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Як ввести в свій раціон насіння чіа: ділимося корисним рецептом смузі

Сьогодні, 11:20

Дізнаємося, що особливого в цьому насінні та приготуємо поживний смузі

Про насіння чіа сказано чимало. І сумнівів у тому, що це справді корисний суперфуд, немає. І якщо напій комбуча все-таки "не працює" без повноцінного правильного харчування, то насіння чіа раціон не тільки доповнюють, а й приносять користь організму. Зерна чіа були неймовірно популярні у ацтеків, їх використовували в релігійних церемоніях як подарунок богам. А зараз цей суперфуд завойовує увагу господинь уже не перший рік. Ведучі програми "Ранок з Україною" Лілія Ребрик і Григорій Герман дізналися у дієтолога, чим же корисний цей продукт, як краще його вживати, а також – рецепт живильного смузі.

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Фото: телеканал "Україна"

Яка користь для нас є в насінні чіа?

Чіа – джерело антиоксидантів, його вже навіть встигли назвати природним антибіотиком. За результатами досліджень канадських вчених, вони допомагають боротися з безсонням і депресією. Тому їх активно використовують у будь-якому вигляді. З ним готують смузі, пудинги, пироги і салати. До того ж дослідження довели: в 100 грамах Ччіа кальцію вп'ятеро більше, ніж у склянці молока.

"У цих зернах міститься велика кількість рослинного білка. До речі, кожне зерно містить в собі 20% білка, а це амінокислоти – будівельний матеріал для нашого організму, зміцнення імунітету", – зазначає лікарка-дієтологиня Лариса Бойченко .

Кому потрібно бути обережними з насінням чіа?

Вживати ці зерна можна не всім, людям з алергією і гострими захворюваннями кишечника чіа не рекомендується.

Як насіння чіа допомагають в схудненні?

Ці зерна містять багато клітковини і складних вуглеводів. Вони не підвищують рівень цукру в організмі та стимулюють роботу кишечника.

Якщо вживати ці зерна в невеликій кількості (до 3-х ст. л. у сирому вигляді) на день замість інших продуктів, це прекрасно сприяє схудненню. Цей продукт низькокалорійний, багатий клітковиною і білками, а все це не дає можливість накопичувати підшкірну жирову клітковину. Такий суперфуд – рятівна паличка від хвороб і зайвих кілограмів і приймати насіння краще у вигляді пудингів або смузі.

Для корисного та поживного смузі знадобляться:

  • Молоко – 200-300 мл
  • Банан – 1 шт.
  • Зерна чіа – 1 ст. л.
  • Кориця – 1 ч. л.
  • Мед – 1 ст. л.
  • Ягоди – за смаком

Як приготувати поживний смузі:

  1. Подрібнити банан, помістити його в чашу блендера, додати корицю, молоко, чіа, мед і збити до однорідності.
  2. Дати настоятися 20 хвилин. Корисний сніданок або перекус готовий.

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