5 салатів із сьомгою на будь-який смак: рецепти з фото
Сьомгою салат не зіпсуєш, спробуйте приготувати – і переконайтеся самі
Якщо ви віддаєте перевагу легкій вечері, легкій – тобто без м'яса, то салати із сьомгою – прекрасний вибір. Вони не навантажать шлунок, а якщо туди додати овочіта зелень, то це дієтичне страва. Нижче представлені рецепти салатів із сьомгою та авокадо, помідорами, кукурудзою і м'яким сиром.
Салат із сьомгою і овочами
Інгредієнти
- Слабосолона сьомга (форель) – 100 г ⠀
- Картопля варена – 2 шт. ⠀
- Яйця варені – 2 шт. ⠀
- Сир – 100 г ⠀
- Листя салату
- Огірок свіжий – 100 г ⠀
- Майонез ⠀
- Сіль, перець ⠀
⠀ Спосіб приготування
- Змішати всі інгредієнти, заправити майонезом, сіль і перець за смаком. ⠀
Салат із сьомгою, помідорами і сиром
Інгредієнти
- Рукола – 150 г
- Сьомга слабосолона – 100 г
- Помідори чері – 5 шт.
- Сир фетакса (або моцарела) – 50 г
Для заправки
- Бальзамічний оцет, оливкова олія – по 1 ст. л
- Цукрова пудра – 1 ч. Л
- Сік лимона – 2 ст. л
- Сіль
Спосіб приготування
- Сир нарізати кубиками, помідори – дольками.
- Усі компоненти для заправки з'єднати, перемішати із зеленню.
- Рибу нарізати тонкими смужками.
- Викласти на порційну тарілку зелень, помідори, сир, рибу.
Салат із сьомгою і огірками
Інгредієнти
- Сьомга слабосолона – 250 г
- Огірок – 3 шт.
- Яйця – 3 шт.
- Зелень, сметана
Спосіб приготування
- Нарізати сьомгу, яйця, огірки кубиками.
- Заправити нежирною сметаною.
- Посипати зеленню.
Салат із сьомгою та авокадо
Інгредієнти
- Сьомга слабосолона – 300 г
- Авокадо – 2 шт.
- Листя салату – 8 шт.
- Рукола – 120 г
- Помідори – 8 шт.
- Зелень
Для заправки
- Лимонний сік, оливкова олія – по 4 ст. л
- Гірчиця – 2 ч. л
- Сіль – дрібка
- Перець червоний мелений
- Суміш прованських трав
Спосіб приготування
- Першим шаром на тарілку викласти листя салату, на них – руколу.
- Авокадо нарізати тонкими смужками і викласти на салатну подушку.
- Помідори нарізати дольками і викласти зверху. Потім – сьомгу, нарізану невеликими скибочками.
- Зверху кладемо зелень.
- Для заправки змішати сухі інгредієнти: сіль, червоний перець і прованські трави. Лимонний сік змішати з олією та гірчицею.
- Полити салат заправкою перед подачею.
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Салат із сьомгою, кукурудзою, яйцем і сиром
Інгредієнти
- Сьомга слабосолона – 250 г
- Консервована кукурудза – 1 бляшанка
- Яйця – 6 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Твердий сир – 150 г
- Майонез 200 г
Спосіб приготування
- Яйця відварити, відокремити білки від жовтків, натерти окремо на крупну тертку.
- Цибулю нарізати дрібними кубиками, обдати окропом, воду зцідити.
- Сир натерти на крупній тертці. Рибу нарізати кубиками.
- Викласти шарами, кожен шар змащувати майонезом: білок, кукурудза, сир, цибуля і жовток.
- Зверху прикрасити сьомгою і кунжутом.
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