Томатные заварные с сыром – рецепт от шеф-повара Владимира Ярославского
Кроме сыра, можно попробовать эти заварные с другими солеными начинками
Заварными бывают не только пирожные с кремом. Можно приготовить отличную закуску из заварного теста с соленой начинкой. Шеф-повар Владимир Ярославский поделился рецептом томатных заварных, в качестве начинки он предлагает сыр или другие, ваши любимые соленые начинки. Наверняка эта закуска пополнит список ваших любимых, несложных в приготовлении, блюд.
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Томатные заварные с сыром
Ингредиенты
- 130 г – томаты в собственном соку
- 55 г – сливочное масло
- 80 г – мука
- 2 шт. – большие яйца
- Соль, тертый мягкий сыр (молодой чеддер)
Способ приготовления
- Томаты в собственном соку предварительно слегка пробить на блендере и протереть через сито, чтобы не было семян. Брать нужно по весу, это важно.
- В томаты добавить сливочное масло и почти довести до кипения, затем – щепотку соли и муку и хорошо заварить массу, интенсивно помешивая деревянной лопаткой. "Сушите" тесто в сотейнике, после сворачивания массы еще с минуту.
- Дать массе остыть. Включить на 250 градусов.
- В теплую (не горячую) массу ввести по одному яйцу и хорошо вымесить, можно миксером. Смесь должна едва течь, когда еще теплая.
- Выложить тесто на пергамент, немного смазав его сливочным маслом, кондитерским мешком или ложкой.
- Сверху побрызгать водой и затем положить натертый сыр.
- Поставить в уже в хорошо разогретую духовку.
- Закрыть дверцы и выключить духовку на 8-10 минут. Через 10 минут включить духовку на 180-195 градусов.
- Выпекать 15-17 минут, но контролировать, чтобы заварные сильно не подрумянились. Готовить без конвекции.
- Заварным дать остыть немного на противне и снять.
- Остывать они должны прямо на полотенце.
- Наполнять можно и моцареллой, мягким сыром или соленой начинкой на свой вкус.
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