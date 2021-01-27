Пряний курячий рулет: оригінальний рецепт Григорія Германа
Поліпшить смак страви чотири секретні інгредієнти
Григорій Герман в авторській рубриці "Смачний ранок" у програмі "Ранок з Україною" приготував легку, корисну та просту страву для здорового харчування – курячий рулет. Ця красива закуска може стати прекрасним доповненням до святкового столу. Але щоб курячий рулет отримав незабутній смак, треба знати чотири секретні інгредієнти.
- Філе куряче – 2 шт.
- Курага – 100 г
- Перець чилі – 1 шт.
- Корінь імбиру – 1 шт.
- Масло вершкове – 50 г
- Швлія
- Сіль і перець
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Спосіб приготування
- Розрізати куряче філе та розкрити його, як книгу.
- Відбити філе з допомогою кулінарного молотка і харчової плівки. Змастити філе м'яким вершковим маслом.
- У середину викласти курагу, зверху якої покласти листя шавлії.
- Свіжий, очищений корінь імбиру нарізати смужками і додати до страви.
- Обережно подрібнити перець чилі, викласти на начинку. Посолити і поперчити страву та згорнути рулетом.
- Викласти його на харчову плівку і зробити ковбаску, яку потім відправити в киплячу воду на 45 хвилин.
Григорій Герман запевняє – цю страву можна поставити і на святковий стіл, проте в такому разі слід надати їй естетичнішого вигляду. Відварений рулет можна помістити на деко, змастити медом і оливковою олією і відправити страву в духовку, розігріту до 180 градусів на 7-10 хвилин.
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