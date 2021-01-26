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Пампушки: 5 смачних рецептів та секрети приготування

Сьогодні, 19:29

Вони бувають різними за рецептурою, ну й безумовно смачними

Який же справжній український борщ без м'яких та запашних пампушок? Варіантів їхніх рецептів чимало. Замішують їх на молоці або на воді, випікають у духовці або смажать на сковороді. А ще є пампушки солодкі, їх особливо люблять жителі Західної України. Пропонуємо зайнятися цією смачною випічкою.

Пампушки на свіжих дріжджах

Фото: instagram.com/natalija_vasiljeva_gw/

Інгредієнти

  • Свіжі дріжджі – 30 г
  • Вода – 100 мл
  • Молоко – 200 мл
  • Цукор 1 ч. Л
  • Яйця – 2 шт.
  • Вершкове масло – 50 г
  • Сіль – 1,5 ч. л
  • Борошно – 450 г
  • Часник – 2 головки
  • Олія – 2 ст. л
  • Кріп, сіль за смаком

Спосіб приготування

  1. Змішати цукор з дріжджами до однорідної маси, влити тепле молоко з водою, перемішати, накрити рушником і покласти в тепле місце на 15 хвилин.
  2. В окремому посуді збити яйця до однорідності, влити розтоплене масло, додати сіль і перемішати.
  3. Після того, як опара піднялася, влити яєчно-масляну рідину, перемішати вінчиком.
  4. Поступовим вводити в тісто просіяне борошно і замісити тісто з початку вінчиком, потім лопаткою.
  5. Тісто перекласти на змащений олією стіл і замішувати до еластичності.
  6. Перекласти тісто в глибокий посуд, накрити рушником і поставити в тепле місце на одну годину.
  7. Сформувати кульки, форму змастити маслом і присипати манкою, готові кульки перекласти у форму з невеликою відстанню.
  8. Накрити рушником і поставити в тепле місце на 45 хвилин.
  9. Випікати в розігрітій духовці за температури 180° 35-40 хвилин.
  10. Кріп дрібно нарізати, часник розчавити, додати сіль і масло, перемішати.
  11. Змастити гарячі пампушки часниково-кроповим соусом.

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Пампушки на сковороді

Фото: instagram.com/cook_with_me_at_home/

Інгредієнти

  • Молоко – 500 мл
  • Сіль – 1/2 ч. л
  • Цукор – 3 ст. л
  • Дріжджі – 17 г сухих
  • Яйце – 1 шт.
  • Сметана – 1 ст. л
  • Вершкове масло – 25 г
  • Олія – 2 ст. л
  • Сода – 1/2 ч. л (погасити оцтом)
  • Борошно – 900 г


Спосіб приготування

  1. У миску налити тепле молоко, додати сіль, цукор, дріжджі та добре перемішати вінчиком до розчинення інгредієнтів.
  2. Додати яйце, сметану, розтоплене масло, погашену соду, розмішати вінчиком до однорідності.
  3. Додати половину просіяного борошна, вимішати. Додати решту борошна.
  4. Тісто має вийти м'яке, ніжне, еластичне. Накрити плівкою і залишити в теплі на 1,5 години.
  5. Сформувати пампушки і залишити в теплі на 15 хвилин "підійти".
  6. Розігріти олію і смажити пампушки з двох боків.
  7. Готові викласти на паперову серветку, щоби прибрати зайвий жир.

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Пампушки з часником

Фото: instagram.com/erbisolga/

Інгредієнти

  • Молоко – 200 мл
  • Цукор – 1 ч. л
  • Дріжджі – 7 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Борошно – 430 г
  • Олія – 20 мл
  • Сушений подрібнений часник – 1 ч. л

Часниковий соус

  • Олія – 20 мл
  • Часник – 2 зубчики
  • Зелень петрушки або кінзи
  • Сіль

⠀ Спосіб приготування

  1. У теплому молоці розчинити дріжджі, додати цукор, столову ложку борошна від загального обсягу, розмішати, залишити в теплому місці на 15 хвилин. За цей час зверху має утворитися пінка.
  2. У цю суміш влити олію, розбити яйце, додати сіль, часник і просіяне борошно. Замісити тісто, вимішувати близько 10 хвилин.
  3. Тісто накрити плівкою і поставити в тепле місце на 1 годину. Тісто має підійти удвічі.
  4. Вимісити тісто знову, сформувати пампушки.
  5. Форму для запікання змастити вершковим маслом. Викласти пампушки, накрити харчовою плівкою і залишити на 30 хвилин.
  6. Поставити в нагріту до 200° духовку і випікати 25 хвилин.
  7. У склянці блендера змішати олію, сіль, зелень і часник, подрібнити до стану каші.
  8. Готові гарячі пампушки рясно змастити соусом.

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Пампушки на воді

Фото: instagram.com/zavertyayeva/

Інгредієнти

  • Тепла вода – 1 ск.
  • Цукор – 1 ст. л
  • Рослинна олія – 3 ст. л
  • Дрібка солі
  • Сухі дріжджі – 1 пакетик
  • Борошно – 3 ск.
  • Часник

Часниковий соус

  • Сіль – 1 ч. л
  • Олія – 2 ст. л
  • Часник – 3 зуб.
  • Вода – 50 мл
  • Кріп

Спосіб приготування

  1. Змішати воду, масло, цукор, сіль, дріжджі і борошно, замісити тісто. Воно повинно бути еластичним.
  2. Розігріти духовку до 180 градусів.
  3. Сформувати пампушки та покласти в змащену олією форму. Поставити в тепле місце на 5 хвилин.
  4. Для соусу розтерти часник із сіллю, водою та олією у ступці або блендері. В отриману суміш додати кріп та іншу зелень за бажанням.
  5. Випікати до готовності близько 15 хвилин.
  6. Готові пампушки змастити соусом.

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Пампушки солодкі з начинкою

Фото: instagram.com/cook_with_me_at_home/

Інгредієнти

  • Борошно – 800 г
  • Дріжджі – 100 г
  • Вершкове масло – 150 г
  • Молоко – 2 ст.
  • Яйце – 1 шт.
  • Жовтки – 5 шт.
  • Цукор – 100 г
  • Сіль – 1/2 ч. л
  • Лимон (сік, цедра) – 1 шт.
  • 200 г – вишневий джем

Спосіб приготування

  1. Дріжджі розвести в теплому молоці зі столовою ложкою цукру і поставити, щоб забродили.
  2. Жовтки і яйце збити на водяній бані до збільшення та побіління маси. Додати сік і цедру лимона, дріжджі, всипати просіяне борошно, сіль і замісити тісто. Місити, доки тісто не почне відставати від рук.
  3. Влити розтоплене масло і вимісити до появи пухирців.
  4. Викласти на присипану борошном поверхню і сформувати пампушки. Всередину кожної викласти начинку (джем), зліпити пампушки.
  5. Накрити рушником, дати "підійти". Смажити в розігрітій олії, готові пампушки викласти на паперову серветку.

Тут зібрані рецепти салатів з сьомгою на будь-який смак.

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