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З чим треба їсти сир – 4 корисних поєднання

Сьогодні, 16:22

Для максимальної його користі їжте сир із зеленню і омлетом

Сир – один з найулюбленіших усіма без винятку продукт. Його люблять солодким і солоним, його використовують у випічці та десертах. Але важливо знати, з чим краще його їсти, щоб отримати максимальну користь. Ми вже розповідали, після якої їжі не можна пити каву, тепер настав час сиру. Нутриціолог, консультант з питань дієтології та управління здоров'ям Віра Паламар склала повний список продуктів, сир з якими буде найкориснішим.

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Фото: Віра Паламар, дієтолог, нутриціолог

Яка користь у сирі?

"Сир – доволі популярний продукт. Його виробляють з різного виду молока, в нашій країні найпоширеніший сир з коров'ячого та козячого молока. Це прекрасне джерело білка, близько 18 грамів у 100 г продукту. Вміст жиру від 0,1 до 18 г на 100 г залежно від жирності продукту. Так само він містить вітаміни групи В, А, D, найважливіші мінерали кальцію, фосфору, сірки, марганцю, магнію, калію, міді", – каже Віра Паламар.

З чим треба їсти сир, щоб отримати користь?

Фото: instagram.com/tanya_ppdieta/
Фото: instagram.com/tanya_ppdieta/

Сир можна вживати по-різному – окремо, з фруктами або салатом, з тостами, а також у великій різноманітності як солодких, так і солоних страв. Які ж найкращі поєднання сиру з іншими продуктами можна запропонувати для збереження та поліпшення його корисні властивості?

Комбінація з фруктами

Один з найкорисніших способів їсти сир – з фруктами. Підійдуть практично будь-які фрукти в свіжому або замороженому вигляді.

Ось кілька варіантів комбінацій фруктів із сиром:

  • Нарізані банани або збитий сир з бананом
  • Ягоди – чорниця, полуниця, малина, ожина або їхнє поєднання
  • Шматочки або кульки дині
  • Часточки свіжих або консервованих персиків
  • Шматочки яблука і трохи кориці
  • Запечене яблуко із сиром
  • Яблучне пюре

Комбінація із зеленню

Сир прекрасно поєднується з будь-якою зеленню. Можна використовувати кріп, петрушку, базилік і будь-яку іншу, яка подобається. Варіантами хорошого сніданку або перекусу можуть бути:

  • Сир, змішаний з нарізаною зеленню і злегка приправлений сіллю. Можна так само додати насіння кунжуту або льону
  • Збитий сир із зеленню в блендері й приправами – за смаком. Готовий мус можна намащувати на цільнозерновий тост або хлібці

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Комбінація з овочами

Конвертики з лаваша з сиром
Конвертики з лаваша з сиром
Фото: Depositphotos

Сир добре поєднуватиметься з багатьма овочами й страви з них можна подавати, як у вигляді закусок, так і у вигляді основних страв. Варіанти страв із сиру і овочів:

  • Запечений солодкий перець можна подавати зі збитим сиром, який можна приправити часником
  • Цільнозерновий лаваш із сиром і овочами може бути корисним і повноцінним сніданком. До начинки із сиру можна додати зелень, нарізану шматочками солодкий перець, помідори, листя салату.
  • Легкий салат з овочів із сиром. Основними складовими можуть бути помідори, огірки, зелена цибуля і редис, приправлені оливковою олією і спеціями – за смаком

Комбінація з яйцями

Це суперпоєднання для отримання високобілкової корисної страви. Наприклад, сир можна додавати в яєчну суміш при приготуванні омлету або зробити творожну начинку для фаршированих яєць із жовтка, сиру, паприки і каперсів.

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