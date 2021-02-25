Модна комбуча – панацея від хвороб або хороший маркетинговий хід?

Дізнаємося, як чайний гриб став для багатьох суперфудом

Комбуча або чайний гриб – це ферментований продукт, тобто, як квашена капуста і кефір, отриманий шляхом бродіння. Модно пити комбучу стало близько 10 років. Усе завдяки прихильникам здорового споосбу життя, які вважають чайний гриб мало не панацеєю від багатьох хвороб. Разом з нутриціологинею Яною Легезою розберемо, де тут правда, а де зважливий маркетинговий хід.

Фото: Яна Легеза, нутриціологиня

Що корисного є в комбучі?

"Комбучу отримують шляхом бродіння. І в цьому процесі корисні бактерії "знищують" цукор і крохмаль, натомість створюючи молочну кислоту. Молочна кислота збагачує продукти ферментами, вітамінами, омега-3 жирними кислотами і корисними пробіотиками", – каже Яна Легеза.

Невже комбуча настільки корисна, що її можна всім?

Практично всім, у кого є проблеми з:

Шлунково-кишковим трактом – комбуча відновлює мікрофлору кишечника

Тим, у кого є проблеми з роботою нирок, комбуча нормалізує їхню роботу

Підтримує імунітет, у кого він ослаблений

Тим, хто страждає від високого тиску

Тим, у кого проблеми з печінкою, адже комбуча – багата антиоксидантами

Комбуча розріджує густу кров, тим самим перешкоджає розвитку серцево-судинних захворювань

Важливо

Чайний гриб не бажаний при СРК – синдром роздратованого кишечника

Напій не замінить здорову дієту. Фрукти, овочі, горіхи, насіння, багаті клітковиною, набагато важливіше для виникнення пробіотиків, що покращують шлунково-кишкове середовище

Не менш важливо

Фото: instagram.com/mirayashop_/

Пам'ятати, що попри корисні властивості комбучі, науково вони не доведені. Тож перед тим, як почати пити чайний гриб, обов'язкова консультація з лікарем і дієтологом.

Якщо комбучу можна, то як правильно її пити?

Не приймати натщесерце

Краще не пити на ніч, щоб не спричинити бродіння в кишечнику

Не змішувати прийом з кисломолочними продуктами

Пити не більше склянки на день між прийомами їжі

Дітям можна. Краще із 7 років

Комбуча – це корисно. І, якщо ваш лікар і дієтолог рекомендують її, то – будь ласка. Щодо того, суперфуд це чи ні, то, швидше за все, це маркетинговий хід. Цей напій не замінить здорового харчування, в якому присутні овочі, насіння, багаті клітковиною та інші корисні продукти.

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