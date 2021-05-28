Японський сніданок – приготуємо найпопулярніші в цій країні млинці окономіякі

Їх ще називають японською піцою, адже в рецепт можна додати курку чи шинку, або щось ще на ваш смак

Японські млинці окономіякі Фото: instagram.com/shwnphm/

Це тільки здається, що японська кухня вдома – щось фантастичне і повторити її неможливо. Так, є речі, які ми не зможемо приготувати через складну технологію та відсутність потрібних інгредієнтів. Але є страви, які цілком доступні. І це млинці окономіякі. В Японії їх готують удома, це ще й дуже популярна вулична їжа. Головний інгредієнт – молода чи пекінська капуста, тобто ми знатимемо, що з молодої капусти можна приготувати не тільки салат, а й млинці.

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Що потрібно для японських млинців окономіякі:

300 г пекінської або молодої білокачанної капусти;

3 яйця;

2 зелених цибулі;

70 г борошна;

10 г кукурудзяного крохмалю;

по 1 ст. л. соєвого соусу і кунжутної олії;

мелений чилі, сіль – за смаком;

тертий імбир – за бажанням.

Спосіб приготування

Капусту тонко нашаткувати, цибулю нарізати. Яйця змішати разом із соєвим соусом і кунжутною олією. Борошно змішати з крохмалем, з'єднати всі інгредієнти і змішати, щоб не було грудочок. Смажити з двох боків до рум'яної скоринки. Подавайте окономіякі з яйцями, куркою, беконом або шинкою.

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