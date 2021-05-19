Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Вечеря для всієї родини за 8 хвилин – рецепт запіканки з італійськими нотками

Сьогодні, 16:13

Вам знадобляться паста, копчені ковбаски і трохи овочів

Ситну вечерю для всієї родини за 8 хвилин – це цілком можливо, запевняє ведучий програми "Ранок з Україною" Григорій Герман. Насамперед ця страва стане в нагоді, коли раптово прийшли гості. А ще, напевно, стане однією з ваших улюблених швидких вечерь. Тому беріть рецепт смачної запіканки з італійськими нотками на озброєння.

Для приготування запіканки з італійським акцентом знадобляться:

  • Паста – 300 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Перець болгарський – 1 шт.
  • Салямі – 100 г
  • Копчені сосиски – 100 г
  • Томатний соус – 150 г
  • Моцарелла – 200 г
  • Італійські трави, сіль і перець

Читайте також:
7 несподіваних страв зі звичайними сосисками

Спосіб приготування

  1. Подрібнити цибулю і обсмажити на розігрітій сковороді з додаванням олії. Там часом подрібнити болгарський перець і відправити його до цибулі. Ковбаски нарізати не надто дрібними шматочками і висипати в сковороду, також додати італійські спеції, сіль і перець за смаком. Перемішати і довести до готовності.
  2. Пасту відварити до стану аль денте, злити воду і пересипати в деко. Зверху викласти начинку і залити томатним соусом. Посипати натертою моцарелою або будь-яким сиром і викласти тонкі слайси пікантної салямі.
  3. Відправити запіканку в духовку, розігріту до 180 градусів, приблизно на 7 хвилин.

Тут знайдете ще 3 рецепти лінивої вечері для всієї родини.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Що приготувати на вечерю без м'яса: ТОП-7 рецептів Що таке паста каскателі та чому вона завойовує світ? 10 лайфхаків для приготування ідеальної пасти - від спагеті до лазаньї 10 лайфхаків для приготування ідеальної пасти - від спагеті до лазаньї
макарони рецепт салямі запіканка
Реклама

Новини партнерів

Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах

Популярні статті

Сьогодні, 16:05Events

Привітання з днем народження подрузі в прозі і віршах

Сьогодні, 00:54Зірково

Маніжа у величезній сукні виступила на Євробаченні-2021. Вона теж пройшла до фіналу (відео)

Вчора, 23:23Зірково

Наші – рулять! Go_A запалили в першому півфіналі Євробачення-2021 (відео)

Вчора, 20:01Зірково

Все про секс-скандал навколо Меладзе та як на продюсера впливає Віра Брежнєва

Вчора, 18:21Смачно

Запечена молода картопля в духовці – 3 смачних рецепти

Вчора, 16:04Зірково

Іноземці жахнулися від поведінки Кіркорова на відкритті Євробачення-2021: що кажуть

Вчора, 10:31Зірково

Менша Полякова поміняла стиль. Тепер її порівнюють з Леді Гагою

Вчора, 10:28Events

День ангела Ірини: красиві привітання в прозі і віршах

17 травняЗірково

Даша з Холостяка розкритикувала укршоубіз: Я дивлюся на цей цирк, і мені смішно

17 травняЗірково

Від Пономарьова до Go_A: усі представники України на Євробаченні

17 травняЗірково

Екссолістка ВІА Гри звинуватила Меладзе в харасменті: Цілувати не ліз, схопив за стегно

17 травняЗірково

Найнеординарніші учасники Євробачення за всю історію

17 травняФаново

День вишиванки в Україні: історія і традиції свята

17 травняЗірково

Більше не сумує: Аліна Гросу з'явилася на світському івенті з новим бойфрендом

17 травняЗірково

Макаревич змусив шанувальників аплодувати стоячи – він зібрав повний зал у Полтаві

17 травняСмачно

7 салатів з молодою капустою, які зобов'язані опинитися на вашому столі

Новини партнерів

Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
Вот чем опасны куриные яйца
Вот чем опасны куриные яйца
Дорофеева похвасталась упругими формами в нижнем белье
Дорофеева похвасталась упругими формами в нижнем белье
Названа неожиданная причина, приводящая к набору веса
Названа неожиданная причина, приводящая к набору веса
Олег Винник рассказал о страшной аварии
Олег Винник рассказал о страшной аварии
Нужна ли срочная вакцинация тем, кто переболел Covid-19
Нужна ли срочная вакцинация тем, кто переболел Covid-19

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти