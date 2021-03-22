Що можна їсти на ніч, а що точно зашкодить?
Не вечеряйте твердим сиром і червоним м'ясом, вибирайте овочі та білу рибу
Ще якихось декілька років тому вважалося, що від вечері треба відмовитися і приділяти більшу увагу корисним продуктам на сніданок. Але це глибока помилка, їсти ввечері можна. Дієтолог Валентина Яковлєва впевнена: вечеря має бути. Друге питання – якою вона має бути і за скільки часу перед сном. Отже, що можна їсти на ніч, а що ні – тема цього матеріалу.
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Отже, їсти чи не їсти на ніч?
"Вважається, що їсти після 18.00 шкідливо, але це поняття умовне. Графік нашого життя не завжди дозволяє дотримуватися цих правил. Важливо, о котрій ви лягаєте спати. Останній прийом їжі має бути за 3-4 години до сну, щоб їжа встигла перетравитися. Ніч – це час, коли організм уповільнює свій метаболізм і відновлюється, тому від рясної вечері,ясна річ, краще утриматися, але й голодним лягати спати не варто", – переконана Валентина Яковлєва.
Чому хочеться їсти на ніч?
Почуття голоду пізно ввечері може бути сигналом того, що ви недостатньо добре харчуєтеся впродовж дня. Варто уважніше ставитися до сніданку і до денного прийому їжі. Вони мають бути збалансовані й давати організму достатньо поживних речовин, завдяки чому ви не захочете з'їсти весь вміст холодильника ввечері.
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Що не можна їсти на ніч?
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1. Усі цукровмісні продукти
Фізіологічно, всі прості вуглеводи ввечері організму не потрібні, оскільки вони стимулюють вироблення енергії, яку організм не здатний витратити вночі і отже, всі надлишки будуть відкладені організмом про запас – у жирову тканину.
2. Червоне м'ясо
Перетравлення такої їжі завантажить травну систему на 5-6 годин роботи, що негативно позначиться і на нічному сні, і не дасть можливості організму повноцінно відновитися.
3. Тверді сорти сиру
Це важкий продукт, який дає підвищене навантаження на печінку. Адже для емульгування і розщеплення жирів необхідна жовч. І виходить, що ваш організм замість відновлення всю ніч перетравлюватиме жири.
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4. Страви з використанням соєвого соусу
Головний недолік – сіль. Якщо не хочете замість сну мучитися спрагою, бігати в туалет, а вранці прокинутися з набряками, то виключіть цей продукт з меню вечері.
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5. Алкоголь
Алкоголь, попри здатність занурювати людей у швидкий сон, заважає організму переходити в глибоку фазу здорового сну і в цілому знижує його якість. Це, звісно, позбавляє вас можливості добре виспатися.
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6. Продукти з кофеїном
Кофеїн, яким багата кава, шоколад, чай і енергетичні напої перезбуджує нервову систему і перешкоджає здоровому сну. Тому вживати ці продукти перед сном не потрібно.
7. Гостра та дуже жирна їжа
Не варто їсти перед сном, оскільки така їжа може спричинити дискомфорт у шлунку, печію, здуття живота, що вже точно не сприятиме міцному сну.
Якою має бути ідеальна вечеря?
Вечеря, в ідеалі, – це найлегший прийом їжі. На його частку має припадати лише 25% добового калоражу. Вечеря має складатися з трьох основних макронутрієнтів: білка, жирів і вуглеводів, але з набагато меншою калорійністю. Ми вибираємо максимально легко засвоюваний білок. Це може бути риба, яйця або м'ясо птиці. З вуглеводів ми їмо тільки овочі. Жири – це різні нерафіновані олії, які ми додаємо в овочі.
Якщо у вас є інсулінорезистентність, то овочі не мають бути крохмалистими. Якщо у вас є проблеми із шлунково-кишковим трактом, насамперед у стадії загострення, то ви маєте їсти на вечерю тільки термооброблені овочі, а сирі овочі намагайтеся їсти тільки на сніданок і обід.
Приклади хорошої вечері: філе білої риби з пюре з цвітної капусти з овочевим салатом або овочеве рагу зі шматочком білого м'яса.
І ще, є правило здоров'я – ви маєте лягати спати до 23:00 максимум. Якщо ви не дотримуєтеся цього правила, то не варто чекати глобальних результатів у поліпшенні вашого здоров'я, самопочуття і в зниженні ваги, навіть якщо ви вже почали зі зміни свого харчування.
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