7 несподіваних страв зі звичайними сосисками
Приготуйте з ними кекс, сирний пиріг або теплий салат
Набридли варені або смажені сосиски? Подаруйте їм можливість стати чимось особливим. Наприклад, опинитися в кексах або супі. Або доповнити швидкий пиріг у якості начинки. Отже, 7 незвичайних рецептів із сосисками знайдете нижче. Такі варіанти можуть стати ще й ідеями для швидкої вечері.
Якщо потрібна оригінальна ідея для подарунка, скористайтеся варіантами з нашого календаря травневих свят.
Картопляний салат із сосисками
Інгредієнти
- Картопля – 500 г
- Сосиски – 10 шт.
- Огірок солоний – 3 шт.
- Цибуля ріпчаста червона – 1 шт.
- Оливкова олія – 3 ст. л.
- Гірчиця зерниста – 1-2 ст. л.
- Оцет винний – 1 ст. л.
- Орегано – 1/2 ч. л.
- Перець чорний мелений, сіль, зелень – за смаком
Спосіб приготування
- Відварити картоплю в шкірці, почистити і порізати на шматки. Зварити сосиски і порізати. Огірки порізати на шматочки. Почистити цибулю і порізати півкільцями. Пучок зеленої цибулі порізати скибочками.
- Приготувати заправку: перемішати оливкову олію, гірчицю і оцет, посолити і покласти орегано. Змішати інгредієнти і викласти заправку.
- Оформити салат свіжою петрушкою і кропом.
Швидкий пиріг з молодою капустою і сосисками
Інгредієнти
- Борошно 500 г
- Дріжджі – 7 г
- Цукор – 1 ст. л. (без гірки)
- Олія – 50 г
- Сіль – щіпка
Для начинки
- Сосиски – 5 шт.
- Капуста – 200 г
- Цибуля, морква – по половинці
- Сир – 50 г
- Яйце – 1 шт.
- Спеції, зелень – за смаком
Спосіб приготування
- Дріжджі додати в теплу воду з цукром, додати трохи борошна. Залишити на 20 хвилин.
- Додати інші інгредієнти, замісити тісто. Залишити в теплому місці на 40-60 хвилин.
- Для начинки підсмажити цибулю, додати нарізану моркву. Потім – нарізані сосиски, трохи підсмажити.
- Додати капусту. Посолити, поперчити, додати зелень.
- Розкачати тісто, покласти начинку, сформувати пиріг, змастити яйцем і посипати тертим сиром.
- Запікати 20 хвилин за температури180 градусів.
Кекс із сосисками
Ынгредієнти
- Вода – 200 мл
- Сухі дріжджі, сіль, цукор – по 2 ч. л.
- Олія – 4 ст. л.
- Яйце – 2 шт.
- Борошно – 500-600 г
Для начинки
- Сосиски – 8 шт.
- Кетчуп – 150 г
- Гірчиця – 2 ст. л.
Спосіб приготування
- Порізати сосиски кубиками, додати кетчуп і гірчицю.
- Змішати воду, дріжджі, сіль і цукор. Додати олыю, яйця і борошно до густоти тіста. Змішати, залишити на 40 хвилин.
- Тісто розкачати і розділити по формочках. Викласти начинку, зверху натерти сир.
- Випікати за 180 градусівх 25 хвилин.
- Прикрасити кекси маринованим огірком, зеленою цибулею.
Сосиски в сушках
Інгредієнти
- Сосиски – 6 шт.
- Сушка – 36 шт.
- Сир – 100 г
- Сметана – 2 ст. л.
- Молоко для замочування – 500 г
Спосіб приготування
- Сосиски очистити від оболонки. Одягти на кожну сосиску по 6 сушок (або більше, якщо сосиски довше).
- Скласти їх у ємність, залити молоком.
- Залишити розмокати на 15-30 хвилин (періодично перевертати, щоб сушки рівномірно розмокнули).
- Сир натерти на крупній тертці. Сосиски в сушках викласти в форму або просто на деко.
- Змастити сметаною, зверху рівномірно розкласти сир.
- Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Запікати 15-20 хвилин.
Швидкий суп із сосисками
Інгредієнти
- Картопля – 4 шт.
- Морква – 1 шт.
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Олія – 2 ст. л.
- Сосиски – 4 шт.
- Вермішель – 20 г
- Зелений горошок – 0,5 бляшанки
- Перець чорний, сіль, лаврове листя, зелень – за смаком
- Курячий бульйон – 2 л
Спосіб приготування
- У киплячу посоленную воду або бульйон покласти порізану картоплю. Цибулю і моркву порізати, підсмажити на олії.
- Додати порізані сосиски, обсмажити. До картоплі додати жменьку тонкої вермішелі, дати закипіти.
- Додати сосиски з цибулею і морквою і зелений горошок. Варити кілька хвилин.
- Додати лаврове листя, чорний перець. За хвилину зняти з вогню.
Сосиска в тісті
Інгредієнти
- Сосиски – 10 шт.
- Листкове дріжджове тісто – 450 г
- Кунжут – 1 ст. л.
- Яйце – 1 шт.
Спосіб приготування
- Розморозити тісто за кімнатної температури, нарізати на смужки 1,5-2 см.
- Смужки розкачати приблизно до 20 см (залежить від довжини сосисок), обернути по спіралі сосиски.
- Змастити верхній шар тіста збитим яйцем і посипати кунжутом.
- Випікати за 200 градусів 20-25 хвилин.
Пиріг із сиром і сосисками
Інгредієнти
- Кефір – 250 мл
- Борошно – 150 г
- Яйце – 2 шт.
- Сир – 200 г
- Сосиски – 200 г сосисок
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Сіль
Спосіб приготування
- Сир натерти на крупній тертці. Сосиски порізати тонкими кружальцями.
- Яйця, кефір, 1/3 чайної ложки солі змішати до однорідності. Додати розпушувач і борошно, перемішати, щоб не було грудок.
- Додати сир і сосиски, перемішати. Перекласти тісто у форму, змащену олією.
- Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Випікати 35-40 хвилин.
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