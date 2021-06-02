Сирний сніданок – швидкі рецепти запіканки, суфле і сирників

На їхнє приготування вам знадобиться не більше 30 хвилин

Сирники, instagram.com/semenovairina8888/

Сир і все, що з нього приготовлено – найпопулярніший і улюблений варіянт для сніданку. І сперечатися тут нема про що. Безумовно, вранці можна вибрати щось ситніше, але тоді, щоб закріпити ранковий прийом їжі, обов'язково скористайтеся рецептами нижче. Усе, що вам потрібно, – це сир, яйця і трохи цукру. Готуються і сирники, і запіканка, і суфле дуже швидко та просто.

Сирне суфле

Сирне суфле, instagram.com/recipes_pp_protein/

Інгредієнти

600 г – сир;

60 г – манна крупа;

3 шт. – яйця;

150 г – цукор.

Спосіб приготування

Змішати всі інгредієнти. За допомогою занурювального блендера перебити масу до однорідної консистенції. Перелити в форму, змащену маслом. Відправити в духовку, розігріту до 200 градусів, на 30-35 хвилин. Готовність перевірити шпажкою. Готове суфле подавати зі сметаною, ягодами або медом.

Сирники з родзинками і волоськими горіхами

Сирники з родзинками та горіхами Фото: Depositphotos

Інгредієнти

250 г сиру;

3 ст. л. борошна;

2-2,5 ст. л. цукру;

1 яйце;

50 г волоських горіхів;

50 г родзинок.

Спосіб приготування

Змішати сир, яйце, борошно, цукровий пісок і подрібнені волоські горіхи. Сирну масу розділити на невеликі кульки (по 60 г), сформувати з них сирники і з двох боків обсмажити на сковороді. Подавати сирники з родзинками і горіхами з варенням, згущеним молоком, сметаною або медом.

Запіканка сирна швидка

Сирна запіканка Фото: Depositphotos

Інгредієнти

600 г сиру;

2-3 ст. л. сметани;

2 яйця;

2-3 ст. л. манки плюс для посипання форми;

3-4 ст. л. цукру;

вершкове масло – для змащування форми;

свіжі ягоди, фрукти, сметана – для подачі.

Спосіб приготування

Сир, яйця, манку, сметану і цукор розім'яти виделкою або подрібнити занурювальним блендером, щоб не було грудочок. Форму для запіканки змастити маслом і присипати манною крупою. Викласти сирну суміш у форму і розрівняти поверхню. Відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 35-40 хвилин. Остудити запіканку і подавати разом з ягодами, фруктами, сметаною і медом.

Також вам цікаво буде дізнатися, як приготувати запіканку з сиру, фаршу і овочів – дивіться відео:

Раніше ми писали, як приготувати ідеальні сирники за порадами відомих кулінарів.

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