Ужин для всей семьи за 8 минут – рецепт запеканки с итальянскими нотками

Вам понадобятся паста, копченые колбаски и немного овощей

Сытный ужин для всей семьи за восемь минут – это вполне возможно, уверяет ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман. Особенно это блюдо пригодится, когда внезапно пришли гости. А еще наверняка станет одним из ваших любимых быстрых ужинов. Поэтому берите рецепт вкусной запеканки с итальянскими нотками на вооружение.

Для приготовления запеканки с итальянским акцентом понадобятся:

Паста – 300 г

Лук – 1 шт.

Перец болгарский – 1 шт.

Салями – 100 г

Копченые сосиски – 100 г

Томатный соус – 150 г

Моцарелла – 200 г

Итальянские травы, соль и перец

Читайте также: 7 неожиданных блюд с самыми обычными сосисками

Способ приготовления

Измельчить лук и обжарить его на разогретой сковороде с добавлением растительного масла. Там временем измельчить болгарский перец и отправить его к луку. Колбаски нарезать не очень мелкими кусочками и высыпать в сковороду, также добавить итальянские специи, соль и перец по вкусу. Перемешать и довести до готовности. Пасту отварить до состояния аль денте, слить воду и пересыпать в противень. Сверху выложить начинку и залить томатным соусом. Посыпать натертой моцареллой или любым сыром и выложить тонкие слайсы пикантной салями. Отправить запеканку в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 7 минут.

Здесь найдете еще 3 рецепта ленивого ужина для всей семьи.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться