороді обсмажити дрібно нарізану цибулю, додати м'ясний фарш, посолити, поперчити і добре обсмажити.
  3. Форму для запікання змастити олією, викласти шар обсмаженого фаршу і цибулі та залити яєчною сумішшю.
  4. Посипати тертим на крупній тертці сиром.
  5. Запікати в розігрітій до 200 градусів духовці близько 15-20 хвилин.

Яєчна запіканка з беконом

Фото: instagram.com/travart2015/

Інгредієнти

  • Бекон – 450 г
  • Ріпчаста цибуля – 1 шт.
  • Перець чилі – 1 шт.
  • Часник – 3 зубчики
  • Яйця великі – 12 шт.
  • Молоко – 1 склянка
  • Картопля – 4 шт.
  • Твердий сир – 2 склянки
  • Сіль – 1,5 ч. л.
  • Чорний перець – 1/2 ч. л.
  • Зелена цибуля – 1 пучок

Спосіб приготування

  1. Відварити картоплю. У сковороді обсмажити нарізаний на кубики бекон на середньому вогні, періодично помішуючи. Смажити до хрусткої скоринки.
  2. Перекласти бекон на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир.
  3. Обсмажити цибулю до готовності. Додати часник і готувати ще 2 хвилини. Відкласти в бік.
  4. Збити яйця і додати молоко.
  5. У яєчну суміш додати картоплю, дрібно нарізану.
  6. Додати 1 склянку сиру, ¾ бекону, сіль і перець.
  7. Вилити суміш у підготовлену форму для випічки і зверху посипати сиром, що залишився, і нарізаною зеленою цибулею.
  8. Випікати 20 хвилин. Акуратно додати решту бекону. Випікати ще 20 хвилин.

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Яєчна запіканка з цвітною капустою

Фото: instagram.com/ls_repka_sun/

Інгредієнти

  • Свіжа цвітна капуста – 1/2 качана
  • Морква – 2 шт.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Помідори – 2 шт.
  • Часник – 3 зубчики
  • Яйця – 8 шт.
  • Сир – 100 г
  • Оливкова олія – 2 ст. л.
  • Зелену цибулю, спеції, сіль і перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Цвітну капусту помити, суцвіття нарізати дрібно. Цибулю, моркву і часник очистити і дрібно нашаткувати.
  2. Капусту відправити на сковороду з олією на 5 хвилин, постійно помішуючи.
  3. Додати моркву, цибулю і часник, тушкувати до готовності.
  4. Помідор нарізати кубиками, додати до капусти. Посолити, поперчити, додати спеції та перемішати.
  5. Залити яйцями і готувати під кришкою близько 7 хвилин.
  6. Перед подачею посипати тертим сиром і зеленою цибулею.

Яєчна запіканка з огірком

Фото: instagram.com/kulinar_kolesnik/

Інгредієнти

  • Молоді огірки – 300 г
  • Ріпчаста цибуля – 1 шт.
  • Яйця – 3 шт.
  • Сметана – 50 г
  • Кріп, петрушка – жменя
  • Часник – 2-3 зубчики
  • Олія – 2 ст. л.
  • Паприка солодка мелена – 1 ч. л.
  • Чорний мелений перець – 1/4 ч. л.
  • Коріандр мелений – 1/2 ч. л.
  • Сіль і спеції – за смаком

Спосіб приготування ⠀

  1. На розігрітій сковороді, на олії підсмажити на середньому вогні цибулю, нарізану дрібними кубиками, 8-10 хвилин до прозорості та м'якості.
  2. Нарізати кубиками огірки, дрібно порубати часник, додати до цибулі разом із сіллю, перцем, паприкою і коріандром, тушкувати 5-7 хвилин.
  3. У миску розбити яйця, додати сметану, дрібку солі, дрібно посічену зелень петрушки і кропу, все перемішати.
  4. Залити огірки яєчною сумішшю, швидко перемішати і викласти у вогнетривку форму, змащену вершковим маслом.
  5. Запікати в розігрітій духовці до 200 градусів, 20-25 хвилин.

Тут знайдете ще 10 рецептів несподіваних страв з яєць.

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