3 рецепта самой пышной яичницы к завтраку
Это яйца Орсини и когда-то во Франции это блюдо называли не иначе как аристократическим
Завтрак должен быть нарядным, не только вкусным, быстрым и питательным. И, вероятно, идеальны под эти критерии яйца Орсини. Почему Орсини? Говорят, что однажды этот месье итальянского происхождения зашел в гости к французскому художнику Клоду Моне и поделился рецептом пышной нарядной яичницы. Клод Моне, который был известен как истинный ценитель еды, раструбил об этом блюде на всю округу – и вскоре его начали готовить все. Ниже найдете 3 рецепта яиц Орсини, дополнительные ингредиенты берите на свой вкус.
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Яйца Орсини – классический рецепт
Ингредиенты
- 3 шт. – яйца
- 1/4 ч. л. – соли
- 50 г – сливочного масла
Способ приготовления
- Аккуратно отделить белки от желтков, добавить в белки щепотку соли и взбить в крепкую пену.
- На противень положить пергаментную бумагу и смазать ее сливочным маслом.
- Выложить взбитый белок и сделать в каждом небольшое углубление.
- Поместить на горки желток и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут.
Яйца Орсини с помидорами и сыром
Ингредиенты
- 2 шт. – яйца
- 1 шт. – помидор
- 2 ломтика хлеба, ветчины и сыра
- Соль, перец, специи – по вкусу
Способ приготовления
- Разогреть духовку до 180 градусов. Отделить белки от желтков.
- Белок немного посолить и взбить до плотной пены.
- Выложить на противень, устеленный пергаментом, хлеб, тонкий ломтик помидора, ветчины и сыра.
- Выложить взбитый белок в форме шара и сделать углубление для желтка.
- Поставить в духовку на 3 минуты, без желтков. Выложить желтки в углубления, посолить и отправить на 3-4 минуты в духовку.
- Подавать выложив "облачко" на тост с ветчиной, помидором и сыром, посыпав зеленью.
Яйца Орсини с беконом и сыром
Ингредиенты
- по 2 шт. – хлебные тосты, яйца
- бекон и сыр – по вкусу
- 10 г – сливочного масла
- специи, зелень – по вкусу
Способ приготовления
- Намазать белый хлеб сливочным маслом. Сверху положить сыр и бекон.
- Духовку разогреть до 180 градусов.
- Отделить белки от желтков. Белки посолить, поперчить и взбить в хорошую устойчивую пену.
- Выложить белковую массу на хлеб и сделать ложкой углубления. Поставить в духовку на 3 минуты.
- Достать противень. Выложить в углубления желтки и по маленькому кусочку сливочного масла.
- Поместить в духовку на самый нижний уровень примерно на 7-10 минут.
- По готовности яйца можно украсить сверху свежей зеленью.
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