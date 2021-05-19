Вечеря для всієї родини за 8 хвилин – рецепт запіканки з італійськими нотками

Вам знадобляться паста, копчені ковбаски і трохи овочів

Ситну вечерю для всієї родини за 8 хвилин – це цілком можливо, запевняє ведучий програми "Ранок з Україною" Григорій Герман. Насамперед ця страва стане в нагоді, коли раптово прийшли гості. А ще, напевно, стане однією з ваших улюблених швидких вечерь. Тому беріть рецепт смачної запіканки з італійськими нотками на озброєння.

Для приготування запіканки з італійським акцентом знадобляться:

Паста – 300 г

Цибуля – 1 шт.

Перець болгарський – 1 шт.

Салямі – 100 г

Копчені сосиски – 100 г

Томатний соус – 150 г

Моцарелла – 200 г

Італійські трави, сіль і перець

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Спосіб приготування

Подрібнити цибулю і обсмажити на розігрітій сковороді з додаванням олії. Там часом подрібнити болгарський перець і відправити його до цибулі. Ковбаски нарізати не надто дрібними шматочками і висипати в сковороду, також додати італійські спеції, сіль і перець за смаком. Перемішати і довести до готовності. Пасту відварити до стану аль денте, злити воду і пересипати в деко. Зверху викласти начинку і залити томатним соусом. Посипати натертою моцарелою або будь-яким сиром і викласти тонкі слайси пікантної салямі. Відправити запіканку в духовку, розігріту до 180 градусів, приблизно на 7 хвилин.

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