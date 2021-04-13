Томатні заварні із сиром – рецепт від шеф-кухаря Володимира Ярославського

Крім сиру, можна спробувати ці заварні з іншими солоними начинками

Заварними бувають не тільки тістечка з кремом. Можна приготувати прекрасну закуску із заварного тіста з солоною начинкою. Шеф-кухар Володимир Ярославський поділився рецептом томатних заварних, як начинку він пропонує сир або інші, ваші улюблені солоні начинки. Ця закуска може поповнити список ваших улюблених, нескладних у приготуванні, страв.

Якщо ви вважаєте себе майстром дріжджової випічки і готові поділитися своїми рецептами, беріть участь у нашому конкурсі та вигравайте призи.

Томатні заварні із сиром

Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova/?hl=ru

Інгредієнти

130 г – томати у власному соку

55 г – вершкове масло

80 г – борошно

2 шт. – великі яйця

Сіль, тертий м'який сир (молодий чедер)

Спосіб приготування

Томати у власному соку попередньо злегка пробити на блендері та протерти через сито, щоб не було насіння. Брати треба по вазі, це важливо. У томати додати вершкове масло і майже довести до кипіння, потім – дрібку солі та борошно і добре заварити масу, інтенсивно помішуючи дерев'яною лопаткою. "Сушіть" тісто в сотейнику, після згортання маси ще хвилину. Дати масі охолонути. Увімкнути духовку на 250 градусів. У теплу (не гарячу) масу ввести по одному яйцю і добре вимісити, можна міксером. Суміш має трохи текти, коли ще тепла. Викласти тісто на пергамент, трохи змастивши його вершковим маслом, кондитерським мішком або ложкою. Зверху побризкати водою і потім покласти натертий сир. Поставити в уже в добре розігріту духовку. Закрити дверцята і вимкнути духовку на 8-10 хвилин. Через 10 хвилин увімкнутидуховку на 180-195 градусів. Випікати 15-17 хвилин, але контролювати, щоб заварні сильно не подрум'янились. Готувати без конвекції. Заварним дати охолонути трохи на деку і зняти. Вони мають остигати на рушнику. Наповнювати можна і моцарелою, і м'яким сиром або солоною начинкою на свій смак.

Тут знайдете поради відомих шеф-кухарів, як приготувати смачні сирники.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися