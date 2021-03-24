З грузинським акцентом: готуємо пхалі за рецептом шеф-кухаря Володимира Ярославського

Ця грузинська закуска підійде тим, хто дотримується посту

Грузинська кухня стала для нас практично рідною. Ми стали прекрасно розбиратися в хінкалі та хачапурі, багато хто навчилися готувати чахохбілі вдома. Шеф-кухар Володимир Ярославський поділився рецептом традиційної грузинської закуски пхалі. Її він готує з буряка і шпинату, вона може урізноманітнити меню до Великого посту.

У пошуку небанальних подарунків допоможе наш календар свят на весь березень.

Фото: Володимир Ярославський, шеф-кухар

Які секрети є в приготуванні пхалиі?

"Пхалі – це грузинська закуска, яку готують з різних овочів плюс горіхи і спеції. Зі спецій багато використовують гуньбу, уцхо-сунелі, але я не знайшов хорошого на ринку і взяв сванської солі – в ній є вся суміш необхідних спецій. Перед приготуванням я попередньо просушив горіхи впродовж 15 хвилин на 120 градусах і трохи очистив. Д речі, горіхи можна ще замочувати на ніч у холодній воді. І хай вибачать мені всі любителі грузинської кухні, я вирішив не бланшувати шпинат для пхалі. Зараз краще максимально зберегти свіжість зелені!", – каже Володимир Ярославський.

Базова заготовка для пхалі

150 г горіхів волоських

50 г часнику конфі (або м'якоть запеченого часнику)

2 ч. л. сванской солі

1 ч. л. зіри

1 пучок кінзи

Спосіб приготування

Треба все добре перебити блендером у пасту. Так виходить базова заготовка, яку можна додавати до інших інгредієнтів.

Пхалі з буряка

500 г запеченого буряка

100 г горіхової суміші

Спосіб приготування

Усе добре перебити блендером. За необхідності можна додавати сіль, чорний перець, гострий перець і лимонний сік. Замість лимонного соку ще можна брати просто зерна граната. Сформувати кульки і подавати.

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Пхалі зі шпинату

100 г листя шпинату

30 г листя петрушки

10 г кінзи

40 г горіхової суміші

10 г горіхів додатково

Спосіб приготування

Усе знову добре подрібнити на блендері. Сформувати кульки і подавати.

Порада: Володимир Ярославський радить не додавати лимонний сік, щоб не потемніла зелень. Замість буряка можна брати будь-який продукт – хоч моркву, хоч навіть капусту відварну. Але у варених овочах багато вологи, тому краще використовувати запечені.

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