Вівсянка – вся правда найранковішу кашу та з чим її треба поєднувати

Попри очевидну користь, схуднути на вівсянці неможливо

Їжте вівсянку вранці – і буде вам здоров'я і бадьорість впродовж усього дня. Ці слова знайомі нам з дитинства. З появою модних каш швидкого приготування говорити про беззастережну користь вівсянки стало неправильним. Так вважають фахівці. Отже, щоб отримати від вівсяної каші користь, потрібно: вміти правильно її приготувати, брати тільки вівсяну крупу, вона вариться не менш 20 хвилин і знати, з якими продуктами таку кашу треба їсти. Разом з дієтологом Наталією Ківою в усьому розберемося.

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Фото: Наталія Ківа, дієтолог

Вівсянка корисна чи ні?

"Вівсяна каша – одна з найкорисніших для дієтичного харчування. Одразу хочу зазначити, що ми говоримо не про пластівці, а про вівсяну крупу, яку треба варити не менше 20 хвилин. Вона може бути як цільним зерном, так і плющена. З такою кашею ми отримаємо максимум користі", – каже Наталія Ківа.

Що корисного є у вівсянці?

Почнемо з того, що в 100 г вівсяної каші, приготовленої на воді, лише 88 ккал. Цілісна вівсяна каша містить велику кількість антиоксидантів. У ній є такі необхідні мікроелементи:

залізо

магній

мідь

марганець

фосфор

цинк

натрій

вітаміни В1, В5, В6, В3, Е, РР

Як вівсянка може допомогти організму?

Фото: Їжте вівсянку з яйцями, ягодами, овочами Фото: овсянка

Завдяки антиоксидантам, які є у вівсянці, деякі з них навіть входять до складу косметичних засобів для зменшення подразнення шкіри. А також надають протизапальні властивості. Клітковина в цільнозерновий крупі допомагає при закрепах.

Чи можна схуднути за допомогою вівсянки?

Якщо ви в процесі схуднення, сподіватися на результат, щодня харчуючись вівсянкою, не варто. Якщо тільки ви не спортсмен або займаєтеся важкою фізичною працею. І попри всю користь – це все-таки вуглевод.

З чим треба їсти вівсянку?

Для правильного здорового скидання ваги і для здоров'я рекомендую вживати в невеликих кількостях на сніданок, обов'язково з білковими продуктами, наприклад, яйцем або твердим сиром. Або на обід з хорошою порцією овочів. Варити на воді, додаючи за смаком спеції, трави, оливкову олію або фрукти, ягоди.

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