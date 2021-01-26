5 салатів із сьомгою на будь-який смак: рецепти з фото

Сьомгою салат не зіпсуєш, спробуйте приготувати – і переконайтеся самі

Якщо ви віддаєте перевагу легкій вечері, легкій – тобто без м'яса, то салати із сьомгою – прекрасний вибір. Вони не навантажать шлунок, а якщо туди додати овочіта зелень, то це дієтичне страва. Нижче представлені рецепти салатів із сьомгою та авокадо, помідорами, кукурудзою і м'яким сиром.

Салат із сьомгою і овочами

Фото: instagram.com/a_polyakova_v/

Інгредієнти

Слабосолона сьомга (форель) – 100 г ⠀

Картопля варена – 2 шт. ⠀

Яйця варені – 2 шт. ⠀

Сир – 100 г ⠀

Листя салату

Огірок свіжий – 100 г ⠀

Майонез ⠀

Сіль, перець ⠀

⠀ Спосіб приготування

Змішати всі інгредієнти, заправити майонезом, сіль і перець за смаком. ⠀

Салат із сьомгою, помідорами і сиром

Фото: instagram.com/domashny_ochag_/

Інгредієнти

Рукола – 150 г

Сьомга слабосолона – 100 г

Помідори чері – 5 шт.

Сир фетакса (або моцарела) – 50 г

Для заправки

Бальзамічний оцет, оливкова олія – по 1 ст. л

Цукрова пудра – 1 ч. Л

Сік лимона – 2 ст. л

Сіль

Спосіб приготування

Сир нарізати кубиками, помідори – дольками. Усі компоненти для заправки з'єднати, перемішати із зеленню. Рибу нарізати тонкими смужками. Викласти на порційну тарілку зелень, помідори, сир, рибу.

Салат із сьомгою і огірками

Фото: instagram.com/foood__day/

Інгредієнти

Сьомга слабосолона – 250 г

Огірок – 3 шт.

Яйця – 3 шт.

Зелень, сметана

Спосіб приготування

Нарізати сьомгу, яйця, огірки кубиками. Заправити нежирною сметаною. Посипати зеленню.

Салат із сьомгою та авокадо

Фото: instagram.com/food_cakes_by_regina/

Інгредієнти

Сьомга слабосолона – 300 г

Авокадо – 2 шт.

Листя салату – 8 шт.

Рукола – 120 г

Помідори – 8 шт.

Зелень

Для заправки

Лимонний сік, оливкова олія – по 4 ст. л

Гірчиця – 2 ч. л

Сіль – дрібка

Перець червоний мелений

Суміш прованських трав

Спосіб приготування

Першим шаром на тарілку викласти листя салату, на них – руколу. Авокадо нарізати тонкими смужками і викласти на салатну подушку. Помідори нарізати дольками і викласти зверху. Потім – сьомгу, нарізану невеликими скибочками. Зверху кладемо зелень. Для заправки змішати сухі інгредієнти: сіль, червоний перець і прованські трави. Лимонний сік змішати з олією та гірчицею. Полити салат заправкою перед подачею.

Салат із сьомгою, кукурудзою, яйцем і сиром

Фото: instagram.com/slizovskaya_a/

Інгредієнти

Сьомга слабосолона – 250 г

Консервована кукурудза – 1 бляшанка

Яйця – 6 шт.

Цибуля – 1 шт.

Твердий сир – 150 г

Майонез 200 г

Спосіб приготування

Яйця відварити, відокремити білки від жовтків, натерти окремо на крупну тертку. Цибулю нарізати дрібними кубиками, обдати окропом, воду зцідити. Сир натерти на крупній тертці. Рибу нарізати кубиками. Викласти шарами, кожен шар змащувати майонезом: білок, кукурудза, сир, цибуля і жовток. Зверху прикрасити сьомгою і кунжутом.

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