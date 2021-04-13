Томатні заварні із сиром – рецепт від шеф-кухаря Володимира Ярославського
Крім сиру, можна спробувати ці заварні з іншими солоними начинками
Заварними бувають не тільки тістечка з кремом. Можна приготувати прекрасну закуску із заварного тіста з солоною начинкою. Шеф-кухар Володимир Ярославський поділився рецептом томатних заварних, як начинку він пропонує сир або інші, ваші улюблені солоні начинки. Ця закуска може поповнити список ваших улюблених, нескладних у приготуванні, страв.
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Томатні заварні із сиром
Інгредієнти
- 130 г – томати у власному соку
- 55 г – вершкове масло
- 80 г – борошно
- 2 шт. – великі яйця
- Сіль, тертий м'який сир (молодий чедер)
Спосіб приготування
- Томати у власному соку попередньо злегка пробити на блендері та протерти через сито, щоб не було насіння. Брати треба по вазі, це важливо.
- У томати додати вершкове масло і майже довести до кипіння, потім – дрібку солі та борошно і добре заварити масу, інтенсивно помішуючи дерев'яною лопаткою. "Сушіть" тісто в сотейнику, після згортання маси ще хвилину.
- Дати масі охолонути. Увімкнути духовку на 250 градусів.
- У теплу (не гарячу) масу ввести по одному яйцю і добре вимісити, можна міксером. Суміш має трохи текти, коли ще тепла.
- Викласти тісто на пергамент, трохи змастивши його вершковим маслом, кондитерським мішком або ложкою.
- Зверху побризкати водою і потім покласти натертий сир.
- Поставити в уже в добре розігріту духовку.
- Закрити дверцята і вимкнути духовку на 8-10 хвилин. Через 10 хвилин увімкнутидуховку на 180-195 градусів.
- Випікати 15-17 хвилин, але контролювати, щоб заварні сильно не подрум'янились. Готувати без конвекції.
- Заварним дати охолонути трохи на деку і зняти.
- Вони мають остигати на рушнику.
- Наповнювати можна і моцарелою, і м'яким сиром або солоною начинкою на свій смак.
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