Яйця по-шотландськи – рецепт найкращого сніданку для чоловіків
Колись їх брали в дорогу багаті чоловіки, тепер ці яйця стали символом кухні Британії
Яйця по-шотландськи, або Закуска для багатих чоловіків, як їх колись називали. Це одна зі знакових страв для Британії, хоча про її походження точаться суперечки дотепер. Якщо ви звикли зустрічати новий день з оригінальними стравами з яєць, то приготуйте яйця по-шотландськи. Це ситно. І смачно безумовно.
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Їжа британської знаті з африканським корінням
Якщо бути вже дуже точними, то з північного африканським корінням. Як кажуть історики, на Туманний Альбіон, через Францію, прототип яєць по-шотландськи потрапив з Алжиру. Вперше про них почали говорити за часів правління Єлизавети I. Тоді їх, а саме м'ясо, як начинка якого було яйце, дуже сильно приправляли. Зрозуміло, щоб уникнути швидкого псування страви. Звісно, згодом рецепт змінювався і нарешті знайшов свої класичні риси.
Дорожня закуска багатих британських чоловіків
Яйця по-шотландськи стали справді популярними наприкінці 19-го століття. Цікаво, що тоді їх готували не в м'ясному фарші, а в рибному. Швидше за все, фарші з тріски. Готували їх у закусочній "Вільям Дж. Скотт і сини". Таверна була неподалік моря. Чутки про ці яйця розлетілися по всій країні – і невдовзі великі магазини почали готувати і продавати їх. Ну а місцева знать (чоловіки) дуже любили брати яйця по-шотландськи на прогулянки. Бо ситно, смачно і на той час – модно.
Для яєць по-шотландськи знадобляться:
- Яйце 5 шт.
- Яловичий фарш – 500 г
- Часник – 2 зуб.
- Дижонская гірчиця – 1 ст. л.
- Панірувальні сухарі
- Сіль, мелений перець, олія
Спосіб приготування
- Відварити яйця 5-6 хвилин. Опустити в холодну воду.
- Змішати фарш, подрібнений часник, гірчицю сіль і перець. Очистити яйця від шкаралупи і загорнути їх у фарш, сформувавши котлети.
- Обваляти в панірувальних сухарях. Смажити приблизно 3 хвилини з кожного боку (щоб вони стали рум'яними).
- Викласти яйця по-шотландськи в форму, застеливши її фольгою, або на деко.
- Випікати 5 хвилин за температури 200 градусів.
Тут зібрані 5 рецептів запіканки з яєць.
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