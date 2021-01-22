Тістечка "Паштел-де-ната" із заварним кремом: рецепт Григорія Германа

Ця португальська випічка тане в роті та не лишить вас байдужими

Кулінарний ентузіаст і ведучий програми "Ранок з Україною" Григорій Герман розповів, як приготувати тістечка під назвою "Паштел-де-ната", які тануть у роті. Рецепт десерту був винайдений у 18 столітті ченцями однієї з общин Лісабона. Випікаються тістечка з листкового тіста і заповнюються заварним кремом.

Тістечка "Паштел-де-ната" від Григорія Германа

Фото: тістечка Паштел-де-ната

Інгредієнти

Листкове тісто без дріжджів – 0,5 кг

Борошно пшеничне – 2 ст. л.

Молоко – 250 мл

Цукор – 175 г

Вода – 250 мл

Яєчний жовток – 3 шт.

Лимон – 1 шт.

паличка кориці

Ваніль, сіль

Спосіб приготування

Листкове тісто злегка розкатати, згорнути в рулет і нарізати кружальцями завтовшки близько сантиметра. У форми для випікання кексів викласти кружечки тіста, розподіливши пальцями по всій поверхні. Накрити плівкою і прибрати в холодильник. Зняти цедру з лимона. У сотейник всипати цукор, додати цедру, воду, корицю, ваніль і поставити на вогонь на 4-5 хвилин. Після чого вінчиком змішати борошно з половиною молока, щоб не залишилося грудочок. Додати дрібку солі, молоко, що залишилося, і добре перемішати. Поставити суміш на середній вогонь і, постійно помішуючи, довести до кипіння. Влити сироп, перемішати до однорідної маси, зняти з вогню і дати охолонути. Коли цей солодкий соус стане теплим, частину змішати із жовтками, потім перелити їх до решти маси і добре перемішати. Дістати форми з тістом з холодильника. Розлити крем по формах, не доливаючи до країв, і відправити в піч, розігріту до 220 градусів на 10 хвилин. Потім посипати цукром – і ще виіпкати 5 хвилин.

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