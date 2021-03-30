Що таке паста каскателі та чому вона завойовує світ?

Розповідаємо про прорив у світі макаронів, який може посунути спагеті

Ні-ні, спагеті залишаються з нами. У всякому разі, поки що. Але непорушне місце в тарілках споживача дуже скоро може бути зайнято назавжди. Іншою пастою. Зручною, на відміну від спагеті, які ще треба вміти їсти правильно. І називається ця паста каскателі, що в перекладі з італійської звучить як "водограї". Розповідаємо, кому спало на думку зазіхнути на святе в макаронному світі та з чим ці самі каскателі рекомендується їсти.

Усе почалося з протесту кулінарного блогера

Цього американця звати Ден Пашман, він відомий в своїй країні та в інших країнах кулінарний журналіст і цінитель їжі. І, судячи з усього, обожнює пасту. Адже її розмірами та формою він стурбований давно. Ден часто критикував класичні макарони. Та найбільше діставалося спагеті. Ніяк не розумів чоловік, як взагалі можна навчитися їсти цю довгу пасту, не ляпаючи соус у тарілку? І придумав. Новий вид макаронів – каскателі.

Чим вони особливі, ці каскателі?

Фото: паста "Каскателі" Фото: Инстаграм

Вони особливі всім, адже в них враховані всі потреби споживача. Для їхньої рецептури та розробки технологій виробництва Дену знадобилося кілька років. Результат, як розуміємо, задовольнив не лише автора цих макаронів:

Їхня форма дозволяє утримувати рідкий соус. Усе завдяки виїмкам і хвилястим бокам

Каскателі легко нанизуються на виделку

Ці макарони легко жуються

Цікаво, щойно ця паста надійшла в дуже обмежений продаж, вона була блискавично розкуплена. Про що Ден Пашман розповідає з гордістю. Першу партію каскателі в 3,7 тисячі упаковок продали за 2 години. Варто припустити, що виробництво каскателі на цьому не зупиниться, а самі макарони поступово завоюють інші країни.

З чим треба їсти каскателі (за словами їхнього автора і його мами)

Фото: паста "Каскателі"

Один з останніх постів на платформі Дена Пашмана в Інстаграм присвячений цим макаронам. Винахідник каскателлі запропонував своїй мамі експеримент, щоб визначити, з чим потрібно їх їсти. З'ясувалося, що вони прекрасні з подрібненими креветками і лимонно-фісташковими хлібними крихтами.

Користувачі, звісно ж, стали навперебій ділитися своїми варіантами соусу – від томатного до соусу бешамель.

Залишається додати, що маленька пачка каскателі (на пару порцій) коштує 5 доларів. А доставку доведеться чекати більше двох тижнів. Ден Пашман запевняє, що заради цих макаронів можна і потерпіти.

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