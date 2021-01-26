Пампушки: 5 смачних рецептів та секрети приготування
Вони бувають різними за рецептурою, ну й безумовно смачними
Який же справжній український борщ без м'яких та запашних пампушок? Варіантів їхніх рецептів чимало. Замішують їх на молоці або на воді, випікають у духовці або смажать на сковороді. А ще є пампушки солодкі, їх особливо люблять жителі Західної України. Пропонуємо зайнятися цією смачною випічкою.
Пампушки на свіжих дріжджах
Інгредієнти
- Свіжі дріжджі – 30 г
- Вода – 100 мл
- Молоко – 200 мл
- Цукор 1 ч. Л
- Яйця – 2 шт.
- Вершкове масло – 50 г
- Сіль – 1,5 ч. л
- Борошно – 450 г
- Часник – 2 головки
- Олія – 2 ст. л
- Кріп, сіль за смаком
Спосіб приготування
- Змішати цукор з дріжджами до однорідної маси, влити тепле молоко з водою, перемішати, накрити рушником і покласти в тепле місце на 15 хвилин.
- В окремому посуді збити яйця до однорідності, влити розтоплене масло, додати сіль і перемішати.
- Після того, як опара піднялася, влити яєчно-масляну рідину, перемішати вінчиком.
- Поступовим вводити в тісто просіяне борошно і замісити тісто з початку вінчиком, потім лопаткою.
- Тісто перекласти на змащений олією стіл і замішувати до еластичності.
- Перекласти тісто в глибокий посуд, накрити рушником і поставити в тепле місце на одну годину.
- Сформувати кульки, форму змастити маслом і присипати манкою, готові кульки перекласти у форму з невеликою відстанню.
- Накрити рушником і поставити в тепле місце на 45 хвилин.
- Випікати в розігрітій духовці за температури 180° 35-40 хвилин.
- Кріп дрібно нарізати, часник розчавити, додати сіль і масло, перемішати.
- Змастити гарячі пампушки часниково-кроповим соусом.
Пампушки на сковороді
Інгредієнти
- Молоко – 500 мл
- Сіль – 1/2 ч. л
- Цукор – 3 ст. л
- Дріжджі – 17 г сухих
- Яйце – 1 шт.
- Сметана – 1 ст. л
- Вершкове масло – 25 г
- Олія – 2 ст. л
- Сода – 1/2 ч. л (погасити оцтом)
- Борошно – 900 г
Спосіб приготування
- У миску налити тепле молоко, додати сіль, цукор, дріжджі та добре перемішати вінчиком до розчинення інгредієнтів.
- Додати яйце, сметану, розтоплене масло, погашену соду, розмішати вінчиком до однорідності.
- Додати половину просіяного борошна, вимішати. Додати решту борошна.
- Тісто має вийти м'яке, ніжне, еластичне. Накрити плівкою і залишити в теплі на 1,5 години.
- Сформувати пампушки і залишити в теплі на 15 хвилин "підійти".
- Розігріти олію і смажити пампушки з двох боків.
- Готові викласти на паперову серветку, щоби прибрати зайвий жир.
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Пампушки з часником
Інгредієнти
- Молоко – 200 мл
- Цукор – 1 ч. л
- Дріжджі – 7 г
- Яйце – 1 шт.
- Борошно – 430 г
- Олія – 20 мл
- Сушений подрібнений часник – 1 ч. л
⠀Часниковий соус
- Олія – 20 мл
- Часник – 2 зубчики
- Зелень петрушки або кінзи
- Сіль
⠀ Спосіб приготування
- У теплому молоці розчинити дріжджі, додати цукор, столову ложку борошна від загального обсягу, розмішати, залишити в теплому місці на 15 хвилин. За цей час зверху має утворитися пінка.
- У цю суміш влити олію, розбити яйце, додати сіль, часник і просіяне борошно. Замісити тісто, вимішувати близько 10 хвилин.
- Тісто накрити плівкою і поставити в тепле місце на 1 годину. Тісто має підійти удвічі.
- Вимісити тісто знову, сформувати пампушки.
- Форму для запікання змастити вершковим маслом. Викласти пампушки, накрити харчовою плівкою і залишити на 30 хвилин.
- Поставити в нагріту до 200° духовку і випікати 25 хвилин.
- У склянці блендера змішати олію, сіль, зелень і часник, подрібнити до стану каші.
- Готові гарячі пампушки рясно змастити соусом.
Пампушки на воді
Інгредієнти
- Тепла вода – 1 ск.
- Цукор – 1 ст. л
- Рослинна олія – 3 ст. л
- Дрібка солі
- Сухі дріжджі – 1 пакетик
- Борошно – 3 ск.
- Часник
Часниковий соус
- Сіль – 1 ч. л
- Олія – 2 ст. л
- Часник – 3 зуб.
- Вода – 50 мл
- Кріп
Спосіб приготування
- Змішати воду, масло, цукор, сіль, дріжджі і борошно, замісити тісто. Воно повинно бути еластичним.
- Розігріти духовку до 180 градусів.
- Сформувати пампушки та покласти в змащену олією форму. Поставити в тепле місце на 5 хвилин.
- Для соусу розтерти часник із сіллю, водою та олією у ступці або блендері. В отриману суміш додати кріп та іншу зелень за бажанням.
- Випікати до готовності близько 15 хвилин.
- Готові пампушки змастити соусом.
Пампушки солодкі з начинкою
Інгредієнти
- Борошно – 800 г
- Дріжджі – 100 г
- Вершкове масло – 150 г
- Молоко – 2 ст.
- Яйце – 1 шт.
- Жовтки – 5 шт.
- Цукор – 100 г
- Сіль – 1/2 ч. л
- Лимон (сік, цедра) – 1 шт.
- 200 г – вишневий джем
Спосіб приготування
- Дріжджі розвести в теплому молоці зі столовою ложкою цукру і поставити, щоб забродили.
- Жовтки і яйце збити на водяній бані до збільшення та побіління маси. Додати сік і цедру лимона, дріжджі, всипати просіяне борошно, сіль і замісити тісто. Місити, доки тісто не почне відставати від рук.
- Влити розтоплене масло і вимісити до появи пухирців.
- Викласти на присипану борошном поверхню і сформувати пампушки. Всередину кожної викласти начинку (джем), зліпити пампушки.
- Накрити рушником, дати "підійти". Смажити в розігрітій олії, готові пампушки викласти на паперову серветку.
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