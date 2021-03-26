Как ввести в свой рацион семена чиа: делимся полезным рецептом смузи
Узнаем, что особенного в этих семенах и приготовим питательный смузи
О семенах чиа сказано много. И сомнений в том, что это действительно полезный суперфуд, нет. И если напиток комбуча все-таки "не работает" без полноценного правильного питания, то семена чиа рацион не только дополняют, но и приносят пользу организму. Зерна чиа были невероятно популярны у ацтеков, их использовали в религиозных церемониях в качестве подарка богам. А сейчас этот суперфуд завоевывает внимание хозяек уже не первый год. Ведущие программы "Ранок з Україною" Лилия Ребрик и Григорий Герман узнали у диетолога, чем же полезен этот продукт, как лучше его употреблять, а также – рецепт питательного смузи.
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Какая польза для нас есть в семенах чиа?
Чиа – источник антиоксидантов, его уже даже успели назвать природным антибиотиком. По результатам исследований канадских ученых, они помогают бороться с бессонницей и депрессией. Поэтому их активно используют в любом виде. С ним готовят смузи, пудинги, пироги и салаты. К тому же исследования доказали: в 100 граммах чиа кальция в 5 раз больше, чем в стакане молока.
"В этих зернах содержится большое количество растительного белка. Кстати, каждое зерно содержит в себе 20% белка, а это аминокислоты – строительный материал для нашего организма, укрепления иммунитета", – отмечает врач-диетолог Лариса Бойченко.
Кому нужно быть осторожными с семенами чиа?
Употреблять эти зерна можно не всем, людям с аллергией и острыми заболеваниями кишечника чиа не рекомендуется.
Как семена чиа помогают в похудении?
Эти зерна содержат много клетчатки и сложных углеводов. Они не повышают уровень сахара в организме и стимулируют работу кишечника.
Если употреблять эти зерна в небольшом количестве (до 3-х ст. л. в сыром виде) в день вместо других продуктов, это прекрасно способствует похудению. Этот продукт низкокалорийный, богатый клетчаткой и белками, а все это не дает возможность накапливать подкожную жировую клетчатку. Такой суперфуд – спасительная палочка от болезней и лишних килограммов и принимать его лучше в виде пудингов или смузи.
Для полезного и питательного смузи понадобятся:
- Молоко – 200-300 мл
- Банан – 1 шт.
- Зерна чиа – 1 ст. л.
- Корица – 1 ч. л.
- Мед – 1 ст. л.
- Ягоды – по вкусу
Как приготовить питательный смузи:
- Измельчить банан, поместить его в чашу блендера, добавить корицу, молоко, чиа, мед и взбить до однородности.
- Дать настояться в течение 20 минут. Полезный завтрак или перекус готов.
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