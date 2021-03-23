Чим можна замінити м'ясо: 10 продуктів, багатих білком
Серед них яйця, сир, бобові та арахіс
Одні фахівці кажуть, що від м'яса краще відмовитися, інші – що це одне з джерел білка і продукт, який дає нам енергію. Але разом з цим м'ясо провокує безліч захворювань, насамперед серцево-судинних. Тож золота середина це: не відмовлятися від м'яса повністю, але не їсти його надміру. А ще замінювати його іншими продуктами, багатими рослинним білком. нутриціолог Яна Легеза назвала 10 таких.
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М'ясо корисно чи ні?
"М'ясо – справді цінний продукт тваринного походження, що містить білок і незамінні амінокислоти, але часте вживання м'яса призводить до серцево-судинних захворювань, підвищення артеріального тиску, атеросклерозу. А любителі шашлику, стейків на грилі або засмаженої скоринки – в зоні ризику онкозахворювань. Я не наполягаю на повній відмові від м'яса, але пропоную список продуктів-аналогів за вмістом білка", – каже Яна Легеза.
Продукти-аналоги за вмістом білка
1. Курячі яйця. Мають майже 100% засвоюваність білка і добре переносяться організмом людини (тільки якщо немає алергії на яйця. Як правило, вона буває на жовток).
2. Нежирний сир. Що менше в сирі жирності, то більше вміст білка.
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3. Сир Пармезан містить 35,7 г білка. Але через свої смакові якості він швидше використовується як добавка до страв, ніж основний прийом їжі.
4. Інші тверді сири (голландський, російський) теж містять 22-25% білка та можуть цілком замінити м'ясо кілька разів на тиждень.
5. Риба – тунець, горбуша, сардина, лосось – прекрасне джерело білка тваринного походження з хорошою засвоюваністю.
6. Морепродукти – креветки, кальмар, гребінець. Є цінним джерелом білка, а також йоду та інших мікроелементів.
7. Ікра червона і чорна містять близько 30 г білка.
8. Арахіс, фісташки, мигдаль містять від 20 до 26 г білка та можуть стати прекрасним доповненням будь-якого салату. Таким чином повноцінна вечеря забезпечена.
9. Бобові (маш, сочевиця, нут) містять більш ніж 20 г білка. Величезна кількість смачних страв може бути приготовано з них – від паштету до котлет.
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10. Амарант, кіноа – крупи, які багаті білком і незамінними амінокислотами стануть яскравою ситною альтернативою м'ясним продуктам.
Тут дізнаєтеся, що можна їсти на вечерю, а від яких продуктів краще відмовитися.
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