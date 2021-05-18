Смачніше за яєчню та омлет – 5 рецептів запіканки з яєць
Це прекрасний і ситний варіант для сніданку
Нам усім добре відомо, що корисний сніданок у кожного з нас має бути. Від нього залежить продуктивність нового дня. Якщо ви любите яєчню або омлет, то настав час з цим припиняти. Тобто спробувати приготувати яєчну запіканку. Додаткові інгредієнти, крім яєць, вибирайте на свій смак – від м'яса до овочів. Нижче знайдете 5 цікавих рецептів.
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Яєчна запіканка з овочами
Інгредієнти
- Картопля – 1 шт.
- Помідор – 2 шт.
- Половина цибулини
- Помідор чері – 5 шт.
- Броколі – 9 суцвіть
- Половина болгарського перцю
- Яйця – 5 шт.
- Оливкова олія – 2 ст. л.
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Картоплю відварити до готовності. Броколі опустити в киплячу воду на 2 хвилин і одразу витягнути.
- У сковороду налити олію туди нарізати кубиками помідори і перець соломкою, цибулю півкільцями і тушкувати на повільному вогні, трохи підсолити.
- У керамічну форму викласти тушковані помідори з перцем, зверху варену картоплю, потім броколі.
- Яйця посолити, поперчити, перемішати і вилити на овочі в керамічну форму.
- Прикрасити часточками помідорів чері і випікати до готовності в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці.
Яєчна запіканка з фаршем
Інгредієнти
- Курячий фарш – 250 г
- Яйце – 5 шт.
- Молоко 1% – 25 мл
- Твердий сир – 50 г
- Цибуля – 1/2 шт.
- Сіль, перець – за смаком
- Спеції – за смаком
Спосіб приготування
- Збити яйця в мисці. Додати молоко, половину сиру, і 1/4 чайної ложки приправ. Добре все перемішати.
- У розігрітій з олією сковороді обсмажити дрібно нарізану цибулю, додати м'ясний фарш, посолити, поперчити і добре обсмажити.
- Форму для запікання змастити олією, викласти шар обсмаженого фаршу і цибулі та залити яєчною сумішшю.
- Посипати тертим на крупній тертці сиром.
- Запікати в розігрітій до 200 градусів духовці близько 15-20 хвилин.
Яєчна запіканка з беконом
Інгредієнти
- Бекон – 450 г
- Ріпчаста цибуля – 1 шт.
- Перець чилі – 1 шт.
- Часник – 3 зубчики
- Яйця великі – 12 шт.
- Молоко – 1 склянка
- Картопля – 4 шт.
- Твердий сир – 2 склянки
- Сіль – 1,5 ч. л.
- Чорний перець – 1/2 ч. л.
- Зелена цибуля – 1 пучок
Спосіб приготування
- Відварити картоплю. У сковороді обсмажити нарізаний на кубики бекон на середньому вогні, періодично помішуючи. Смажити до хрусткої скоринки.
- Перекласти бекон на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир.
- Обсмажити цибулю до готовності. Додати часник і готувати ще 2 хвилини. Відкласти в бік.
- Збити яйця і додати молоко.
- У яєчну суміш додати картоплю, дрібно нарізану.
- Додати 1 склянку сиру, ¾ бекону, сіль і перець.
- Вилити суміш у підготовлену форму для випічки і зверху посипати сиром, що залишився, і нарізаною зеленою цибулею.
- Випікати 20 хвилин. Акуратно додати решту бекону. Випікати ще 20 хвилин.
Яєчна запіканка з цвітною капустою
Інгредієнти
- Свіжа цвітна капуста – 1/2 качана
- Морква – 2 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Помідори – 2 шт.
- Часник – 3 зубчики
- Яйця – 8 шт.
- Сир – 100 г
- Оливкова олія – 2 ст. л.
- Зелену цибулю, спеції, сіль і перець – за смаком
Спосіб приготування
- Цвітну капусту помити, суцвіття нарізати дрібно. Цибулю, моркву і часник очистити і дрібно нашаткувати.
- Капусту відправити на сковороду з олією на 5 хвилин, постійно помішуючи.
- Додати моркву, цибулю і часник, тушкувати до готовності.
- Помідор нарізати кубиками, додати до капусти. Посолити, поперчити, додати спеції та перемішати.
- Залити яйцями і готувати під кришкою близько 7 хвилин.
- Перед подачею посипати тертим сиром і зеленою цибулею.
Яєчна запіканка з огірком
Інгредієнти
- Молоді огірки – 300 г
- Ріпчаста цибуля – 1 шт.
- Яйця – 3 шт.
- Сметана – 50 г
- Кріп, петрушка – жменя
- Часник – 2-3 зубчики
- Олія – 2 ст. л.
- Паприка солодка мелена – 1 ч. л.
- Чорний мелений перець – 1/4 ч. л.
- Коріандр мелений – 1/2 ч. л.
- Сіль і спеції – за смаком
Спосіб приготування ⠀
- На розігрітій сковороді, на олії підсмажити на середньому вогні цибулю, нарізану дрібними кубиками, 8-10 хвилин до прозорості та м'якості.
- Нарізати кубиками огірки, дрібно порубати часник, додати до цибулі разом із сіллю, перцем, паприкою і коріандром, тушкувати 5-7 хвилин.
- У миску розбити яйця, додати сметану, дрібку солі, дрібно посічену зелень петрушки і кропу, все перемішати.
- Залити огірки яєчною сумішшю, швидко перемішати і викласти у вогнетривку форму, змащену вершковим маслом.
- Запікати в розігрітій духовці до 200 градусів, 20-25 хвилин.
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