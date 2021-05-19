Вечеря для всієї родини за 8 хвилин – рецепт запіканки з італійськими нотками
Вам знадобляться паста, копчені ковбаски і трохи овочів
Ситну вечерю для всієї родини за 8 хвилин – це цілком можливо, запевняє ведучий програми "Ранок з Україною" Григорій Герман. Насамперед ця страва стане в нагоді, коли раптово прийшли гості. А ще, напевно, стане однією з ваших улюблених швидких вечерь. Тому беріть рецепт смачної запіканки з італійськими нотками на озброєння.
Для приготування запіканки з італійським акцентом знадобляться:
- Паста – 300 г
- Цибуля – 1 шт.
- Перець болгарський – 1 шт.
- Салямі – 100 г
- Копчені сосиски – 100 г
- Томатний соус – 150 г
- Моцарелла – 200 г
- Італійські трави, сіль і перець
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Спосіб приготування
- Подрібнити цибулю і обсмажити на розігрітій сковороді з додаванням олії. Там часом подрібнити болгарський перець і відправити його до цибулі. Ковбаски нарізати не надто дрібними шматочками і висипати в сковороду, також додати італійські спеції, сіль і перець за смаком. Перемішати і довести до готовності.
- Пасту відварити до стану аль денте, злити воду і пересипати в деко. Зверху викласти начинку і залити томатним соусом. Посипати натертою моцарелою або будь-яким сиром і викласти тонкі слайси пікантної салямі.
- Відправити запіканку в духовку, розігріту до 180 градусів, приблизно на 7 хвилин.
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