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Японський сніданок – приготуємо найпопулярніші в цій країні млинці окономіякі

Сьогодні, 06:30

Їх ще називають японською піцою, адже в рецепт можна додати курку чи шинку, або щось ще на ваш смак

Японські млинці окономіякі Фото: instagram.com/shwnphm/
Японські млинці окономіякі
Фото: instagram.com/shwnphm/

Це тільки здається, що японська кухня вдома – щось фантастичне і повторити її неможливо. Так, є речі, які ми не зможемо приготувати через складну технологію та відсутність потрібних інгредієнтів. Але є страви, які цілком доступні. І це млинці окономіякі. В Японії їх готують удома, це ще й дуже популярна вулична їжа. Головний інгредієнт – молода чи пекінська капуста, тобто ми знатимемо, що з молодої капусти можна приготувати не тільки салат, а й млинці.

Якщо вам хочеться здивувати близьких чудовим подарунком, скористайтеся ідеями з нашого календаря травневих свят.

Що потрібно для японських млинців окономіякі:

  • 300 г пекінської або молодої білокачанної капусти;
  • 3 яйця;
  • 2 зелених цибулі;
  • 70 г борошна;
  • 10 г кукурудзяного крохмалю;
  • по 1 ст. л. соєвого соусу і кунжутної олії;
  • мелений чилі, сіль – за смаком;
  • тертий імбир – за бажанням.

Спосіб приготування

  1. Капусту тонко нашаткувати, цибулю нарізати.
  2. Яйця змішати разом із соєвим соусом і кунжутною олією.
  3. Борошно змішати з крохмалем, з'єднати всі інгредієнти і змішати, щоб не було грудочок.
  4. Смажити з двох боків до рум'яної скоринки.
  5. Подавайте окономіякі з яйцями, куркою, беконом або шинкою.

Тут дізнаєтеся, як приготувати японський омлет омурайсу.

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