З грузинським акцентом: готуємо пхалі за рецептом шеф-кухаря Володимира Ярославського
Ця грузинська закуска підійде тим, хто дотримується посту
Грузинська кухня стала для нас практично рідною. Ми стали прекрасно розбиратися в хінкалі та хачапурі, багато хто навчилися готувати чахохбілі вдома. Шеф-кухар Володимир Ярославський поділився рецептом традиційної грузинської закуски пхалі. Її він готує з буряка і шпинату, вона може урізноманітнити меню до Великого посту.
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Які секрети є в приготуванні пхалиі?
"Пхалі – це грузинська закуска, яку готують з різних овочів плюс горіхи і спеції. Зі спецій багато використовують гуньбу, уцхо-сунелі, але я не знайшов хорошого на ринку і взяв сванської солі – в ній є вся суміш необхідних спецій. Перед приготуванням я попередньо просушив горіхи впродовж 15 хвилин на 120 градусах і трохи очистив. Д речі, горіхи можна ще замочувати на ніч у холодній воді. І хай вибачать мені всі любителі грузинської кухні, я вирішив не бланшувати шпинат для пхалі. Зараз краще максимально зберегти свіжість зелені!", – каже Володимир Ярославський.
Базова заготовка для пхалі
- 150 г горіхів волоських
- 50 г часнику конфі (або м'якоть запеченого часнику)
- 2 ч. л. сванской солі
- 1 ч. л. зіри
- 1 пучок кінзи
Спосіб приготування
- Треба все добре перебити блендером у пасту. Так виходить базова заготовка, яку можна додавати до інших інгредієнтів.
Пхалі з буряка
- 500 г запеченого буряка
- 100 г горіхової суміші
Спосіб приготування
- Усе добре перебити блендером. За необхідності можна додавати сіль, чорний перець, гострий перець і лимонний сік. Замість лимонного соку ще можна брати просто зерна граната.
- Сформувати кульки і подавати.
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Пхалі зі шпинату
- 100 г листя шпинату
- 30 г листя петрушки
- 10 г кінзи
- 40 г горіхової суміші
- 10 г горіхів додатково
Спосіб приготування
- Усе знову добре подрібнити на блендері.
- Сформувати кульки і подавати.
Порада: Володимир Ярославський радить не додавати лимонний сік, щоб не потемніла зелень. Замість буряка можна брати будь-який продукт – хоч моркву, хоч навіть капусту відварну. Але у варених овочах багато вологи, тому краще використовувати запечені.
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