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Печень трески: зачем она нужна нам в рационе и с чем ее лучше есть

Сегодня, 15:43

Она безусловно полезна, но есть минус – высокая калорийность. Готовьте с ней овощные салаты

Печень трески – сегодня она часто бывает на наших столах – в салатах или на бутербродах. Это вкусно, тем более для тех, кто обожает пожирнее и все, что касается рыбы. Безусловно, польза для организма, которую мы получаем с этим продуктом, велика, но есть нюансы и их нужно знать. Мы рассказывали о 7 продуктах, которые должны быть на кухне здорового человека, теперь узнаем, есть ли место среди этого набора для печени трески. Нутрициолог Яна Легеза поделилась своими рекомендациями на этот счет.

Фото: Яна Легеза, нутрициолог

Что одно из важных для нас есть в составе печени трески?

"Это один из самых любимых продуктов в северных странах. В этом продукте много витамина D, печенью трески люди поддерживают свой организм во время отсутствия солнца", – говорит Яна Легеза.

Что еще содержится в печени трески?

Печень трески уникальна по своему составу. Она содержит:

  • витамины группы A, B, D и E
  • жирные кислоты омега-3
  • магний
  • кальций
  • железо
  • фосфор
  • калий

Зачем она нужна нам в рационе?

  1. Печень трески способствует снижению уровня холестерина.
  2. Препятствует росту и развитию раковых клеток.
  3. Оказывает благотворное влияние на иммунную систему.
  4. Укрепляет органы зрения.
  5. Защищает клетки печени от токсинов.
  6. Нормализует работу кровеносной системы.
  7. Активирует обмен веществ
  8. Улучшает состояние кожи и костей.
  9. Печень трески считают "пищей для мозга". Она помогает восстановлению нервной системы.

Неужели все так идеально?

Нет. Очень важно понимать, что печень трески, при всех ее достоинствах, – это крайне калорийный продукт (около 600 калорий на 100 грамм).

Поэтому диетологи не рекомендуют употреблять ее в больших количествах. Рекомендованная суточная доза продукта – 20-30 грамм и не чаще двух раз в неделю. Если есть заболевания печени или почек, то перед тем, как включать печень трески в рацион, необходима консультация с врачом.

На что обращать внимание при покупке печени трески?

  • В идеале сырье должно производиться из свежего продукта, а в составе, помимо самой печени и иногда специй, не должно быть прочих ингредиентов (особенно масла).
  • Печень любого живого существа – фильтр для токсичных веществ. Она накапливает тяжелые металлы, ртуть. Если рыба была выловлена в загрязненных водах, концентрация токсинов в печени будет выше нормы. Выбирайте проверенного и надежного производителя.
  • Цвет печени может быть светлым или коричневатым. Если она темная и горьковатая, лучшее ее не есть – продукт явно некачественный.

Как правильно хранить печень трески после покупки?

После открытия консервов печень нужно переложить в стеклянную банку. В таком виде она может храниться до 2 дней в холодильнике.

С чем лучше употреблять печень трески?

В овощных салатах. Предлагаю свой вариант:

  • Отварной картофель – 1 шт.
  • Отварная морковь – 1 шт.
  • Маринованные огурцы – 1 шт.
  • Печень трески – 30 г
  • Зеленый лук – по вкусу
  • Сметана – для заправки

Как приготовить

  1. Нарезать овощи, выложить слоями, смазывая сметаной.
  2. Сверху украсить печенью трески и зеленым луком.

Здесь узнаете, полезно или вредно ли сало для нашего организма.

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