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Ужин для всей семьи за 8 минут – рецепт запеканки с итальянскими нотками

Сегодня, 16:13

Вам понадобятся паста, копченые колбаски и немного овощей

Сытный ужин для всей семьи за восемь минут – это вполне возможно, уверяет ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман. Особенно это блюдо пригодится, когда внезапно пришли гости. А еще наверняка станет одним из ваших любимых быстрых ужинов. Поэтому берите рецепт вкусной запеканки с итальянскими нотками на вооружение.

Для приготовления запеканки с итальянским акцентом понадобятся:

  • Паста – 300 г
  • Лук – 1 шт.
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Салями – 100 г
  • Копченые сосиски – 100 г
  • Томатный соус – 150 г
  • Моцарелла – 200 г
  • Итальянские травы, соль и перец

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Способ приготовления

  1. Измельчить лук и обжарить его на разогретой сковороде с добавлением растительного масла. Там временем измельчить болгарский перец и отправить его к луку. Колбаски нарезать не очень мелкими кусочками и высыпать в сковороду, также добавить итальянские специи, соль и перец по вкусу. Перемешать и довести до готовности.
  2. Пасту отварить до состояния аль денте, слить воду и пересыпать в противень. Сверху выложить начинку и залить томатным соусом. Посыпать натертой моцареллой или любым сыром и выложить тонкие слайсы пикантной салями.
  3. Отправить запеканку в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 7 минут.

Здесь найдете еще 3 рецепта ленивого ужина для всей семьи.

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