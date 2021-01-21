Як вибрати якісне м'ясо – 6 головних правил

Зважаємо на запах, текстуру та жир

Цей матеріал важливо прочитати тим, хто завантажує морозильну камеру про запас різними видами м'яса. Поговоримо про те, як правильно вибирати м'ясо, на що треба звертати увагу при його покупці. А також дізнаємося, як правильно його розморозити. Шеф-кухар Іван Булавін поділився своїми рекомендаціями.

Фото: Іван Булавін

"Я прихильник того, щоб купувати м'ясо у спеціалізованих постачальників або магазинах, адже у них є необхідна документація, умови для обробки та зберігання і вся продукція сертифікована", – каже Іван Булавін.

На що треба звертати увагу при виборі м'яса

Фото: Pinterest

Колір

М'ясо – це м'яз, що активніше він працює, то більше потребує кисню, а надходить він за допомогою кровопостачання. Отже, що темніше м'ясо, то воно жорсткіше і менш жирне, і навпаки – що світліше за кольором, то воно соковитіше та ніжніше. Темне м'ясо вимагає тривалого томління, а для світлого досить обсмажування. Зверніть увагу, щоб на м'ясі не було жовтуватих відтінків. М'ясо курки має бути рожевим з блідо-жовтим жиром. У дорослих курей шкіра товстіша з жовтуватим відтінком.

Поверхня

М'ясо завітрюється, якщо ви прийшли на ринок не вранці, а після обіду. І коли ви бачите блідо-рожеву або блідо-червону скоринку – це нормально, але жодних сторонніх відтінків або плям на м'ясі не має бути.

Пружність

Свіже м'ясо при натисканні має пружинити, а місце, яке залишилося після натискання, має швидко вирівнятися.

Жир на м'ясі

Якщо жир жовтий, отже, тварина була стара. Таке м'ясо буде жорстким і готувати його доведеться довше. У хорошої яловичини жир білий і кришиться, у якісної свинини біло-рожеві пружні прошарки сала.

Запах

М'ясо не повинно мати виразного запаху. Буде задовільним, коли воно пахне молоком.

Текстура

Відруб не повинен розпадатися на волокна, на дотик має бути м'яким, соковитим і в жодному разі липким.

Як правильно розморозити м'ясо

Фото: Pexels

Розморожувати м'ясо швидко можна тільки в герметичній упаковці, зануривши його в холодну воду не нижче 0 градусів. Великі шматки м'яса слід розморожувати в холодильнику за температури не вище +4 градусів, бо у воді воно почне псуватися зовні, а всередині буде ще заморожене.

Тут дізнаєтеся рецепти смачних сніданків, які зігріють взимку.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися