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Печінка тріски: навіщо вона потрібна нам у раціоні та з чим її краще їсти

Сьогодні, 15:43

Вона безумовно корисна, але є мінус – висока калорійність. Готуйте з нею овочеві салати

Печінка тріски – сьогодні вона часто буває на наших столах – у салатах або на бутербродах. Це смачно, тим паче для тих, хто обожнює жирне та все, що стосується риби. Безумовно, користь для організму, яку ми отримуємо з цим продуктом, велика, але є нюанси і їх треба знати. Ми розповідали про 7 продуктів, що мають бути на кухні здорової людини, тепер дізнаємося, чи є місце серед цього набору для печінки тріски. Нутриціолог Яна Легеза поділилася своїми рекомендаціями на цей рахунок.

Фото: Яна Легеза, нутриціолог

Що одне з важливих для нас є в складі печінки тріски?

"Це один з найулюбленіших продуктів у північних країнах. У цьому продукті багато вітаміну D, печінкою тріски люди підтримують свій організм під час відсутності сонця", – каже Яна Легеза.

Що ще міститься в печінці тріски?

Печінка тріски унікальна за своїм складом. Вона містить:

  • вітаміни групи A, B, D і E
  • жирні кислоти омега-3
  • магній
  • кальцій
  • залізо
  • фосфор
  • калій

Навіщо вона потрібна нам у раціоні?

  1. Печінка тріски сприяє зниженню рівня холестерину.
  2. Перешкоджає росту і розвитку ракових клітин.
  3. Добре впливає на імунну систему.
  4. Зміцнює органи зору.
  5. Захищає клітини печінки від токсинів.
  6. Нормалізує роботу кровоносної системи.
  7. Активує обмін речовин
  8. Покращує стан шкіри і кісток.
  9. Печінку тріски вважають "їжею для мозку". Вона допомагає відновленню нервової системи.

Невже все так ідеально?

Ні. Дуже важливо розуміти, що печінка тріски, з усіма її перевагами, – це вкрай калорійний продукт (близько 600 калорій на 100 грамів).

Тому дієтологи не рекомендують вживати її у великих кількостях. Рекомендована добова доза продукту – 20-30 грамів і не частіше двох разів на тиждень. Якщо є захворювання печінки або нирок, то перед тим, як включати печінку тріски в раціон, необхідна консультація з лікарем.

На що звертати увагу при покупці печінки тріски?

  • В ідеалі сировина має виготовлятися зі свіжого продукту, а в складі, крім самої печінки й іноді спецій, не має бути інших інгредієнтів (насамперед олії).
  • Печінка будь-якої живої істоти – фільтр для токсичних речовин. Вона накопичує важкі метали, ртуть. Якщо риба була виловлена в забруднених водах, концентрація токсинів у печінці буде вищою за норму. Вибирайте перевіреного і надійного виробника.
  • Колір печінки може бути світлим або коричневим. Якщо вона темна й гіркувата, краще її не їсти – продукт неякісний.

Як правильно зберігати печінку тріски після покупки?

Після відкриття консервів печінку потрібно перекласти в скляну банку. У такому вигляді вона може зберігатися до 2 днів у холодильнику.

З чим краще їсти печінку тріски?

В овочевих салатах. Пропоную свій варіант:

  • Відварна картопля – 1 шт.
  • Відварна морква – 1 шт.
  • Мариновані огірки – 1 шт.
  • Печінка тріски – 30 г
  • Зелена цибуля – за смаком
  • Сметана – для заправки

Як приготувати

  1. Нарізати овочі, викласти шарами, змащуючи сметаною.
  2. Зверху прикрасити печінкою тріски і зеленою цибулею.

Тут дізнаєтеся, корисне або шкідливе сало для нашого організму.

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