Смачніше за яєчню та омлет – 5 рецептів запіканки з яєць

Це прекрасний і ситний варіант для сніданку

Фото: instagram.com/elenazahar4enko/, instagram.com/the_vitamin_inside/

Нам усім добре відомо, що корисний сніданок у кожного з нас має бути. Від нього залежить продуктивність нового дня. Якщо ви любите яєчню або омлет, то настав час з цим припиняти. Тобто спробувати приготувати яєчну запіканку. Додаткові інгредієнти, крім яєць, вибирайте на свій смак – від м'яса до овочів. Нижче знайдете 5 цікавих рецептів.

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Яєчна запіканка з овочами

Фото: instagram.com/the_vitamin_inside/

Інгредієнти

Картопля – 1 шт.

Помідор – 2 шт.

Половина цибулини

Помідор чері – 5 шт.

Броколі – 9 суцвіть

Половина болгарського перцю

Яйця – 5 шт.

Оливкова олія – 2 ст. л.

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Картоплю відварити до готовності. Броколі опустити в киплячу воду на 2 хвилин і одразу витягнути. У сковороду налити олію туди нарізати кубиками помідори і перець соломкою, цибулю півкільцями і тушкувати на повільному вогні, трохи підсолити. У керамічну форму викласти тушковані помідори з перцем, зверху варену картоплю, потім броколі. Яйця посолити, поперчити, перемішати і вилити на овочі в керамічну форму. Прикрасити часточками помідорів чері і випікати до готовності в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці.

Яєчна запіканка з фаршем

Фото: instagram.com/lyubov___pp/

Інгредієнти

Курячий фарш – 250 г

Яйце – 5 шт.

Молоко 1% – 25 мл

Твердий сир – 50 г

Цибуля – 1/2 шт.

Сіль, перець – за смаком

Спеції – за смаком

Спосіб приготування

Збити яйця в мисці. Додати молоко, половину сиру, і 1/4 чайної ложки приправ. Добре все перемішати. У розігрітій з олією сковороді обсмажити дрібно нарізану цибулю, додати м'ясний фарш, посолити, поперчити і добре обсмажити. Форму для запікання змастити олією, викласти шар обсмаженого фаршу і цибулі та залити яєчною сумішшю. Посипати тертим на крупній тертці сиром. Запікати в розігрітій до 200 градусів духовці близько 15-20 хвилин.

Яєчна запіканка з беконом

Фото: instagram.com/travart2015/

Інгредієнти

Бекон – 450 г

Ріпчаста цибуля – 1 шт.

Перець чилі – 1 шт.

Часник – 3 зубчики

Яйця великі – 12 шт.

Молоко – 1 склянка

Картопля – 4 шт.

Твердий сир – 2 склянки

Сіль – 1,5 ч. л.

Чорний перець – 1/2 ч. л.

Зелена цибуля – 1 пучок

Спосіб приготування

Відварити картоплю. У сковороді обсмажити нарізаний на кубики бекон на середньому вогні, періодично помішуючи. Смажити до хрусткої скоринки. Перекласти бекон на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир. Обсмажити цибулю до готовності. Додати часник і готувати ще 2 хвилини. Відкласти в бік. Збити яйця і додати молоко. У яєчну суміш додати картоплю, дрібно нарізану. Додати 1 склянку сиру, ¾ бекону, сіль і перець. Вилити суміш у підготовлену форму для випічки і зверху посипати сиром, що залишився, і нарізаною зеленою цибулею. Випікати 20 хвилин. Акуратно додати решту бекону. Випікати ще 20 хвилин.

Яєчна запіканка з цвітною капустою

Фото: instagram.com/ls_repka_sun/

Інгредієнти

Свіжа цвітна капуста – 1/2 качана

Морква – 2 шт.

Цибуля – 1 шт.

Помідори – 2 шт.

Часник – 3 зубчики

Яйця – 8 шт.

Сир – 100 г

Оливкова олія – 2 ст. л.

Зелену цибулю, спеції, сіль і перець – за смаком

Спосіб приготування

Цвітну капусту помити, суцвіття нарізати дрібно. Цибулю, моркву і часник очистити і дрібно нашаткувати. Капусту відправити на сковороду з олією на 5 хвилин, постійно помішуючи. Додати моркву, цибулю і часник, тушкувати до готовності. Помідор нарізати кубиками, додати до капусти. Посолити, поперчити, додати спеції та перемішати. Залити яйцями і готувати під кришкою близько 7 хвилин. Перед подачею посипати тертим сиром і зеленою цибулею.

Яєчна запіканка з огірком

Фото: instagram.com/kulinar_kolesnik/

Інгредієнти

Молоді огірки – 300 г

Ріпчаста цибуля – 1 шт.

Яйця – 3 шт.

Сметана – 50 г

Кріп, петрушка – жменя

Часник – 2-3 зубчики

Олія – 2 ст. л.

Паприка солодка мелена – 1 ч. л.

Чорний мелений перець – 1/4 ч. л.

Коріандр мелений – 1/2 ч. л.

Сіль і спеції – за смаком

Спосіб приготування ⠀

На розігрітій сковороді, на олії підсмажити на середньому вогні цибулю, нарізану дрібними кубиками, 8-10 хвилин до прозорості та м'якості. Нарізати кубиками огірки, дрібно порубати часник, додати до цибулі разом із сіллю, перцем, паприкою і коріандром, тушкувати 5-7 хвилин. У миску розбити яйця, додати сметану, дрібку солі, дрібно посічену зелень петрушки і кропу, все перемішати. Залити огірки яєчною сумішшю, швидко перемішати і викласти у вогнетривку форму, змащену вершковим маслом. Запікати в розігрітій духовці до 200 градусів, 20-25 хвилин.

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