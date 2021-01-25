Український борщ: рецепти зі свининою, куркою і яловичиною

І також поради – як зробити борщ ще смачніше

Класичний український борщ. Ну от важко знайти людину, яка бодай раз не готувала нашу національну кулінарну гордість. Тому й рецептів його дуже багато. Хтось любить борщ з куркою, хтось не уявляє собі іншого борщу – тільки зі свининою. А хтось віддає перевагу класичному українському борщу з яловичиною. Нижче зібрані рецепти страви, а також поради – як зробити ваш борщ найсмачнішим.

Борщ з куркою

Фото: Pixabay

Інгредієнти

Свіжа капуста – 300 г

Картопля – 3 шт.

Куряче стегно (або інше м'ясо на кістці для бульйону) – 400 г

Буряк – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Цибуля – 1 шт.

Томатна паста – 2 ст. л

Олія соняшникова

сіль

⠀

Спосіб приготування

⠀

Налити в каструлю холодну воду, покласти м'ясо і поставити на середній вогонь. Періодично знімати піну. Після закипання залишити на годину-півтори. Викласти на сковороду дрібно нарізану цибулю, моркву, буряк (можна на тертці). Можна налити олії. Обсмажити близько 7 хвилин, періодично помішуючи. Потім додати томатну пасту і смажити 5 хвилин. Після того, як бульйон зварився, дістати м'ясо з каструлі. Покласти нашатковану капусту. Потім хвилин через 7 додати нарізану соломкою картоплю. Поки овочі варяться, відокремити м'ясо від кістки, розрізати невеликими шматочками і відправити в борщ, посолити. Додати заправку і перемішати. За бажанням можна додати лаврове листя і свіжу зелень. Накрити кришкою і варити 5 хвилин.

Борщ зі свининою

Фото: freepik.com

Інгредієнти

Свинина – 300 г

Ребра свинячі – 500 г

Квасоля біла – 1 ст.

Картопля – 4 шт.

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Морква – 2 шт.

Буряк – 3 шт.

Капуста – 1 кг

Олія – 50 мл

Кріп, петрушка сушена – 1/2 ч. л

Лаврове лися – 4 шт.

Паприка, коріандр мелений – 1 ст. л

Сіль за смаком

Перець горошком – 7 шт.

Спосіб приготування

У каструлю покласти свинячі ребра, свинину, квасолю. Налити 3 л води, довести до кипіння, зняти пінку і варити на повільному вогні під кришкою 1 годину. Вийняти з бульйону м'ясо і реберця. Відокремити м'ясо від кісток і нарізати свинину невеликими шматочками. Підготувати овочі, очистити від шкірки. Картоплю і цибулю нарізати кубиками. Моркву і буряк натерти на крупній тертці. Капусту нашаткувати. У бульйон до квасолі опустити картоплю. Варити 7 хвилин. Додати в каструлю капусту і варити 10 хвилин, додати м'ясо, перемішати і варити 10 хвилин. На сковороді розігріти олію і обсмажити на середньому вогні цибулю до м'якості. Додати в моркву і смажити на середньому вогні до м'якості моркви. Потім – буряк, перемішати і тушкувати на повільному вогні до готовності буряків. У заправку додати лаврове листя, перець горошком, сіль, мелену паприку, мелений коріандр, сушені петрушку і кріп. Перемішати і тушкувати 3 хвилини. Перекласти заправку в каструлю і перемішати. Варити 7 хвилин. Прибрати з вогню, накрити кришкою і дати настоятися 30 хвилин.

Борщ з яловичиною

Фото: Pixabay

Інгредієнти

Яловичина на кістці – 700 г

Морква, цибуля, буряк – 2 шт.

Томатна паста – 2 ст. л

Капуста – 500 г

Картопля – 2-3 шт

Заморожений кріп

Часник – 1 зуб.

Цукор – 1 ст. л

Вершкове масло – 100 г



Спосіб приготування

Яловичину промити і цільним шматком поставити варити. Варити яловичину 1.5 години, так вона буде ніжною. На тертці натерти моркву, буряк і дрібно нарізати 2 цибулини. У глибокій сковорідці розігріти олію і додати 100 г вершкового масла, можна прибрати сковорідку з вогню і розтопити масло, щоб воно не стало підгорати. У сковорідці обсмажити цибулю і моркву до золотистої скоринки і додати буряк. Все перемішати і додати половину ополоника яловичого бульйону. За бажанням заправку можна посолити за смаком і томити під кришкою 10 хвилин до випаровування води. Прибрати заправку з вогню і тримати під кришкою. Коли м'ясо стане м'яким упродовж після його закипання, викласти на дошку і нарізати невеликими шматочками. Якщо води стало мало, можна додати кип'яченої води, до потрібного рівня. Відправити м'ясо в каструлю до закипання. Великими кубиками нарізати картоплю. Капусту нарізати тонкою соломкою, так капуста швидше забарвиться і стане м'якою. Додати капусту з картоплею до м'яса і одразу ж можна додати заправку. На повільному вогні варити під кришкою. Додати сіль за смаком. За 5-10 хвилин до готовності додати натерті 2-3 зубчики часнику і ложку цукру без гірки.

Читайте також: Чому коренеплоди корисні та необхідні в нашому раціоні

Як зробити борщ найсмачнішим

Фото: Depositphotos

Бульйон

Для борщу потрібен наваристий бульйон, тому беремо тільки м'ясо на кістці і варимо 2-2,5 години. Готовий бульйон потрібно процідити, навіть якщо ви вчасно зняли пінку і він є прозорим.

⠀

Закладка інгредієнтів

Це вкрай важливо, щоб усі інгредієнти ідеально гармоніювали і були приготовлені до потрібної консистенції, не переварились: картопля – капуста – заправка з овочів.

⠀

Пасеровка

Обсмажуємо буряк, потім цибулю і моркву до м'якості, щоб їхня консистенція стала ніжнішою, а смак і аромат сильніше розкрився. Не допускайте появи "корочки". Щоб овочі не підгорали, можна додавати воду або бульйон з каструлі.

⠀

Колір

Щоб не втратити колір, буряк не вариться в бульйоні, а готується окремо. До пасерованих овочів додаємо томатну пасту і оцет. Він потрібен для того, щоб овочі не втратили колір, а також, щоб зберегти всі смакові якості.

⠀

Цукор

10 г цукру на всю каструлю – і смак борщу розкриється сильніше.

⠀

Приправи та прянощі

Для ароматного борщу ідеально підійде лаврове листя і перець горошком.

⠀

Часникова заправка

Готуємо її окремо, а потім просто перемішуємо з борщем. Варити часник у борщі або томити з морквою і цибулею – неправильно. При довгій термічній обробці смак часнику погіршується.

Тут зібрані рецепти домашньої шаурми, а також – страви на вечерю без м'яса.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися