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Тістечка "Паштел-де-ната" із заварним кремом: рецепт Григорія Германа

Сьогодні, 20:07

Ця португальська випічка тане в роті та не лишить вас байдужими

Кулінарний ентузіаст і ведучий програми "Ранок з Україною" Григорій Герман розповів, як приготувати тістечка під назвою "Паштел-де-ната", які тануть у роті. Рецепт десерту був винайдений у 18 столітті ченцями однієї з общин Лісабона. Випікаються тістечка з листкового тіста і заповнюються заварним кремом.

Тістечка "Паштел-де-ната" від Григорія Германа

Фото: тістечка Паштел-де-ната

Інгредієнти

  • Листкове тісто без дріжджів – 0,5 кг
  • Борошно пшеничне – 2 ст. л.
  • Молоко – 250 мл
  • Цукор – 175 г
  • Вода – 250 мл
  • Яєчний жовток – 3 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • паличка кориці
  • Ваніль, сіль

Спосіб приготування

  1. Листкове тісто злегка розкатати, згорнути в рулет і нарізати кружальцями завтовшки близько сантиметра.
  2. У форми для випікання кексів викласти кружечки тіста, розподіливши пальцями по всій поверхні. Накрити плівкою і прибрати в холодильник.
  3. Зняти цедру з лимона. У сотейник всипати цукор, додати цедру, воду, корицю, ваніль і поставити на вогонь на 4-5 хвилин.
  4. Після чого вінчиком змішати борошно з половиною молока, щоб не залишилося грудочок. Додати дрібку солі, молоко, що залишилося, і добре перемішати. Поставити суміш на середній вогонь і, постійно помішуючи, довести до кипіння. Влити сироп, перемішати до однорідної маси, зняти з вогню і дати охолонути. Коли цей солодкий соус стане теплим, частину змішати із жовтками, потім перелити їх до решти маси і добре перемішати.
  5. Дістати форми з тістом з холодильника. Розлити крем по формах, не доливаючи до країв, і відправити в піч, розігріту до 220 градусів на 10 хвилин. Потім посипати цукром – і ще виіпкати 5 хвилин.

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