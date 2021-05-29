3 рецепта самой пышной яичницы к завтраку

Это яйца Орсини и когда-то во Франции это блюдо называли не иначе как аристократическим

Яйца Орсини - рецепт воздушной яичницы Фото: instagram.com/oxi_zhu/

Завтрак должен быть нарядным, не только вкусным, быстрым и питательным. И, вероятно, идеальны под эти критерии яйца Орсини. Почему Орсини? Говорят, что однажды этот месье итальянского происхождения зашел в гости к французскому художнику Клоду Моне и поделился рецептом пышной нарядной яичницы. Клод Моне, который был известен как истинный ценитель еды, раструбил об этом блюде на всю округу – и вскоре его начали готовить все. Ниже найдете 3 рецепта яиц Орсини, дополнительные ингредиенты берите на свой вкус.

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Яйца Орсини – классический рецепт

Фото: Яйца Орсини

Ингредиенты

3 шт. – яйца

1/4 ч. л. – соли

50 г – сливочного масла

Способ приготовления

Аккуратно отделить белки от желтков, добавить в белки щепотку соли и взбить в крепкую пену. На противень положить пергаментную бумагу и смазать ее сливочным маслом. Выложить взбитый белок и сделать в каждом небольшое углубление. Поместить на горки желток и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут.

Яйца Орсини с помидорами и сыром

Фото: instagram.com/cookncook84/

Ингредиенты

2 шт. – яйца

1 шт. – помидор

2 ломтика хлеба, ветчины и сыра

Соль, перец, специи – по вкусу

Способ приготовления

Разогреть духовку до 180 градусов. Отделить белки от желтков. Белок немного посолить и взбить до плотной пены. Выложить на противень, устеленный пергаментом, хлеб, тонкий ломтик помидора, ветчины и сыра. Выложить взбитый белок в форме шара и сделать углубление для желтка. Поставить в духовку на 3 минуты, без желтков. Выложить желтки в углубления, посолить и отправить на 3-4 минуты в духовку. Подавать выложив "облачко" на тост с ветчиной, помидором и сыром, посыпав зеленью.

Яйца Орсини с беконом и сыром

Фото: instagram.com/19katja86/

Ингредиенты

по 2 шт. – хлебные тосты, яйца

бекон и сыр – по вкусу

10 г – сливочного масла

специи, зелень – по вкусу

Способ приготовления

Намазать белый хлеб сливочным маслом. Сверху положить сыр и бекон. Духовку разогреть до 180 градусов. Отделить белки от желтков. Белки посолить, поперчить и взбить в хорошую устойчивую пену. Выложить белковую массу на хлеб и сделать ложкой углубления. Поставить в духовку на 3 минуты. Достать противень. Выложить в углубления желтки и по маленькому кусочку сливочного масла. Поместить в духовку на самый нижний уровень примерно на 7-10 минут. По готовности яйца можно украсить сверху свежей зеленью.

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