Японський сніданок – приготуємо найпопулярніші в цій країні млинці окономіякі
Їх ще називають японською піцою, адже в рецепт можна додати курку чи шинку, або щось ще на ваш смак
Це тільки здається, що японська кухня вдома – щось фантастичне і повторити її неможливо. Так, є речі, які ми не зможемо приготувати через складну технологію та відсутність потрібних інгредієнтів. Але є страви, які цілком доступні. І це млинці окономіякі. В Японії їх готують удома, це ще й дуже популярна вулична їжа. Головний інгредієнт – молода чи пекінська капуста, тобто ми знатимемо, що з молодої капусти можна приготувати не тільки салат, а й млинці.
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Що потрібно для японських млинців окономіякі:
- 300 г пекінської або молодої білокачанної капусти;
- 3 яйця;
- 2 зелених цибулі;
- 70 г борошна;
- 10 г кукурудзяного крохмалю;
- по 1 ст. л. соєвого соусу і кунжутної олії;
- мелений чилі, сіль – за смаком;
- тертий імбир – за бажанням.
Спосіб приготування
- Капусту тонко нашаткувати, цибулю нарізати.
- Яйця змішати разом із соєвим соусом і кунжутною олією.
- Борошно змішати з крохмалем, з'єднати всі інгредієнти і змішати, щоб не було грудочок.
- Смажити з двох боків до рум'яної скоринки.
- Подавайте окономіякі з яйцями, куркою, беконом або шинкою.
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