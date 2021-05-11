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10 лайфхаків для приготування ідеальної пасти – від спагеті до лазаньї

Сьогодні, 12:48

Крім солі, додайте у воду трохи лимонного соку, а для горіхового смаку просмажте макарони в духовці

Фото: freepik.com/valeria-aksakova
Фото: freepik.com/valeria-aksakova

Здавалося б, про те, як зварити будь-яку пасту, ми всі давно знаємо і радити в цій справі нічого. Але немає меж досконалості і, можливо, про деякі моменти цього процесу ви не здогадувалися. Ми розповідали про важливе під час приготування курки, тепер дізнаємося 10 лайфхаків, як зварити ідеальні макарони.

Лайфхак №1. Додавайте у воду не тільки сіль

Крім солі, киньте в киплячу воду трохи лимона або цибулі, очищені зубчики часнику, зелень, перець чилі або спеції. Однак завжди враховуйте, який соус і спеції в ньому доповнюватимуть пасту. Інакше є ризик переборщити зі спеціями.

Лайфхак №2. Кладіть макарони виключно в киплячу воду

Якщо покласти пасту в недостатньо гарячу воду, вона може злипнутися.

Лайфхак №3. Не обов'язково проварювати листи лазаньї перед приготуванням

Листи для лазаньї не треба попередньо проварювати. Важливо, щоб у соусі була достатня кількість води, ну й запікати лазанью треба не менше 20 хвилин.

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Лайфхак №4. Просмажте макарони перед варінням

Це додасть чудового горіхового смаку, який чудово поєднується з вершковими соусами. Наприклад, можна поставити макарони на деко в розігріту до 180 градусів духовку на 5-10 хвилин, доки вони не почнуть підрум'янюватися. Потім макарони треба охолодити і готувати як зазвичай. Також можна підсмажити макарони на сковороді з невеликою кількістю олії. Часто помішуйте, щоб вони не підгоріли.

Лайфхак №5. Перемішуйте макарони після того, як ви закинули їх у воду

Перемішування макаронів, насамперед перші кілька хвилин, може запобігти їхньому злипанню.

Лайфхак №6. Використовуйте воду, в якій варилися макарони

Кілька ложок такої води в соусі додадуть йому приємнішого смаку.

Лайфхак №7. Враховуйте форму макаронів, це важливо при виборі соусу

Наприклад, для спагеті ідеальні м'ясні соуси, тальятеле смакують з вершковими соусами, макарони коротких форм ідеально підходять для песто, а орзо смачні в супах і рагу.

Лайфхак №8. Не промивайте макарони після приготування

Після приготування макарони не треба обполіскувати. Просто злийте воду і змішайте із соусом.

Лайфхак №9. Додайте трохи перцю чилі в соус до макаронів

Експерти запевняють, що паста і перець чилі в соусі – ідеальне поєднання. Ну й звісно, не забудьте часник і оливкову олію.

Лайфхак №10. Соус до макаронів приготуйте заздалегідь

Поки ваша паста вариться, переконайтеся, що ваш соус готовий, щоб ви могли швидко викласти його на тарілку. Паста завжди смачніше, коли вона подається одразу ж після приготування.

За матеріалами: Lovefood.com.

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