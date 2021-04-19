Печінка тріски: навіщо вона потрібна нам у раціоні та з чим її краще їсти

Вона безумовно корисна, але є мінус – висока калорійність. Готуйте з нею овочеві салати

Печінка тріски – сьогодні вона часто буває на наших столах – у салатах або на бутербродах. Це смачно, тим паче для тих, хто обожнює жирне та все, що стосується риби. Безумовно, користь для організму, яку ми отримуємо з цим продуктом, велика, але є нюанси і їх треба знати. Ми розповідали про 7 продуктів, що мають бути на кухні здорової людини, тепер дізнаємося, чи є місце серед цього набору для печінки тріски. Нутриціолог Яна Легеза поділилася своїми рекомендаціями на цей рахунок.

Фото: Яна Легеза, нутриціолог

Що одне з важливих для нас є в складі печінки тріски?

"Це один з найулюбленіших продуктів у північних країнах. У цьому продукті багато вітаміну D, печінкою тріски люди підтримують свій організм під час відсутності сонця", – каже Яна Легеза.

Що ще міститься в печінці тріски?

Печінка тріски унікальна за своїм складом. Вона містить:

вітаміни групи A, B, D і E

жирні кислоти омега-3

магній

кальцій

залізо

фосфор

калій

Навіщо вона потрібна нам у раціоні?

Печінка тріски сприяє зниженню рівня холестерину. Перешкоджає росту і розвитку ракових клітин. Добре впливає на імунну систему. Зміцнює органи зору. Захищає клітини печінки від токсинів. Нормалізує роботу кровоносної системи. Активує обмін речовин Покращує стан шкіри і кісток. Печінку тріски вважають "їжею для мозку". Вона допомагає відновленню нервової системи.

Невже все так ідеально?

Ні. Дуже важливо розуміти, що печінка тріски, з усіма її перевагами, – це вкрай калорійний продукт (близько 600 калорій на 100 грамів).

Тому дієтологи не рекомендують вживати її у великих кількостях. Рекомендована добова доза продукту – 20-30 грамів і не частіше двох разів на тиждень. Якщо є захворювання печінки або нирок, то перед тим, як включати печінку тріски в раціон, необхідна консультація з лікарем.

На що звертати увагу при покупці печінки тріски?

В ідеалі сировина має виготовлятися зі свіжого продукту, а в складі, крім самої печінки й іноді спецій, не має бути інших інгредієнтів (насамперед олії).

Печінка будь-якої живої істоти – фільтр для токсичних речовин. Вона накопичує важкі метали, ртуть. Якщо риба була виловлена в забруднених водах, концентрація токсинів у печінці буде вищою за норму. Вибирайте перевіреного і надійного виробника.

Колір печінки може бути світлим або коричневим. Якщо вона темна й гіркувата, краще її не їсти – продукт неякісний.

Як правильно зберігати печінку тріски після покупки?

Після відкриття консервів печінку потрібно перекласти в скляну банку. У такому вигляді вона може зберігатися до 2 днів у холодильнику.

З чим краще їсти печінку тріски?

В овочевих салатах. Пропоную свій варіант:

Відварна картопля – 1 шт.

Відварна морква – 1 шт.

Мариновані огірки – 1 шт.

Печінка тріски – 30 г

Зелена цибуля – за смаком

Сметана – для заправки

Як приготувати

Нарізати овочі, викласти шарами, змащуючи сметаною. Зверху прикрасити печінкою тріски і зеленою цибулею.

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