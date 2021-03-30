Морквяний пиріг з волоськими горіхами: рецепт від Володимира Ярославського

Цей корисний десерт буде до речі тим, хто постить

Найвідоміші шеф-кухарі країни продовжують ділитися своїми рецептами. Володимир Ярославський розповів про улюблений морквяний пиріг, який урізноманітнить меню до Великого посту.

Фото: Володимир Ярославський, шеф-кухар

"І знову простий, але цікавий десерт, який я використовую в пост – морквяний пиріг. У ньому немає цукру, борошна пшеничного, вершкового масла і яєць. Можна їсти практично всім", – каже Володимир Ярославський.

Для морквяного пирога потрібно взяти:

400 г – морква очищена

170 г – горіх волоський підсушений (можна і фундук)

300 г – фініки

150 г – вівсянка

110 г – кокосове масло (можна замінити на олію без запаху)

кориця

Як приготувати

Натерти моркву на дуже дрібній тертці, додати очищені горіхи. Фініки очистити від кісточки і дрібно подрібнити – краще ножем. Вівсянку (пластівці) подрібнити на блендері в борошно. Змішати все в мисці, заправити теплим кокосовим маслом, перемішати, викласти в форму. Запікати у фользі за температури 180 градусів приблизно 30 хвилин.

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