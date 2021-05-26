3 варіанти поживного сніданку, які стануть улюбленими
Це фарширований куркою і рисом перець, авокадо з яйцями в духовці і сирна тортилья
Ці рецепти підійдуть не тільки для тих, хто стежить за фігурою, а й тим, хто любить щільно і корисно поїсти з ранку. Ми ділилися рецептами самих трендових сніданків, тепер дізнаємося, як запекти авокадо з яйцями, приготувати сирну тортилью і фарширований куркою і рисом перець.
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Фаршировані перці
Інгредієнти
- філе – 500 г;
- помідор – 2 шт.;
- рис – 160 г;
- перець – 7 шт.;
- сир – 150 г;
- спеції – за смаком.
Спосіб приготування ⠀
- Рис відварити 10 хвилин.
- Філе і помідор порізати великим кубиком, зробити фарш. Посолити, поперчити.
- Сир натерти на крупній тертці.
- Перці розрізати навпіл (плодоніжки не прибирати), викласти начинку, зверху – тертий сир і відправити в духовку на 30 хвилин за температури 200 градусів.
Сирна тортилья
Інгредієнти
- сир – 100 г;
- яйце – 1 шт.;
- натуральний йогурт – 120 мл;
- рисове борошно – 300 г;
- сіль, приправи – за смаком.
Спосіб приготування ⠀
- Сир натерти на дрібній тертці. Змішати з іншими інгредієнтами – тісто не має липнути до рук.
- Розділити тісто на вісім частин, розкачати і вирізати за допомогою тарілки однакові кола.
- Викласти на розжарену суху сковорідку, довести до рум'яного кольору з двох боків.
Яйця в авокадо
Інгредієнти
- авокадо – 1 шт.;
- перепелині яйця – 2 шт.;
- сир – 50 г;
- спеції – за смаком.
Спосіб приготування
- Розрізати авокадо навпіл, вийняти кісточку і трохи м'якоті.
- На дно кожної половинки насипати тертий сир і вбити по два перепелиних яйця. Посолити, поперчити.
- Поставити в розігріту до 200 градусів духовку, випікати 15 хвилин.
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