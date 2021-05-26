3 варіанти поживного сніданку, які стануть улюбленими

Це фарширований куркою і рисом перець, авокадо з яйцями в духовці і сирна тортилья

Яйця, запечені з авокадо Фото: instagram.com/katrin_ecotrue/

Ці рецепти підійдуть не тільки для тих, хто стежить за фігурою, а й тим, хто любить щільно і корисно поїсти з ранку. Ми ділилися рецептами самих трендових сніданків, тепер дізнаємося, як запекти авокадо з яйцями, приготувати сирну тортилью і фарширований куркою і рисом перець.

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Фаршировані перці

Фото: instagram.com/sunnygata/

Інгредієнти

філе – 500 г;

помідор – 2 шт.;

рис – 160 г;

перець – 7 шт.;

сир – 150 г;

спеції – за смаком.

Спосіб приготування ⠀

Рис відварити 10 хвилин. Філе і помідор порізати великим кубиком, зробити фарш. Посолити, поперчити. Сир натерти на крупній тертці. Перці розрізати навпіл (плодоніжки не прибирати), викласти начинку, зверху – тертий сир і відправити в духовку на 30 хвилин за температури 200 градусів.

Сирна тортилья

Фото: instagram.com/mir_kulinarii25/

Інгредієнти

сир – 100 г;

яйце – 1 шт.;

натуральний йогурт – 120 мл;

рисове борошно – 300 г;

сіль, приправи – за смаком.

Спосіб приготування ⠀

Сир натерти на дрібній тертці. Змішати з іншими інгредієнтами – тісто не має липнути до рук. Розділити тісто на вісім частин, розкачати і вирізати за допомогою тарілки однакові кола. Викласти на розжарену суху сковорідку, довести до рум'яного кольору з двох боків.

Яйця в авокадо

Фото: instagram.com/nelya_tiande/

Інгредієнти

авокадо – 1 шт.;

перепелині яйця – 2 шт.;

сир – 50 г;

спеції – за смаком.

Спосіб приготування

Розрізати авокадо навпіл, вийняти кісточку і трохи м'якоті. На дно кожної половинки насипати тертий сир і вбити по два перепелиних яйця. Посолити, поперчити. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку, випікати 15 хвилин.

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