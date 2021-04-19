Печень трески: зачем она нужна нам в рационе и с чем ее лучше есть

Она безусловно полезна, но есть минус – высокая калорийность. Готовьте с ней овощные салаты

Печень трески – сегодня она часто бывает на наших столах – в салатах или на бутербродах. Это вкусно, тем более для тех, кто обожает пожирнее и все, что касается рыбы. Безусловно, польза для организма, которую мы получаем с этим продуктом, велика, но есть нюансы и их нужно знать. Мы рассказывали о 7 продуктах, которые должны быть на кухне здорового человека, теперь узнаем, есть ли место среди этого набора для печени трески. Нутрициолог Яна Легеза поделилась своими рекомендациями на этот счет.

Фото: Яна Легеза, нутрициолог

Что одно из важных для нас есть в составе печени трески?

"Это один из самых любимых продуктов в северных странах. В этом продукте много витамина D, печенью трески люди поддерживают свой организм во время отсутствия солнца", – говорит Яна Легеза.

Что еще содержится в печени трески?

Печень трески уникальна по своему составу. Она содержит:

витамины группы A, B, D и E

жирные кислоты омега-3

магний

кальций

железо

фосфор

калий

Зачем она нужна нам в рационе?

Печень трески способствует снижению уровня холестерина. Препятствует росту и развитию раковых клеток. Оказывает благотворное влияние на иммунную систему. Укрепляет органы зрения. Защищает клетки печени от токсинов. Нормализует работу кровеносной системы. Активирует обмен веществ Улучшает состояние кожи и костей. Печень трески считают "пищей для мозга". Она помогает восстановлению нервной системы.

Неужели все так идеально?

Нет. Очень важно понимать, что печень трески, при всех ее достоинствах, – это крайне калорийный продукт (около 600 калорий на 100 грамм).

Поэтому диетологи не рекомендуют употреблять ее в больших количествах. Рекомендованная суточная доза продукта – 20-30 грамм и не чаще двух раз в неделю. Если есть заболевания печени или почек, то перед тем, как включать печень трески в рацион, необходима консультация с врачом.

На что обращать внимание при покупке печени трески?

В идеале сырье должно производиться из свежего продукта, а в составе, помимо самой печени и иногда специй, не должно быть прочих ингредиентов (особенно масла).

Печень любого живого существа – фильтр для токсичных веществ. Она накапливает тяжелые металлы, ртуть. Если рыба была выловлена в загрязненных водах, концентрация токсинов в печени будет выше нормы. Выбирайте проверенного и надежного производителя.

Цвет печени может быть светлым или коричневатым. Если она темная и горьковатая, лучшее ее не есть – продукт явно некачественный.

Как правильно хранить печень трески после покупки?

После открытия консервов печень нужно переложить в стеклянную банку. В таком виде она может храниться до 2 дней в холодильнике.

С чем лучше употреблять печень трески?

В овощных салатах. Предлагаю свой вариант:

Отварной картофель – 1 шт.

Отварная морковь – 1 шт.

Маринованные огурцы – 1 шт.

Печень трески – 30 г

Зеленый лук – по вкусу

Сметана – для заправки

Как приготовить

Нарезать овощи, выложить слоями, смазывая сметаной. Сверху украсить печенью трески и зеленым луком.

Здесь узнаете, полезно или вредно ли сало для нашего организма.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться