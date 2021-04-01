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Хочете ідеальних сирників? Запам'ятовуйте лайфхаки від відомих українських кулінарів

Сьогодні, 14:20

Усі поради підтверджені тривалою практикою і чудовим результатом

На їхню адресу написано багато хвалебного. Заслужено? Безперечно. Сирники лишаються одним з найпопулярніших сніданків разом з корисними ранковими тостами. Та як приготувати насправді смачні, щоби були пишними, соковитими і практично не відчувалося борошно? Це вдається далеко не всім. Ліза Глінська, Володимир Ярославський, Діма Борисов, Світлана Мартиновська та Сава Лібкін досягли в цій справі досконалості. Їхні лайфхаки знайдете нижче.

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Володимир Ярославський, шеф-кухар:

Фото: Володимир Ярославський, шеф-кухар

Я завжди отжимаю сир від зайвої вологи. Роблю це через рушник, звичайний, вафельний. Ульотні сирники виходять із сиру, що зроблений з топленого молока. Ще один секрет – не перемішувати тісто для сирників довго. Змішали швидко, сформували кульки, обваляти в борошні і обтрусили від зайвого – і вперед, смажити!.

Ліза Глінська, кондитер

Фото: Ліза Глінська, кондитер

Треба обов'язково протерти сир через сито, це додасть легкості сирникам. Якщо у сиру більше 5% жирності, при смаженні вони будуть розпливатися. Вибирайте сир сухіше. Завжди додаю одне яйце і 2 жовтки.

Євген Клопотенко, шеф-кухар

Фото: Євген Клопотенко, шеф-кухар

Я не дивлюся на жирність, я дивлюся на структуру сиру. Він має бути сухим. Я не беру зернистий сир, з ним складно працювати. З одно боку я смажу 1 хвилину, з іншого – ще кілька хвилин. Якщо ви бачите, що ваші сирники починають пригорати, закінчите приготування в духовці. Хочете "прокачати" класичний рецепт сирників, приготуйте їх з маком.

Ольга Мартиновська, шеф-кухар

Фото: Ольга Мартиновська, шеф-кухар

Я люблю сирники з маминого домашнього сиру. Ніколи не перетираю його через сито – ложкою або виделкою. У сирники додаю манку і залишаю на деякий час, щоб манка ввібрала сирну вологу. Тоді борошно в сирники можна не додавати. Свіжі ягоди додавати в тісто не рекомендую, інакше сирник не просмажаться. Зі свіжих ягід приготуйте соус. Смачно смажити сирники на кокосовій олії. Температура сковороди має бути вищою за середню, щоб утворилася скоринка, але при цьому вони приготувалися.

Діма Борисов, ресторатор

Фото: Діма Борисов, ресторатор

В ідеалі беріть для сирників домашній або фермерський найжирніший сир. Родзинки, якщо додаєте, потрібно обов'язково залити кип'яченою водою, дати постояти 5 хвилин. Потім промийте, підсушіть. Збийте жовток з цукром в однорідну масу, додайте сир, потім борошно.

Сава Лібкін

Фото: Сава Лібкін, шеф-кухар, ресторатор

Раджу додавати в тісто трохи апельсинової цедри і ваніль. Смажте на сковороді з товстим дном на оливковій олії.

Тут дізнаєтеся, з якими продуктами найкорисніше їсти сир.

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