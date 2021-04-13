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Томатні заварні із сиром – рецепт від шеф-кухаря Володимира Ярославського

Сьогодні, 10:10

Крім сиру, можна спробувати ці заварні з іншими солоними начинками

Заварними бувають не тільки тістечка з кремом. Можна приготувати прекрасну закуску із заварного тіста з солоною начинкою. Шеф-кухар Володимир Ярославський поділився рецептом томатних заварних, як начинку він пропонує сир або інші, ваші улюблені солоні начинки. Ця закуска може поповнити список ваших улюблених, нескладних у приготуванні, страв.

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Томатні заварні із сиром

Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova/?hl=ru

Інгредієнти

  • 130 г – томати у власному соку
  • 55 г – вершкове масло
  • 80 г – борошно
  • 2 шт. – великі яйця
  • Сіль, тертий м'який сир (молодий чедер)

Спосіб приготування

  1. Томати у власному соку попередньо злегка пробити на блендері та протерти через сито, щоб не було насіння. Брати треба по вазі, це важливо.
  2. У томати додати вершкове масло і майже довести до кипіння, потім – дрібку солі та борошно і добре заварити масу, інтенсивно помішуючи дерев'яною лопаткою. "Сушіть" тісто в сотейнику, після згортання маси ще хвилину.
  3. Дати масі охолонути. Увімкнути духовку на 250 градусів.
  4. У теплу (не гарячу) масу ввести по одному яйцю і добре вимісити, можна міксером. Суміш має трохи текти, коли ще тепла.
  5. Викласти тісто на пергамент, трохи змастивши його вершковим маслом, кондитерським мішком або ложкою.
  6. Зверху побризкати водою і потім покласти натертий сир.
  7. Поставити в уже в добре розігріту духовку.
  8. Закрити дверцята і вимкнути духовку на 8-10 хвилин. Через 10 хвилин увімкнутидуховку на 180-195 градусів.
  9. Випікати 15-17 хвилин, але контролювати, щоб заварні сильно не подрум'янились. Готувати без конвекції.
  10. Заварним дати охолонути трохи на деку і зняти.
  11. Вони мають остигати на рушнику.
  12. Наповнювати можна і моцарелою, і м'яким сиром або солоною начинкою на свій смак.

Тут знайдете поради відомих шеф-кухарів, як приготувати смачні сирники.

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