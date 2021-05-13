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7 несподіваних страв зі звичайними сосисками

Сьогодні, 12:07

Приготуйте з ними кекс, сирний пиріг або теплий салат

Набридли варені або смажені сосиски? Подаруйте їм можливість стати чимось особливим. Наприклад, опинитися в кексах або супі. Або доповнити швидкий пиріг у якості начинки. Отже, 7 незвичайних рецептів із сосисками знайдете нижче. Такі варіанти можуть стати ще й ідеями для швидкої вечері.

Якщо потрібна оригінальна ідея для подарунка, скористайтеся варіантами з нашого календаря травневих свят.

Картопляний салат із сосисками

Фото: nstagram.com/skidki_nyam/

Інгредієнти

  • Картопля – 500 г
  • Сосиски – 10 шт.
  • Огірок солоний – 3 шт.
  • Цибуля ріпчаста червона – 1 шт.
  • Оливкова олія – 3 ст. л.
  • Гірчиця зерниста – 1-2 ст. л.
  • Оцет винний – 1 ст. л.
  • Орегано – 1/2 ч. л.
  • Перець чорний мелений, сіль, зелень – за смаком

Спосіб приготування

  1. Відварити картоплю в шкірці, почистити і порізати на шматки. Зварити сосиски і порізати. Огірки порізати на шматочки. Почистити цибулю і порізати півкільцями. Пучок зеленої цибулі порізати скибочками.
  2. Приготувати заправку: перемішати оливкову олію, гірчицю і оцет, посолити і покласти орегано. Змішати інгредієнти і викласти заправку.
  3. Оформити салат свіжою петрушкою і кропом.

Швидкий пиріг з молодою капустою і сосисками

Фото: instagram.com/azanmira/

Інгредієнти

  • Борошно 500 г
  • Дріжджі – 7 г
  • Цукор – 1 ст. л. (без гірки)
  • Олія – 50 г
  • Сіль – щіпка

Для начинки

  • Сосиски – 5 шт.
  • Капуста – 200 г
  • Цибуля, морква – по половинці
  • Сир – 50 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Спеції, зелень – за смаком

Спосіб приготування

  1. Дріжджі додати в теплу воду з цукром, додати трохи борошна. Залишити на 20 хвилин.
  2. Додати інші інгредієнти, замісити тісто. Залишити в теплому місці на 40-60 хвилин.
  3. Для начинки підсмажити цибулю, додати нарізану моркву. Потім – нарізані сосиски, трохи підсмажити.
  4. Додати капусту. Посолити, поперчити, додати зелень.
  5. Розкачати тісто, покласти начинку, сформувати пиріг, змастити яйцем і посипати тертим сиром.
  6. Запікати 20 хвилин за температури180 градусів.

Кекс із сосисками

Фото: instagram.com/marisha_rybina/

Ынгредієнти

  • Вода – 200 мл
  • Сухі дріжджі, сіль, цукор – по 2 ч. л.
  • Олія – 4 ст. л.
  • Яйце – 2 шт.
  • Борошно – 500-600 г

Для начинки

  • Сосиски – 8 шт.
  • Кетчуп – 150 г
  • Гірчиця – 2 ст. л.

Спосіб приготування

  1. Порізати сосиски кубиками, додати кетчуп і гірчицю.
  2. Змішати воду, дріжджі, сіль і цукор. Додати олыю, яйця і борошно до густоти тіста. Змішати, залишити на 40 хвилин.
  3. Тісто розкачати і розділити по формочках. Викласти начинку, зверху натерти сир.
  4. Випікати за 180 градусівх 25 хвилин.
  5. Прикрасити кекси маринованим огірком, зеленою цибулею.

Сосиски в сушках

Фото: instagram.com/vkusno_prosto_waw/

Інгредієнти

  • Сосиски – 6 шт.
  • Сушка – 36 шт.
  • Сир – 100 г
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Молоко для замочування – 500 г

Спосіб приготування

  1. Сосиски очистити від оболонки. Одягти на кожну сосиску по 6 сушок (або більше, якщо сосиски довше).
  2. Скласти їх у ємність, залити молоком.
  3. Залишити розмокати на 15-30 хвилин (періодично перевертати, щоб сушки рівномірно розмокнули).
  4. Сир натерти на крупній тертці. Сосиски в сушках викласти в форму або просто на деко.
  5. Змастити сметаною, зверху рівномірно розкласти сир.
  6. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Запікати 15-20 хвилин.

Швидкий суп із сосисками

Фото: instagram.com/fursova_oksi/

Інгредієнти

  • Картопля – 4 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • Олія – 2 ст. л.
  • Сосиски – 4 шт.
  • Вермішель – 20 г
  • Зелений горошок – 0,5 бляшанки
  • Перець чорний, сіль, лаврове листя, зелень – за смаком
  • Курячий бульйон – 2 л

Спосіб приготування

  1. У киплячу посоленную воду або бульйон покласти порізану картоплю. Цибулю і моркву порізати, підсмажити на олії.
  2. Додати порізані сосиски, обсмажити. До картоплі додати жменьку тонкої вермішелі, дати закипіти.
  3. Додати сосиски з цибулею і морквою і зелений горошок. Варити кілька хвилин.
  4. Додати лаврове листя, чорний перець. За хвилину зняти з вогню.

Сосиска в тісті

Фото: instagram.com/marikam55/

Інгредієнти

  • Сосиски – 10 шт.
  • Листкове дріжджове тісто – 450 г
  • Кунжут – 1 ст. л.
  • Яйце – 1 шт.

Спосіб приготування

  1. Розморозити тісто за кімнатної температури, нарізати на смужки 1,5-2 см.
  2. Смужки розкачати приблизно до 20 см (залежить від довжини сосисок), обернути по спіралі сосиски.
  3. Змастити верхній шар тіста збитим яйцем і посипати кунжутом.
  4. Випікати за 200 градусів 20-25 хвилин.

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Пиріг із сиром і сосисками

Фото: instagram.com/vkysnie.bluyda/

Інгредієнти

  • Кефір – 250 мл
  • Борошно – 150 г
  • Яйце – 2 шт.
  • Сир – 200 г
  • Сосиски – 200 г сосисок
  • Розпушувач – 1 ч. л.
  • Сіль

Спосіб приготування

  1. Сир натерти на крупній тертці. Сосиски порізати тонкими кружальцями.
  2. Яйця, кефір, 1/3 чайної ложки солі змішати до однорідності. Додати розпушувач і борошно, перемішати, щоб не було грудок.
  3. Додати сир і сосиски, перемішати. Перекласти тісто у форму, змащену олією.
  4. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Випікати 35-40 хвилин.

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