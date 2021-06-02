Сирний сніданок – швидкі рецепти запіканки, суфле і сирників
На їхнє приготування вам знадобиться не більше 30 хвилин
Сир і все, що з нього приготовлено – найпопулярніший і улюблений варіянт для сніданку. І сперечатися тут нема про що. Безумовно, вранці можна вибрати щось ситніше, але тоді, щоб закріпити ранковий прийом їжі, обов'язково скористайтеся рецептами нижче. Усе, що вам потрібно, – це сир, яйця і трохи цукру. Готуються і сирники, і запіканка, і суфле дуже швидко та просто.
Сирне суфле
Інгредієнти
- 600 г – сир;
- 60 г – манна крупа;
- 3 шт. – яйця;
- 150 г – цукор.
Спосіб приготування
- Змішати всі інгредієнти. За допомогою занурювального блендера перебити масу до однорідної консистенції.
- Перелити в форму, змащену маслом.
- Відправити в духовку, розігріту до 200 градусів, на 30-35 хвилин. Готовність перевірити шпажкою.
- Готове суфле подавати зі сметаною, ягодами або медом.
Сирники з родзинками і волоськими горіхами
Інгредієнти
- 250 г сиру;
- 3 ст. л. борошна;
- 2-2,5 ст. л. цукру;
- 1 яйце;
- 50 г волоських горіхів;
- 50 г родзинок.
Спосіб приготування
- Змішати сир, яйце, борошно, цукровий пісок і подрібнені волоські горіхи.
- Сирну масу розділити на невеликі кульки (по 60 г), сформувати з них сирники і з двох боків обсмажити на сковороді.
- Подавати сирники з родзинками і горіхами з варенням, згущеним молоком, сметаною або медом.
Запіканка сирна швидка
Інгредієнти
- 600 г сиру;
- 2-3 ст. л. сметани;
- 2 яйця;
- 2-3 ст. л. манки плюс для посипання форми;
- 3-4 ст. л. цукру;
- вершкове масло – для змащування форми;
- свіжі ягоди, фрукти, сметана – для подачі.
Спосіб приготування
- Сир, яйця, манку, сметану і цукор розім'яти виделкою або подрібнити занурювальним блендером, щоб не було грудочок.
- Форму для запіканки змастити маслом і присипати манною крупою.
- Викласти сирну суміш у форму і розрівняти поверхню.
- Відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 35-40 хвилин.
- Остудити запіканку і подавати разом з ягодами, фруктами, сметаною і медом.
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Раніше ми писали, як приготувати ідеальні сирники за порадами відомих кулінарів.
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