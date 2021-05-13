7 несподіваних страв зі звичайними сосисками

Приготуйте з ними кекс, сирний пиріг або теплий салат

Набридли варені або смажені сосиски? Подаруйте їм можливість стати чимось особливим. Наприклад, опинитися в кексах або супі. Або доповнити швидкий пиріг у якості начинки. Отже, 7 незвичайних рецептів із сосисками знайдете нижче. Такі варіанти можуть стати ще й ідеями для швидкої вечері.

Якщо потрібна оригінальна ідея для подарунка, скористайтеся варіантами з нашого календаря травневих свят.

Картопляний салат із сосисками

Фото: nstagram.com/skidki_nyam/

Інгредієнти

Картопля – 500 г

Сосиски – 10 шт.

Огірок солоний – 3 шт.

Цибуля ріпчаста червона – 1 шт.

Оливкова олія – 3 ст. л.

Гірчиця зерниста – 1-2 ст. л.

Оцет винний – 1 ст. л.

Орегано – 1/2 ч. л.

Перець чорний мелений, сіль, зелень – за смаком

Спосіб приготування

Відварити картоплю в шкірці, почистити і порізати на шматки. Зварити сосиски і порізати. Огірки порізати на шматочки. Почистити цибулю і порізати півкільцями. Пучок зеленої цибулі порізати скибочками. Приготувати заправку: перемішати оливкову олію, гірчицю і оцет, посолити і покласти орегано. Змішати інгредієнти і викласти заправку. Оформити салат свіжою петрушкою і кропом.

Швидкий пиріг з молодою капустою і сосисками

Фото: instagram.com/azanmira/

Інгредієнти

Борошно 500 г

Дріжджі – 7 г

Цукор – 1 ст. л. (без гірки)

Олія – 50 г

Сіль – щіпка

Для начинки

Сосиски – 5 шт.

Капуста – 200 г

Цибуля, морква – по половинці

Сир – 50 г

Яйце – 1 шт.

Спеції, зелень – за смаком

Спосіб приготування

Дріжджі додати в теплу воду з цукром, додати трохи борошна. Залишити на 20 хвилин. Додати інші інгредієнти, замісити тісто. Залишити в теплому місці на 40-60 хвилин. Для начинки підсмажити цибулю, додати нарізану моркву. Потім – нарізані сосиски, трохи підсмажити. Додати капусту. Посолити, поперчити, додати зелень. Розкачати тісто, покласти начинку, сформувати пиріг, змастити яйцем і посипати тертим сиром. Запікати 20 хвилин за температури180 градусів.

Кекс із сосисками

Фото: instagram.com/marisha_rybina/

Ынгредієнти

Вода – 200 мл

Сухі дріжджі, сіль, цукор – по 2 ч. л.

Олія – 4 ст. л.

Яйце – 2 шт.

Борошно – 500-600 г

Для начинки

Сосиски – 8 шт.

Кетчуп – 150 г

Гірчиця – 2 ст. л.

Спосіб приготування

Порізати сосиски кубиками, додати кетчуп і гірчицю. Змішати воду, дріжджі, сіль і цукор. Додати олыю, яйця і борошно до густоти тіста. Змішати, залишити на 40 хвилин. Тісто розкачати і розділити по формочках. Викласти начинку, зверху натерти сир. Випікати за 180 градусівх 25 хвилин. Прикрасити кекси маринованим огірком, зеленою цибулею.

Сосиски в сушках

Фото: instagram.com/vkusno_prosto_waw/

Інгредієнти

Сосиски – 6 шт.

Сушка – 36 шт.

Сир – 100 г

Сметана – 2 ст. л.

Молоко для замочування – 500 г

Спосіб приготування

Сосиски очистити від оболонки. Одягти на кожну сосиску по 6 сушок (або більше, якщо сосиски довше). Скласти їх у ємність, залити молоком. Залишити розмокати на 15-30 хвилин (періодично перевертати, щоб сушки рівномірно розмокнули). Сир натерти на крупній тертці. Сосиски в сушках викласти в форму або просто на деко. Змастити сметаною, зверху рівномірно розкласти сир. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Запікати 15-20 хвилин.

Швидкий суп із сосисками

Фото: instagram.com/fursova_oksi/

Інгредієнти

Картопля – 4 шт.

Морква – 1 шт.

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Олія – 2 ст. л.

Сосиски – 4 шт.

Вермішель – 20 г

Зелений горошок – 0,5 бляшанки

Перець чорний, сіль, лаврове листя, зелень – за смаком

Курячий бульйон – 2 л

Спосіб приготування

У киплячу посоленную воду або бульйон покласти порізану картоплю. Цибулю і моркву порізати, підсмажити на олії. Додати порізані сосиски, обсмажити. До картоплі додати жменьку тонкої вермішелі, дати закипіти. Додати сосиски з цибулею і морквою і зелений горошок. Варити кілька хвилин. Додати лаврове листя, чорний перець. За хвилину зняти з вогню.

Сосиска в тісті

Фото: instagram.com/marikam55/

Інгредієнти

Сосиски – 10 шт.

Листкове дріжджове тісто – 450 г

Кунжут – 1 ст. л.

Яйце – 1 шт.

Спосіб приготування

Розморозити тісто за кімнатної температури, нарізати на смужки 1,5-2 см. Смужки розкачати приблизно до 20 см (залежить від довжини сосисок), обернути по спіралі сосиски. Змастити верхній шар тіста збитим яйцем і посипати кунжутом. Випікати за 200 градусів 20-25 хвилин.

Пиріг із сиром і сосисками

Фото: instagram.com/vkysnie.bluyda/

Інгредієнти

Кефір – 250 мл

Борошно – 150 г

Яйце – 2 шт.

Сир – 200 г

Сосиски – 200 г сосисок

Розпушувач – 1 ч. л.

Сіль

Спосіб приготування

Сир натерти на крупній тертці. Сосиски порізати тонкими кружальцями. Яйця, кефір, 1/3 чайної ложки солі змішати до однорідності. Додати розпушувач і борошно, перемішати, щоб не було грудок. Додати сир і сосиски, перемішати. Перекласти тісто у форму, змащену олією. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Випікати 35-40 хвилин.

Тут знайдете 10 рецептів заливних пирогів.⠀

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися