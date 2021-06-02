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Сирний сніданок – швидкі рецепти запіканки, суфле і сирників

Сьогодні, 07:01

На їхнє приготування вам знадобиться не більше 30 хвилин

Сирники, instagram.com/semenovairina8888/
Сирники, instagram.com/semenovairina8888/

Сир і все, що з нього приготовлено – найпопулярніший і улюблений варіянт для сніданку. І сперечатися тут нема про що. Безумовно, вранці можна вибрати щось ситніше, але тоді, щоб закріпити ранковий прийом їжі, обов'язково скористайтеся рецептами нижче. Усе, що вам потрібно, – це сир, яйця і трохи цукру. Готуються і сирники, і запіканка, і суфле дуже швидко та просто.

Сирне суфле

Сирне суфле, instagram.com/recipes_pp_protein/
Сирне суфле, instagram.com/recipes_pp_protein/

Інгредієнти

  • 600 г – сир;
  • 60 г – манна крупа;
  • 3 шт. – яйця;
  • 150 г – цукор.

Спосіб приготування

  1. Змішати всі інгредієнти. За допомогою занурювального блендера перебити масу до однорідної консистенції.
  2. Перелити в форму, змащену маслом.
  3. Відправити в духовку, розігріту до 200 градусів, на 30-35 хвилин. Готовність перевірити шпажкою.
  4. Готове суфле подавати зі сметаною, ягодами або медом.

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Сирники з родзинками і волоськими горіхами

Сирники з родзинками та горіхами
Сирники з родзинками та горіхами
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 250 г сиру;
  • 3 ст. л. борошна;
  • 2-2,5 ст. л. цукру;
  • 1 яйце;
  • 50 г волоських горіхів;
  • 50 г родзинок.

Спосіб приготування

  1. Змішати сир, яйце, борошно, цукровий пісок і подрібнені волоські горіхи.
  2. Сирну масу розділити на невеликі кульки (по 60 г), сформувати з них сирники і з двох боків обсмажити на сковороді.
  3. Подавати сирники з родзинками і горіхами з варенням, згущеним молоком, сметаною або медом.

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Запіканка сирна швидка

Сирна запіканка
Сирна запіканка
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 600 г сиру;
  • 2-3 ст. л. сметани;
  • 2 яйця;
  • 2-3 ст. л. манки плюс для посипання форми;
  • 3-4 ст. л. цукру;
  • вершкове масло – для змащування форми;
  • свіжі ягоди, фрукти, сметана – для подачі.

Спосіб приготування

  1. Сир, яйця, манку, сметану і цукор розім'яти виделкою або подрібнити занурювальним блендером, щоб не було грудочок.
  2. Форму для запіканки змастити маслом і присипати манною крупою.
  3. Викласти сирну суміш у форму і розрівняти поверхню.
  4. Відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 35-40 хвилин.
  5. Остудити запіканку і подавати разом з ягодами, фруктами, сметаною і медом.

Також вам цікаво буде дізнатися, як приготувати запіканку з сиру, фаршу і овочів – дивіться відео:

Раніше ми писали, як приготувати ідеальні сирники за порадами відомих кулінарів.

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