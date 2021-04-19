Печінка тріски: навіщо вона потрібна нам у раціоні та з чим її краще їсти
Вона безумовно корисна, але є мінус – висока калорійність. Готуйте з нею овочеві салати
Печінка тріски – сьогодні вона часто буває на наших столах – у салатах або на бутербродах. Це смачно, тим паче для тих, хто обожнює жирне та все, що стосується риби. Безумовно, користь для організму, яку ми отримуємо з цим продуктом, велика, але є нюанси і їх треба знати. Ми розповідали про 7 продуктів, що мають бути на кухні здорової людини, тепер дізнаємося, чи є місце серед цього набору для печінки тріски. Нутриціолог Яна Легеза поділилася своїми рекомендаціями на цей рахунок.
Що одне з важливих для нас є в складі печінки тріски?
"Це один з найулюбленіших продуктів у північних країнах. У цьому продукті багато вітаміну D, печінкою тріски люди підтримують свій організм під час відсутності сонця", – каже Яна Легеза.
Що ще міститься в печінці тріски?
Печінка тріски унікальна за своїм складом. Вона містить:
- вітаміни групи A, B, D і E
- жирні кислоти омега-3
- магній
- кальцій
- залізо
- фосфор
- калій
Навіщо вона потрібна нам у раціоні?
- Печінка тріски сприяє зниженню рівня холестерину.
- Перешкоджає росту і розвитку ракових клітин.
- Добре впливає на імунну систему.
- Зміцнює органи зору.
- Захищає клітини печінки від токсинів.
- Нормалізує роботу кровоносної системи.
- Активує обмін речовин
- Покращує стан шкіри і кісток.
- Печінку тріски вважають "їжею для мозку". Вона допомагає відновленню нервової системи.
Невже все так ідеально?
Ні. Дуже важливо розуміти, що печінка тріски, з усіма її перевагами, – це вкрай калорійний продукт (близько 600 калорій на 100 грамів).
Тому дієтологи не рекомендують вживати її у великих кількостях. Рекомендована добова доза продукту – 20-30 грамів і не частіше двох разів на тиждень. Якщо є захворювання печінки або нирок, то перед тим, як включати печінку тріски в раціон, необхідна консультація з лікарем.
На що звертати увагу при покупці печінки тріски?
- В ідеалі сировина має виготовлятися зі свіжого продукту, а в складі, крім самої печінки й іноді спецій, не має бути інших інгредієнтів (насамперед олії).
- Печінка будь-якої живої істоти – фільтр для токсичних речовин. Вона накопичує важкі метали, ртуть. Якщо риба була виловлена в забруднених водах, концентрація токсинів у печінці буде вищою за норму. Вибирайте перевіреного і надійного виробника.
- Колір печінки може бути світлим або коричневим. Якщо вона темна й гіркувата, краще її не їсти – продукт неякісний.
Як правильно зберігати печінку тріски після покупки?
Після відкриття консервів печінку потрібно перекласти в скляну банку. У такому вигляді вона може зберігатися до 2 днів у холодильнику.
З чим краще їсти печінку тріски?
В овочевих салатах. Пропоную свій варіант:
- Відварна картопля – 1 шт.
- Відварна морква – 1 шт.
- Мариновані огірки – 1 шт.
- Печінка тріски – 30 г
- Зелена цибуля – за смаком
- Сметана – для заправки
Як приготувати
- Нарізати овочі, викласти шарами, змащуючи сметаною.
- Зверху прикрасити печінкою тріски і зеленою цибулею.
Тут дізнаєтеся, корисне або шкідливе сало для нашого організму.
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