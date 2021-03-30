Морквяний пиріг з волоськими горіхами: рецепт від Володимира Ярославського
Цей корисний десерт буде до речі тим, хто постить
Найвідоміші шеф-кухарі країни продовжують ділитися своїми рецептами. Володимир Ярославський розповів про улюблений морквяний пиріг, який урізноманітнить меню до Великого посту.
"І знову простий, але цікавий десерт, який я використовую в пост – морквяний пиріг. У ньому немає цукру, борошна пшеничного, вершкового масла і яєць. Можна їсти практично всім", – каже Володимир Ярославський.
Для морквяного пирога потрібно взяти:
- 400 г – морква очищена
- 170 г – горіх волоський підсушений (можна і фундук)
- 300 г – фініки
- 150 г – вівсянка
- 110 г – кокосове масло (можна замінити на олію без запаху)
- кориця
Як приготувати
- Натерти моркву на дуже дрібній тертці, додати очищені горіхи.
- Фініки очистити від кісточки і дрібно подрібнити – краще ножем.
- Вівсянку (пластівці) подрібнити на блендері в борошно.
- Змішати все в мисці, заправити теплим кокосовим маслом, перемішати, викласти в форму.
- Запікати у фользі за температури 180 градусів приблизно 30 хвилин.
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