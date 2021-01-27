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Пряний курячий рулет: оригінальний рецепт Григорія Германа

Сьогодні, 16:21

Поліпшить смак страви чотири секретні інгредієнти

Григорій Герман в авторській рубриці "Смачний ранок" у програмі "Ранок з Україною" приготував легку, корисну та просту страву для здорового харчування – курячий рулет. Ця красива закуска може стати прекрасним доповненням до святкового столу. Але щоб курячий рулет отримав незабутній смак, треба знати чотири секретні інгредієнти.

Курячий рулет з курагою

Фото: freepik.com
  • Філе куряче – 2 шт.
  • Курага – 100 г
  • Перець чилі – 1 шт.
  • Корінь імбиру – 1 шт.
  • Масло вершкове – 50 г
  • Швлія
  • Сіль і перець

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Спосіб приготування

  1. Розрізати куряче філе та розкрити його, як книгу.
  2. Відбити філе з допомогою кулінарного молотка і харчової плівки. Змастити філе м'яким вершковим маслом.
  3. У середину викласти курагу, зверху якої покласти листя шавлії.
  4. Свіжий, очищений корінь імбиру нарізати смужками і додати до страви.
  5. Обережно подрібнити перець чилі, викласти на начинку. Посолити і поперчити страву та згорнути рулетом.
  6. Викласти його на харчову плівку і зробити ковбаску, яку потім відправити в киплячу воду на 45 хвилин.

Григорій Герман запевняє – цю страву можна поставити і на святковий стіл, проте в такому разі слід надати їй естетичнішого вигляду. Відварений рулет можна помістити на деко, змастити медом і оливковою олією і відправити страву в духовку, розігріту до 180 градусів на 7-10 хвилин.

Тут дізнаєтеся про користь кураги для організму.

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