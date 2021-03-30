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Морквяний пиріг з волоськими горіхами: рецепт від Володимира Ярославського

Сьогодні, 14:51

Цей корисний десерт буде до речі тим, хто постить

Найвідоміші шеф-кухарі країни продовжують ділитися своїми рецептами. Володимир Ярославський розповів про улюблений морквяний пиріг, який урізноманітнить меню до Великого посту.

Фото: Володимир Ярославський, шеф-кухар

"І знову простий, але цікавий десерт, який я використовую в пост – морквяний пиріг. У ньому немає цукру, борошна пшеничного, вершкового масла і яєць. Можна їсти практично всім", – каже Володимир Ярославський.

Для морквяного пирога потрібно взяти:

  • 400 г – морква очищена
  • 170 г – горіх волоський підсушений (можна і фундук)
  • 300 г – фініки
  • 150 г – вівсянка
  • 110 г – кокосове масло (можна замінити на олію без запаху)
  • кориця

Як приготувати

  1. Натерти моркву на дуже дрібній тертці, додати очищені горіхи.
  2. Фініки очистити від кісточки і дрібно подрібнити – краще ножем.
  3. Вівсянку (пластівці) подрібнити на блендері в борошно.
  4. Змішати все в мисці, заправити теплим кокосовим маслом, перемішати, викласти в форму.
  5. Запікати у фользі за температури 180 градусів приблизно 30 хвилин.

Тут знайдете ще 3 рецепти пісної смачної випічки.

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