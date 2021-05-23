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Яйця по-шотландськи – рецепт найкращого сніданку для чоловіків

Сьогодні, 07:30

Колись їх брали в дорогу багаті чоловіки, тепер ці яйця стали символом кухні Британії

Фото: instagram.com/vinarculinar/
Фото: instagram.com/vinarculinar/

Яйця по-шотландськи, або Закуска для багатих чоловіків, як їх колись називали. Це одна зі знакових страв для Британії, хоча про її походження точаться суперечки дотепер. Якщо ви звикли зустрічати новий день з оригінальними стравами з яєць, то приготуйте яйця по-шотландськи. Це ситно. І смачно безумовно.

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Їжа британської знаті з африканським корінням

Якщо бути вже дуже точними, то з північного африканським корінням. Як кажуть історики, на Туманний Альбіон, через Францію, прототип яєць по-шотландськи потрапив з Алжиру. Вперше про них почали говорити за часів правління Єлизавети I. Тоді їх, а саме м'ясо, як начинка якого було яйце, дуже сильно приправляли. Зрозуміло, щоб уникнути швидкого псування страви. Звісно, згодом рецепт змінювався і нарешті знайшов свої класичні риси.

Дорожня закуска багатих британських чоловіків

Яйця по-шотландськи стали справді популярними наприкінці 19-го століття. Цікаво, що тоді їх готували не в м'ясному фарші, а в рибному. Швидше за все, фарші з тріски. Готували їх у закусочній "Вільям Дж. Скотт і сини". Таверна була неподалік моря. Чутки про ці яйця розлетілися по всій країні – і невдовзі великі магазини почали готувати і продавати їх. Ну а місцева знать (чоловіки) дуже любили брати яйця по-шотландськи на прогулянки. Бо ситно, смачно і на той час – модно.

Для яєць по-шотландськи знадобляться:

  • Яйце 5 шт.
  • Яловичий фарш – 500 г
  • Часник – 2 зуб.
  • Дижонская гірчиця – 1 ст. л.
  • Панірувальні сухарі
  • Сіль, мелений перець, олія

Спосіб приготування

  1. Відварити яйця 5-6 хвилин. Опустити в холодну воду.
  2. Змішати фарш, подрібнений часник, гірчицю сіль і перець. Очистити яйця від шкаралупи і загорнути їх у фарш, сформувавши котлети.
  3. Обваляти в панірувальних сухарях. Смажити приблизно 3 хвилини з кожного боку (щоб вони стали рум'яними).
  4. Викласти яйця по-шотландськи в форму, застеливши її фольгою, або на деко.
  5. Випікати 5 хвилин за температури 200 градусів.

Тут зібрані 5 рецептів запіканки з яєць.

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