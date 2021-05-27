Ароматний сніданок – почніть день із лінивих вареників і какао

Прикрасити такий сніданок рекомендується ягодами і шоколадом

Ідеальний сніданок - ліниві вареники і какао Фото: freepik.com

І какао, і ліниві вареники готуються практично миттєво, а от часу, щоб ними насолодитися, знадобиться більше. До речі, так радять жителі Фінляндії, коли повільно їдять свої млинці вранці. Тож якщо у вас є така можливість, потіште себе ароматним сніданком. Можливо, ця ідеальна сирно-шоколадна пара стане однією з ваших улюблених.

У травневому календарі свят є ідеї для ідеальних подарунків рідним і близьким.

Ліниві вареники з медом і сметаною

Ліниві вареники з ягодами Фото: Depositphotos

Інгредієнти

350 г жирного домашнього сиру;

100 г борошна;

2 яєчних жовтки;

1-2 ст. л. цукру;

сіль за смаком.

Для подачі

40 г вершкового масла;

2 ч. л. меду;

100 г сметани;

ягоди.

Спосіб приготування

Сир протерти через сито, потім змішати із сіллю, цукром, яєчними жовтками і розтерти. Додати борошно і ретельне перемішати. Отримане тісто розділити на чотири частини, кожну з яких розкачати у вигляді ковбаски близько 3 см завтовшки і 25 см завдовжки. Утворені "ковбаски" нарізати на шматочки приблизно по 2 см. Партіями опустити вареники в злегка підсолений окріп. Варити, доки не спливуть. Готові вареники викласти на тарілку і полити розтопленим вершковим маслом.

Какао з молоком

Фото: Pixabay

Інгредієнти

молоко – 500 мл;

окріп – 100 мл;

какао-порошок – 3 ст. л.;

цукор – 3 ст. л.

Спосіб приготування

У сотейник влити молоко і поставити на вогонь. У миску всипати какао-порошок. Влити окріп і добре перемішати. У гаряче молоко додати заварені какао і цукор. Добре перемішати і довести до кипіння. Розлити по чашках і подавати до столу.

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