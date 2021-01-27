Пряный куриный рулет: оригинальный рецепт Григория Германа
Улучшит вкус блюда четыре секретных ингредиента
Григорий Герман в авторской рубрике "Вкусное утро" в программе "Ранок з Україною" приготовил легкое, полезное и простое блюдо для здорового питания – куриный рулет. Эта красивая закуска может стать прекрасным дополнением к праздничному столу. Но чтобы куриный рулет получил незабываемый вкус, нужно знать четыре секретных ингредиента.
- Филе куриное – 2 шт.
- Курага – 100 г
- Перец чили – 1 шт.
- Корень имбиря – 1 шт.
- Масло сливочное – 50 г
- Шалфей
- Соль и перец
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Способ приготовления
- Разрезать куриное филе и раскрыть его, как книгу.
- Отбить филе с помощью кулинарного молотка и пищевой пленки. Смазать филе мягким сливочным маслом.
- В середину выложить курагу, сверху которой положить несколько листочков шалфея.
- Свежий, очищенный корень имбиря нарезать полосками и добавить к блюду.
- Осторожно измельчить перец чили, выложить наверх начинки. Посолить и поперчить блюдо и свернуть рулетом.
- Выложить его на пищевую пленку и сделать колбаску, которую потом отправить в кипящую воду на 45 минут.
Григорий Герман уверяет – это блюдо можно поставить и на праздничный стол, однако в таком случае следует придать ему более эстетичный вид. Отварной рулет можно поместить на противень, смазать медом и оливковым маслом и отправить блюдо в духовку, разогретую до 180 градусов на 7-10 минут.
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